Kany García, Alejandro Sanz y otros artistas internacionales enviaron mensajes de apoyo a Colombia tras terremoto: “Cuando la tierra tiembla el corazón se acerca”

Artistas internacionales se pronunciaron por el sismo en Colombia - crédito @mindefensa/X - kanygarcia/Instagram- luisfonsi/X - alejandrosanz/Instagram

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Un fuerte sismo de 7,4 de magnitud sacudió la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 a varias regiones de Colombia, generando estragos en infraestructuras y dejando más de 130 muertos en ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Pereira.

Tras lo anterior, artistas latinoamericanos y europeos expresaron su solidaridad con las comunidades afectadas.

La cantante puertorriqueña Kany García transmitió un mensaje de apoyo: “Quiero enviar un abrazo bien grande y bien solidario a las ciudades de Cali, Manizales, Pereira, gente que nos recibió hace nada, hace una semana, allá con tanto cariño y, y que están pasando un momento tan, tan jodido”, afirmó en redes sociales, agregando que permanecerá atenta a las necesidades de la región y reiterando su cariño por Colombia.

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Kany García se pronunció tras sismo en Colombia - crédito kanygarcia/Instagram

El mensaje, enfatizó la incertidumbre sobre el alcance total del desastre: “Aquí estamos, sabemos que es muy pronto para saber la magnitud de los sucesos, pero que sepan que estaremos con ustedes, solidarios en todo lo que se pueda hacer en estos próximos días”.

Desde España, el cantante Alejandro Sanz manifestó: “Cuando la tierra tiembla, el corazón se acerca. Estoy contigo mi Colombia 🇨🇴”, en una publicación que pronto sumó miles de reacciones.

Alejandro Sanz y artistas del mundo: mensajes de apoyo tras el terremoto en Colombia - crédito @AlejandroSanz/X

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, lamentó la seguidilla de tragedias en Sudamérica. “No puedo creer que esto siga pasando en países que amo tanto. Primero Venezuela, y ahora Colombia”, expresó, añadiendo: “Mi corazón duele por Colombia y todos los afectados”.

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Luis Fonsi expresa su dolor por la situación en Colombia y Venezuela tras recientes tragedias - crédito kanygarcia/Instagram

La actriz y cantante mexicana Thalía expresó: “Dios mío… Me desperté con la noticia de lo sucedido en Colombia y estoy destrozada”, acompañando sus palabras con un llamado a la oración: “Mucha fuerza, amor y luz para todas las personas y familias que están atravesando estos momentos tan difíciles”.

Thalia tras sismo en Colombia - crédito thalia/Instagram

El cantante mexicano Carin León también se sumó a las muestras de apoyo, enviando un mensaje directo: “Mi gente de Colombia, estamos con ustedes! Les mandamos mucha fuerza, que todos estén sanos y salvos”, en una publicación que rápidamente fue compartida por miles de seguidores.

Carin León envió mensaje a los colombianos tras sismo - crédito carinleonoficial/Instagram

La artista española Natalia Jiménez manifestó: “Hermanos Colombianos, estamos con ustedes”.

Jiménez aseguró estar en contacto con su equipo en Colombia para coordinar ayuda, añadiendo: “Sepan que nuestras oraciones están con ustedes”.

Publicación de Natalia Jiménez tras terremoto en Colombia - crédito nataliajimenezoficial/Instagram

El mexicano Alejandro Fernández dedicó unas palabras a los afectados: “Espero de corazón que estén bien y que sus familias y seres queridos se encuentren a salvo”, deseando consuelo y fortaleza a quienes atraviesan esta emergencia.

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Mensaje de Alejandro Fernández tras sismo en Colombia - crédito alexoficial/Instagram

Desde su perspectiva, la cantante Ana Bárbara subrayó la vulnerabilidad ante los desastres naturales: “Esto lo vivimos hoy, nos queda aceptar que somos vulnerables! Fuerza mi amado Colombia”, cerrando su mensaje con varios íconos de oración.

El cantante Marc Anthony envió un saludo afectuoso y expresó: “Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias”.

Marc Anthony envía mensaje de apoyo a los afectados por el terremoto en Colombia - crédito marcanthony/Instagram

Por su parte, el intérprete de música urbana Nicky Jam compartió su solidaridad con quienes atravesaron la emergencia: “Colombia acabo de ver lo que está pasando, no tengo palabras. Mi corazón está con ustedes, con cada familia”.

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El artista destacó el vínculo especial que mantiene con el país: “Colombia siempre me ha dado amor y hoy me toca a mí devolvérselo”, cerrando su mensaje con un llamado a la fortaleza colectiva: “Fuerza hermanos, no están solos”.

Nicky Jam expresa su solidaridad con Colombia tras el terremoto - crédito @NickyJamPR/X

Por último, el influencer venezolano Marko Pérez expuso su visión sobre el vínculo entre Venezuela y Colombia, resaltando que existe una hermandad real entre ambos países tras sismo del 10 de agosto.

Durante una transmisión en sus redes sociales, Pérez expresó que la relación entre venezolanos y colombianos se asemeja a la de dos hermanos: “Lo amas con locura, te peleas con él, te haces unas bromas, pero cada vez que tu hermano se cae, tú eres el primero que está”.

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Pérez destacó que, según su experiencia, la cercanía entre estas naciones se refleja tanto en apoyo mutuo como en aspectos culturales compartidos.

Marko Pérez compara la relación entre venezolanos y colombianos con un vínculo fraternal tras sismo - crédito markomusica/Instagram

“Cuando los venezolanos caemos, los primeros que están para apoyarnos son los colombianos”, afirmó el influencer, quien cuenta con miles de seguidores en plataformas digitales. Del mismo modo, subrayó que “cuando los colombianos caen, los primeros que hemos estado históricamente somos los venezolanos”.

El creador de contenido insistió en que la frase “los venezolanos y los colombianos son hermanos” tiene un significado literal y profundo, aludiendo a la convivencia y las costumbres similares que unen a ambas sociedades. “Nos criamos juntos, tenemos las mismas costumbres”, sostuvo Pérez.

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Finalmente, el venezolano concluyó que ese lazo de solidaridad ha sido constante a lo largo de la historia y considera que “nos va a hacer hermanos toda la vida”.