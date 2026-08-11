Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Cali amaneció militarizada tras el terremoto: buscan evitar saqueos y desórdenes en operaciones de rescate

El puesto de mando unificado reportó además 885 lesionados, 193 personas bajo estructuras derrumbadas y 37 salvadas, mientras 56 inmuebles se vinieron abajo y otros 93 quedaron con afectaciones

López Barreto afirmó que la transmisión de mando es un evento constitucional que garantiza la continuidad del Estado colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Mil hombres del Ejército Nacional y 400 soldados enviados tras una reunión entre Abelardo De La Espriella y Alejandro Eder vigilan Cali para evitar saqueos - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Guardar

La capital del Valle del Cauca atraviesa una de sus situaciones más graves tras el terremoto de 7,4 grados que golpeó a Cali el lunes 10 de agosto. Ante la emergencia, las autoridades respondieron con la militarización de 40 puntos estratégicos de la ciudad, donde 1.000 hombres del Ejército Nacional vigilan las calles para evitar saqueos y garantizar la seguridad de la población.

El despliegue militar se reforzó con la llegada de 400 soldados, enviados tras una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Eder. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en las zonas de mayor devastación, donde aún se buscan sobrevivientes entre los escombros.

PUBLICIDAD

El puesto de mando unificado, liderado por el alcalde Eder, confirmó que la cifra de fallecidos en Cali llegó a 95 personas hasta las 6:30 a. m. del martes 11 de agosto. A esto se suman 949 heridos, 239 personas atrapadas y 86 rescatadas. El número de edificaciones colapsadas alcanzó las 56, mientras que otras 93 presentan daños estructurales.

En el conjunto del Valle del Cauca, las autoridades reportaron 120 víctimas mortales por el sismo, considerando los datos de Cali y de otros municipios como Buenaventura. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.

El puesto de mando unificado confirmó que el terremoto en Cali dejó 85 muertos, 885 heridos, 193 atrapados y 37 rescatados - crédito Santiago Álvarez/colprensa
El puesto de mando unificado confirmó que el terremoto en Cali dejó 85 muertos, 885 heridos, 193 atrapados y 37 rescatados - crédito Santiago Álvarez/colprensa

En respuesta a la magnitud de la emergencia, 1.345 rescatistas operan en Cali, incluyendo grupos especializados de ciudades como Bogotá, y de organismos nacionales como la Armada, el Ejército y Ponalsar. Se anticipa la llegada de equipos de Boyacá, Bucaramanga, Yopal y Pasto para fortalecer la respuesta.

PUBLICIDAD

Así mismo, el presidente De La Espriella, tras reunirse con las autoridades locales, detalló el alcance de los daños: 5.000 viviendas averiadas o colapsadas, tres hospitales destruidos y 18 hospitales con afectaciones. Además, 39 centros educativos sufrieron daños y el aeropuerto de la ciudad restringió su operación por averías.

Una de las preocupaciones centrales del Gobierno está en el alto número de 188 personas desaparecidas. El mandatario aseguró que toda la acción estatal se concentrará en la búsqueda y rescate de estas personas, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Para contener el deterioro del orden público, el presidente destacó la presencia de más de mil efectivos en las calles desde el amanecer del día siguiente al sismo. La medida busca frenar los saqueos y garantizar la protección de la ciudadanía.

Rescate, reconstrucción y apoyo social

Las autoridades reportaron 56 edificaciones colapsadas y 93 con daños estructurales tras el sismo en Cali - crédito Luisa González/Reuters
Las autoridades reportaron 56 edificaciones colapsadas y 93 con daños estructurales tras el sismo en Cali - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno nacional, junto a los gobiernos departamental y municipal, lanzó un plan de choque para atender a las familias afectadas.

Primero vamos a darles un subsidio para que puedan mudarse a otro lado y luego viene la recuperación de esas viviendas”, explicó De La Espriella, quien también anunció la provisión de agua, plantas eléctricas y carpas para los damnificados.

La coordinación entre el Gobierno central y las autoridades locales incluye la designación de funcionarios encargados de articular la recuperación. Entre ellos, la ministra de Transporte Elsa Noguera y la viceministra de Infraestructura, ambos responsables de supervisar la reconstrucción y las ayudas inmediatas.

El presidente advirtió que la prioridad es la solidaridad y la unión frente a la tragedia, asegurando a las víctimas que “no van a estar solas” y que recibirán todo el respaldo necesario en los momentos más difíciles.

Soldados del Ejército participaron en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros de las estructuras afectadas por el terremoto en Colombia - crédito Ejército Nacional
Un total de 1.345 rescatistas operan en Cali con apoyo de Bogotá, la Armada, el Ejército y Ponalsar para buscar sobrevivientes - crédito Ejército Nacional

Así que estamos prestos a colaborar; estamos listos para ayudarle al Valle en sus horas más complejas. Toda la solidaridad y cariño; las víctimas no van a estar solas, les vamos a tender la mano y vamos a hacer lo que sea necesario para que haya un paliativo para todos ustedes en medio de esta tragedia. Muchas gracias y que Dios bendiga el Valle del Cauca”, comentó el mandatario nacional.

Cali experimenta una movilización inédita de recursos humanos y materiales tras el terremoto. El despliegue militar y de rescatistas busca prevenir nuevos riesgos y acelerar la búsqueda de desaparecidos, mientras el Estado implementa planes de apoyo social para afrontar la emergencia y sentar las bases de la reconstrucción.

Temas Relacionados

Temblor en ColombiaEjército NacionalCómo amaneció CaliZonas afectadas terremotoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

La norma firmada por Abelardo de la Espriella asignó el puesto de director general código 0015, grado 24, al funcionario sin separarlo del cargo principal, con efecto inmediato

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

Medicina Legal identificó a las primeras 22 víctimas del terremoto que deja ya más de 200 muertos en Colombia

El organismo forense recibió 160 cuerpos procedentes de cuatro departamentos y avanza en los procedimientos de identificación y entrega a sus familiares

Infobae

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional

La entidad explicó que el nuevo modelo del Sisbén define el acceso a ayudas con base en los ingresos del hogar y en el cruce de registros oficiales, no en la existencia de aplicaciones financieras

Qué pasa con su clasificación en el nuevo Sisbén si tiene cuenta en Nequi o Daviplata: esto explica Planeación Nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país