Cali amaneció militarizada tras el terremoto: buscan evitar saqueos y desórdenes en operaciones de rescate

Mil hombres del Ejército Nacional y 400 soldados enviados tras una reunión entre Abelardo De La Espriella y Alejandro Eder vigilan Cali para evitar saqueos - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

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La capital del Valle del Cauca atraviesa una de sus situaciones más graves tras el terremoto de 7,4 grados que golpeó a Cali el lunes 10 de agosto. Ante la emergencia, las autoridades respondieron con la militarización de 40 puntos estratégicos de la ciudad, donde 1.000 hombres del Ejército Nacional vigilan las calles para evitar saqueos y garantizar la seguridad de la población.

El despliegue militar se reforzó con la llegada de 400 soldados, enviados tras una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Alejandro Eder. Los equipos de rescate trabajan sin descanso en las zonas de mayor devastación, donde aún se buscan sobrevivientes entre los escombros.

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El puesto de mando unificado, liderado por el alcalde Eder, confirmó que la cifra de fallecidos en Cali llegó a 95 personas hasta las 6:30 a. m. del martes 11 de agosto. A esto se suman 949 heridos, 239 personas atrapadas y 86 rescatadas. El número de edificaciones colapsadas alcanzó las 56, mientras que otras 93 presentan daños estructurales.

En el conjunto del Valle del Cauca, las autoridades reportaron 120 víctimas mortales por el sismo, considerando los datos de Cali y de otros municipios como Buenaventura. El epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó.

El puesto de mando unificado confirmó que el terremoto en Cali dejó 85 muertos, 885 heridos, 193 atrapados y 37 rescatados - crédito Santiago Álvarez/colprensa

En respuesta a la magnitud de la emergencia, 1.345 rescatistas operan en Cali, incluyendo grupos especializados de ciudades como Bogotá, y de organismos nacionales como la Armada, el Ejército y Ponalsar. Se anticipa la llegada de equipos de Boyacá, Bucaramanga, Yopal y Pasto para fortalecer la respuesta.

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Así mismo, el presidente De La Espriella, tras reunirse con las autoridades locales, detalló el alcance de los daños: 5.000 viviendas averiadas o colapsadas, tres hospitales destruidos y 18 hospitales con afectaciones. Además, 39 centros educativos sufrieron daños y el aeropuerto de la ciudad restringió su operación por averías.

Una de las preocupaciones centrales del Gobierno está en el alto número de 188 personas desaparecidas. El mandatario aseguró que toda la acción estatal se concentrará en la búsqueda y rescate de estas personas, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Para contener el deterioro del orden público, el presidente destacó la presencia de más de mil efectivos en las calles desde el amanecer del día siguiente al sismo. La medida busca frenar los saqueos y garantizar la protección de la ciudadanía.

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Rescate, reconstrucción y apoyo social

Las autoridades reportaron 56 edificaciones colapsadas y 93 con daños estructurales tras el sismo en Cali - crédito Luisa González/Reuters

El Gobierno nacional, junto a los gobiernos departamental y municipal, lanzó un plan de choque para atender a las familias afectadas.

“Primero vamos a darles un subsidio para que puedan mudarse a otro lado y luego viene la recuperación de esas viviendas”, explicó De La Espriella, quien también anunció la provisión de agua, plantas eléctricas y carpas para los damnificados.

La coordinación entre el Gobierno central y las autoridades locales incluye la designación de funcionarios encargados de articular la recuperación. Entre ellos, la ministra de Transporte Elsa Noguera y la viceministra de Infraestructura, ambos responsables de supervisar la reconstrucción y las ayudas inmediatas.

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El presidente advirtió que la prioridad es la solidaridad y la unión frente a la tragedia, asegurando a las víctimas que “no van a estar solas” y que recibirán todo el respaldo necesario en los momentos más difíciles.

Un total de 1.345 rescatistas operan en Cali con apoyo de Bogotá, la Armada, el Ejército y Ponalsar para buscar sobrevivientes - crédito Ejército Nacional

“Así que estamos prestos a colaborar; estamos listos para ayudarle al Valle en sus horas más complejas. Toda la solidaridad y cariño; las víctimas no van a estar solas, les vamos a tender la mano y vamos a hacer lo que sea necesario para que haya un paliativo para todos ustedes en medio de esta tragedia. Muchas gracias y que Dios bendiga el Valle del Cauca”, comentó el mandatario nacional.

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Cali experimenta una movilización inédita de recursos humanos y materiales tras el terremoto. El despliegue militar y de rescatistas busca prevenir nuevos riesgos y acelerar la búsqueda de desaparecidos, mientras el Estado implementa planes de apoyo social para afrontar la emergencia y sentar las bases de la reconstrucción.