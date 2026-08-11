Sube a 188 la cifra de muertos y 1.677 heridos en Quibdó, Pereira, Manizales, Cali, Armenia y Popayán por el terremoto de magnitud 7,4

Así quedaron algunos puntos de Cali, Valle del Cauca, luego del terremoto de 7.4 grados que se registró en Colombia, en la mañana del 10 de agosto de 2026 - crédito Raquel Cunha/Reuters

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Sin descanso y sin tregua continúan las labores de rescate en las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que se registró en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m.

Según el más reciente balance oficial de Asocapitales, se confirmó que subió a 188 el saldo de colombianos fallecidos, mientras que son 1.677 los en puntos más afectados.

Aunque siguen labores de búsqueda, el reporte destacó que Cali, Valle del Cauca, es la ciudad más afectada, con 95 víctimas mortales y 997 heridos, seguida de Pereira, que registra 79 fallecidos y 278 heridos.

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En Quibdó, Chocó, se reportan 9 fallecidos y 116 heridos, mientras que en Manizales las autoridades confirmaron 5 fallecidos y 112 heridos.

Como parte de la respuesta institucional, Asocapitales anunció el lanzamiento de una herramienta digital para el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas, la cual está disponible en asocapitales.co/terremoto-colombia.html.

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