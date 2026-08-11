En imágenes, así fue el rescate de siete personas atrapadas en el Hospital Universitario del Valle tras el terremoto de 7,4 en Colombia

El asesor Rodrigo Zamorano dijo que la directriz se impartió en tiempo real, con intervención en los niveles tres y cuatro y en una bóveda del quinto, sin golpes para evitar otro derrumbe - crédito @DilianFrancisca/@JIMOTE/@GobValle/X

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Siete personas fueron rescatadas con vida del Hospital Universitario del Valle (HUV) tras quedar atrapadas por el colapso parcial de la estructura luego del sismo del lunes 10 de agosto en Cali, en un operativo que evitó el uso de herramientas de impacto para no provocar un nuevo colapso y que se concentró en los puntos donde había más víctimas.

El rescate ocurrió mientras la ciudad seguía bajo la emergencia que, de acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de Cali, dejaba al cierre de la información 15 personas fallecidas y más de 380 heridas. Las autoridades mantenían las labores de atención y evaluación de daños causados por el movimiento telúrico.

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La extracción se enfocó en los pisos tercero y cuarto del HUV y en una bóveda del quinto piso. Allí estaban las personas atrapadas después de que parte del hospital colapsara por el temblor.

Siete personas fueron rescatadas con vida del Hospital Universitario del Valle tras el colapso parcial causado por el sismo en Cali - crédito Gobernación del Valle

Rodrigo Zamorano, asesor de Gestión de Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca, explicó, en declaraciones reveladas por El País, que la instrucción fue atender primero el lugar con el mayor número de afectados. También señaló que la orden fue dada en tiempo real por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Zamorano describió así la prioridad operativa: “En tiempo real la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio la orientación de asistir donde estaba el mayor número de personas atrapadas en el HUV”.

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El funcionario precisó que un grupo capacitado trabajó en el piso tres, el piso cuatro y la bóveda ubicada en el piso cinco. La respuesta articulada entre organismos de socorro, Fuerzas Militares y personal del centro asistencial permitió sacar con vida a las siete personas.

El rescate en el Hospital Universitario del Valle se concentró en los pisos tercero y cuarto y en una bóveda del quinto piso - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Según las autoridades, no se podían usar porras, picas ni otros elementos pesados porque los golpes fuertes podían generar vibraciones y desencadenar otro derrumbe. Por eso, dijo, la extracción debía ser especializada y cuidadosa.

En palabras de Zambrano: “En este tipo de extracciones no se pueden utilizar elementos pesados, ni porras, picas u otras herramientas que generen golpes fuertes, porque pueden provocar un nuevo colapso de la estructura”.

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En el procedimiento participaron la brigada de emergencias del HUV, los equipos médicos, soldados del Ejército Nacional y los organismos de socorro. Las autoridades señalaron que esa coordinación fue determinante para avanzar sin aumentar el riesgo sobre la estructura afectada.

Rodrigo Zamorano afirmó que la prioridad en el HUV fue atender el punto con el mayor número de personas atrapadas - crédito @DilianFrancisca/X

La Gobernación del Valle del Cauca destacó de manera específica el trabajo de Bomberos Cali, Defensa Civil, Cruz Roja Valle, la Brigada de Emergencias del Hospital Universitario del Valle y los soldados del Ejército Nacional. El reconocimiento oficial se centró en la respuesta conjunta durante la emergencia.

Zamorano informó que las siete personas ya estaban en recuperación. Lo expresó en estos términos: “Hoy estas siete personas están recuperándose. Gracias a Dios y a la experticia de los equipos de la Cruz Roja, la Defensa Civil y todas las organizaciones que participaron en esta operación, logramos ponerlas a salvo”.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que este procedimiento correspondió al rescate de la última persona que permanecía atrapada en el hospital tras el sismo de magnitud 7,4. También señaló que las autoridades continuaban atendiendo a las personas evacuadas y acompañando a las familias afectadas por la emergencia.

El Hospital Universitario del Valle evacúa a más de 600 pacientes tras el colapso de tres pisos

El Hospital Universitario del Valle de Cali evacuó a más de 600 pacientes tras el colapso de pisos por el terremoto - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El Hospital Universitario del Valle de Cali evacuó a más de 600 pacientes a los jardines de la institución después de que colapsaran pisos donde funcionan pediatría y neonatología, tras el fuerte terremoto que sacudió el lunes 10 de agosto al país, según informó el gerente Irne Torres Castro.

El directivo confirmó que hay personas fallecidas dentro del hospital, aunque dijo que aún no existe una cifra oficial y pidió evitar especulaciones mientras continúan las labores de rescate de pacientes que siguen atrapados: “Tenemos unos pacientes todavía atrapados”.

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Torres Castro detalló que el colapso se produjo en tres pisos del bloque 2, con afectación en áreas de pediatría, medicina interna y parte de neonatos. La institución fue declarada en alerta roja hospitalaria y solicitó a los organismos de socorro no trasladar nuevos pacientes por falta de capacidad para atender emergencias externas.

El Hospital Universitario del Valle fue declarado en alerta roja hospitalaria por la emergencia causada por el terremoto en Cali - crédito Gobernación del Valle del Cauca

“No traigan pacientes al hospital en ese momento porque tenemos un drama propio con los pacientes acá al interior del hospital”, manifestó el gerente, quien señaló que la prioridad es evacuar a quienes permanecen dentro y verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

El gerente indicó que el Ejército Nacional llegó para apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas bajo los escombros. También reportó que un trabajador del hospital resultó gravemente herido y presenta un trauma craneoencefálico severo.

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Sobre los daños estructurales, Torres Castro estimó de manera preliminar que cerca del 30% de la estructura estaría afectada, mientras el hospital mantiene restringida la recepción de pacientes externos.