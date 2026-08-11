Colombia
Agregar Infobae enGoogle

En imágenes, así fue el rescate de siete personas atrapadas en el Hospital Universitario del Valle tras el terremoto de 7,4 en Colombia

La operación se realizó tras el temblor del lunes 10 de agosto en Cali, cuando una parte del centro asistencial cedió y dejó a varias víctimas inmovilizadas dentro de la estructura dañada

El asesor Rodrigo Zamorano dijo que la directriz se impartió en tiempo real, con intervención en los niveles tres y cuatro y en una bóveda del quinto, sin golpes para evitar otro derrumbe - crédito @DilianFrancisca/@JIMOTE/@GobValle/X

Guardar

Siete personas fueron rescatadas con vida del Hospital Universitario del Valle (HUV) tras quedar atrapadas por el colapso parcial de la estructura luego del sismo del lunes 10 de agosto en Cali, en un operativo que evitó el uso de herramientas de impacto para no provocar un nuevo colapso y que se concentró en los puntos donde había más víctimas.

El rescate ocurrió mientras la ciudad seguía bajo la emergencia que, de acuerdo con el reporte oficial de la Alcaldía de Cali, dejaba al cierre de la información 15 personas fallecidas y más de 380 heridas. Las autoridades mantenían las labores de atención y evaluación de daños causados por el movimiento telúrico.

PUBLICIDAD

La extracción se enfocó en los pisos tercero y cuarto del HUV y en una bóveda del quinto piso. Allí estaban las personas atrapadas después de que parte del hospital colapsara por el temblor.

Siete personas fueron rescatadas con vida del Hospital Universitario del Valle tras el colapso parcial causado por el sismo en Cali - crédito Gobernación del Valle
Siete personas fueron rescatadas con vida del Hospital Universitario del Valle tras el colapso parcial causado por el sismo en Cali - crédito Gobernación del Valle

Rodrigo Zamorano, asesor de Gestión de Riesgo de la Gobernación del Valle del Cauca, explicó, en declaraciones reveladas por El País, que la instrucción fue atender primero el lugar con el mayor número de afectados. También señaló que la orden fue dada en tiempo real por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Zamorano describió así la prioridad operativa: “En tiempo real la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dio la orientación de asistir donde estaba el mayor número de personas atrapadas en el HUV”.

PUBLICIDAD

El funcionario precisó que un grupo capacitado trabajó en el piso tres, el piso cuatro y la bóveda ubicada en el piso cinco. La respuesta articulada entre organismos de socorro, Fuerzas Militares y personal del centro asistencial permitió sacar con vida a las siete personas.

El rescate en el Hospital Universitario del Valle se concentró en los pisos tercero y cuarto y en una bóveda del quinto piso - crédito Gobernación del Valle del Cauca
El rescate en el Hospital Universitario del Valle se concentró en los pisos tercero y cuarto y en una bóveda del quinto piso - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Según las autoridades, no se podían usar porras, picas ni otros elementos pesados porque los golpes fuertes podían generar vibraciones y desencadenar otro derrumbe. Por eso, dijo, la extracción debía ser especializada y cuidadosa.

En palabras de Zambrano: “En este tipo de extracciones no se pueden utilizar elementos pesados, ni porras, picas u otras herramientas que generen golpes fuertes, porque pueden provocar un nuevo colapso de la estructura”.

En el procedimiento participaron la brigada de emergencias del HUV, los equipos médicos, soldados del Ejército Nacional y los organismos de socorro. Las autoridades señalaron que esa coordinación fue determinante para avanzar sin aumentar el riesgo sobre la estructura afectada.

Rodrigo Zamorano afirmó que la prioridad en el HUV fue atender el punto con el mayor número de personas atrapadas - crédito @DilianFrancisca/X
Rodrigo Zamorano afirmó que la prioridad en el HUV fue atender el punto con el mayor número de personas atrapadas - crédito @DilianFrancisca/X

La Gobernación del Valle del Cauca destacó de manera específica el trabajo de Bomberos Cali, Defensa Civil, Cruz Roja Valle, la Brigada de Emergencias del Hospital Universitario del Valle y los soldados del Ejército Nacional. El reconocimiento oficial se centró en la respuesta conjunta durante la emergencia.

Zamorano informó que las siete personas ya estaban en recuperación. Lo expresó en estos términos: “Hoy estas siete personas están recuperándose. Gracias a Dios y a la experticia de los equipos de la Cruz Roja, la Defensa Civil y todas las organizaciones que participaron en esta operación, logramos ponerlas a salvo”.

La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que este procedimiento correspondió al rescate de la última persona que permanecía atrapada en el hospital tras el sismo de magnitud 7,4. También señaló que las autoridades continuaban atendiendo a las personas evacuadas y acompañando a las familias afectadas por la emergencia.

El Hospital Universitario del Valle evacúa a más de 600 pacientes tras el colapso de tres pisos

El Hospital Universitario del Valle de Cali evacuó a más de 600 pacientes tras el colapso de pisos por el terremoto - crédito Gobernación del Valle del Cauca
El Hospital Universitario del Valle de Cali evacuó a más de 600 pacientes tras el colapso de pisos por el terremoto - crédito Gobernación del Valle del Cauca

El Hospital Universitario del Valle de Cali evacuó a más de 600 pacientes a los jardines de la institución después de que colapsaran pisos donde funcionan pediatría y neonatología, tras el fuerte terremoto que sacudió el lunes 10 de agosto al país, según informó el gerente Irne Torres Castro.

El directivo confirmó que hay personas fallecidas dentro del hospital, aunque dijo que aún no existe una cifra oficial y pidió evitar especulaciones mientras continúan las labores de rescate de pacientes que siguen atrapados: “Tenemos unos pacientes todavía atrapados”.

Torres Castro detalló que el colapso se produjo en tres pisos del bloque 2, con afectación en áreas de pediatría, medicina interna y parte de neonatos. La institución fue declarada en alerta roja hospitalaria y solicitó a los organismos de socorro no trasladar nuevos pacientes por falta de capacidad para atender emergencias externas.

El Hospital Universitario del Valle fue declarado en alerta roja hospitalaria por la emergencia causada por el terremoto en Cali - crédito Gobernación del Valle del Cauca
El Hospital Universitario del Valle fue declarado en alerta roja hospitalaria por la emergencia causada por el terremoto en Cali - crédito Gobernación del Valle del Cauca

“No traigan pacientes al hospital en ese momento porque tenemos un drama propio con los pacientes acá al interior del hospital”, manifestó el gerente, quien señaló que la prioridad es evacuar a quienes permanecen dentro y verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura.

El gerente indicó que el Ejército Nacional llegó para apoyar las labores de búsqueda y rescate de personas bajo los escombros. También reportó que un trabajador del hospital resultó gravemente herido y presenta un trauma craneoencefálico severo.

Sobre los daños estructurales, Torres Castro estimó de manera preliminar que cerca del 30% de la estructura estaría afectada, mientras el hospital mantiene restringida la recepción de pacientes externos.

Temas Relacionados

Hospital Universitario del ValleRescate terremotoTerremoto en ColombiaTerremoto de 7.4Colombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuerte réplica obligó a evacuar edificios en algunas de las ciudades afectadas por el terremoto en Colombia

En la capital colombiana varios ciudadanos tuvieron que evacuar debido a lo ocurrido el lunes 10 de agosto

Fuerte réplica obligó a evacuar edificios en algunas de las ciudades afectadas por el terremoto en Colombia

Lenny Fernández, ella es la abogada que murió abrazada a su mascota bajo los escombros del terremoto en Cali: su perro Salomón fue rescatado con vida

La mujer, oriunda de Pasto, fue localizada durante las labores de emergencia en el edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua

Lenny Fernández, ella es la abogada que murió abrazada a su mascota bajo los escombros del terremoto en Cali: su perro Salomón fue rescatado con vida

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Este martes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Dorado Mañana resultados de hoy martes 11 de agosto: ganadores del último sorteo

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

La norma firmada por Abelardo de la Espriella asignó el puesto de director general código 0015, grado 24, al funcionario sin separarlo del cargo principal, con efecto inmediato

Ministro del Interior Rodrigo Lara es ahora el director (e) de la Unidad Nacional de Protección

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: nuevo sismo sacude el Pacífico colombiano; van 182 muertos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país