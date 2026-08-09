Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

La suspensión del agua en Usaquén comenzó a las 3:00 p.m. y se extenderá durante 24 horas - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que, debido a un daño imprevisto en la tubería Tibitoc-Usaquén, ubicada en la avenida 9 con calle 129, se suspende el servicio de agua desde las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto y durante 24 horas en varios sectores de la localidad de Usaquén.

Sectores afectados y atención prioritaria

La empresa indicó que la suspensión del suministro responde a la necesidad de reparar un daño inesperado en la red principal, lo cual obliga a interrumpir el servicio para evitar mayores afectaciones y garantizar la seguridad en la zona.

Los barrios impactados incluyen Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez, comprendidos entre la avenida carrera 9 y carrera 15, y desde la calle 145 hasta la calle 116; donde los residentes experimentarán la ausencia de agua potable durante un plazo estimado de 24 horas.

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El corte de agua en Bogotá abarca el área comprendida entre la avenida carrera 9 y carrera 15, y entre la calle 145 y la calle 116 - crédito Eaab/X

Para mitigar el impacto de la suspensión, la Eaab habilitó el servicio de carrotanques, el cual puede solicitarse a través de la Acualínea 116. La atención con estos vehículos se priorizará para puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y demás puntos de atención prioritaria y comunitaria.

Recomendaciones y restablecimiento del servicio

La Eaab recomendó a los usuarios de los sectores impactados tomar precauciones mientras dure la suspensión, asegurando reservas de agua y haciendo uso racional del líquido disponible. Al restablecerse el servicio, podría presentarse un cambio temporal en el color del agua, situación que, según la empresa, es habitual tras trabajos de reparación en redes principales.

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Los barrios Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez quedaron afectados por el corte de agua - crédito Alcaldía de Bogotá

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso para restablecer el suministro lo más pronto posible, insistiendo en que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la reparación del daño para minimizar el tiempo de afectación.

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