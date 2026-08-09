Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Suspenden por más de 24 el servicio de agua en sectores clave de Usaquén, Bogotá, por un daño imprevisto: estos son los barrios afectados

El corte comenzó a las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto de 2026, tras una falla en la línea Tibitoc-Usaquén en la avenida 9 con calle 129

- crédito Alcaldía de Bogotá
La suspensión del agua en Usaquén comenzó a las 3:00 p.m. y se extenderá durante 24 horas - crédito Alcaldía de Bogotá
Guardar

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) informó que, debido a un daño imprevisto en la tubería Tibitoc-Usaquén, ubicada en la avenida 9 con calle 129, se suspende el servicio de agua desde las 3:00 p. m. del domingo 9 de agosto y durante 24 horas en varios sectores de la localidad de Usaquén.

Sectores afectados y atención prioritaria

La empresa indicó que la suspensión del suministro responde a la necesidad de reparar un daño inesperado en la red principal, lo cual obliga a interrumpir el servicio para evitar mayores afectaciones y garantizar la seguridad en la zona.

Los barrios impactados incluyen Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez, comprendidos entre la avenida carrera 9 y carrera 15, y desde la calle 145 hasta la calle 116; donde los residentes experimentarán la ausencia de agua potable durante un plazo estimado de 24 horas.

PUBLICIDAD

El corte de agua en Bogotá abarca el área comprendida entre la avenida carrera 9 y carrera 15, y entre la calle 145 y la calle 116 - crédito Eaab/X
El corte de agua en Bogotá abarca el área comprendida entre la avenida carrera 9 y carrera 15, y entre la calle 145 y la calle 116 - crédito Eaab/X

Para mitigar el impacto de la suspensión, la Eaab habilitó el servicio de carrotanques, el cual puede solicitarse a través de la Acualínea 116. La atención con estos vehículos se priorizará para puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y demás puntos de atención prioritaria y comunitaria.

Recomendaciones y restablecimiento del servicio

La Eaab recomendó a los usuarios de los sectores impactados tomar precauciones mientras dure la suspensión, asegurando reservas de agua y haciendo uso racional del líquido disponible. Al restablecerse el servicio, podría presentarse un cambio temporal en el color del agua, situación que, según la empresa, es habitual tras trabajos de reparación en redes principales.

PUBLICIDAD

Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm
Los barrios Santa Bárbara, La Carolina, Unicentro, Lisboa, Cedritos y Cedro Narváez quedaron afectados por el corte de agua - crédito Alcaldía de Bogotá

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso para restablecer el suministro lo más pronto posible, insistiendo en que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la reparación del daño para minimizar el tiempo de afectación.

En desarrollo...

Temas Relacionados

AcueductoUsaquénCorte de aguaColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

La cuenta de TikTok de la que salió el video compartido por el expresidende publica contenidos de apología de la guerrilla, según el Ministerio de Defensa

Petro compartió video de un supuesto soldado agradeciéndole y el Ejército lo desmintió: “No se deje engañar”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

La grabación que fue realizada desde una vivienda de la población captó estruendos, ráfagas y un apagón repentino durante el día de mercado para los habitantes de la zona, lo que generó pánico entre la comunidad que exige presencia de las autoridades

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

El futbolista en cuestión marcó 20 goles con el equipo caleño y 31 anotaciones con el equipo verdolaga, en varias etapas con ambos conjuntos

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Por fin retomarán el estudio de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: le pusieron la fecha para hacerlo y definir su futuro

Deliberaciones internas y trámites institucionales generaron un ambiente de incertidumbre legal y demoraron la implementación de cambios para millones de personas que esperan novedades en el sistema de jubilación

Por fin retomarán el estudio de la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional: le pusieron la fecha para hacerlo y definir su futuro

Industria del cáñamo en Colombia: productores lo ven como la gran promesa para los territorios olvidados, pero denuncian frenos regulatorios

Empresarios, expertos y líderes comunitarios consultados por Infobae Colombia coincidieron en destacar el potencial del cáñamo no solo para sustituir cultivos ilícitos, sino también para transformar cadenas productivas en sectores como la construcción, los textiles y la alimentación, gracias a sus aportes en sostenibilidad ambiental

Industria del cáñamo en Colombia: productores lo ven como la gran promesa para los territorios olvidados, pero denuncian frenos regulatorios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

Ex jugador de América y Atlético Nacional afirmó que alentará al equipo de Cali: “La ciudad necesita que el equipo gane”

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe