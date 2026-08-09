Policía dio de baja a alias Manchado y “Negro Yolber”, financistas del ELN en Santander: vendían armas y se hacían pasar por miembros de otros grupos

Un operativo de la Policía Nacional en Lebrija, Santander, terminó con la muerte de alias Manchado y alias Negro Yolber, señalados de integrar una estructura del ELN - crédito Europa Press

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Un operativo de la Policía Nacional en zona rural del municipio de Lebrija, Santander, terminó en la noche del 8 de agosto con la muerte de alias Manchado y alias Negro Yolber, dos hombres señalados de integrar el Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del frente de guerra Darío Ramírez Castro del ELN.

Según información de los investigadores, el más reciente golpe a esa estructura criminal dejó al ELN sin la adquisición de rentas mensuales por hasta 800 millones de pesos producto de la venta ilícita de armas, además del tráfico de drogas y las extorsiones a ganaderos y comerciantes.

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“En esta operación son neutralizados alias Manchado y alias Negro Yolber. Alias Manchado era señalado como cabecilla de la estructura de finanzas y economía para la ‘Revolución Efer’, mientras alias Negro Yolber cumpliría funciones de seguridad y apoyo dentro de su esquema de seguridad”, señaló el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la operación, denominada Gladiador, fue el resultado de varios meses de labores de inteligencia e investigación criminal. En el procedimiento participaron la Seccional de Inteligencia Policial, las compañías antinarcóticos Jungla y los comandos de operaciones especiales y antiterrorismo.

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Las autoridades estiman que el golpe al ELN frenó rentas ilícitas de hasta 800 millones de pesos mensuales por armas, drogas y extorsiones - crédito Europa Press

Según las indagaciones oficiales, la red criminal se había extendido por Bucaramanga, su área metropolitana y otras regiones del país. Las autoridades la vinculan con el tráfico de drogas, el abastecimiento de armas y la difusión de videos intimidatorios en redes sociales.

Alias Manchado era señalado como cabecilla de las Estructuras de Finanzas y Economías para la Revolución de ese frente, mientras alias Negro Yolber habría cumplido funciones de seguridad y apoyo dentro de la organización. Durante el procedimiento se presentó un enfrentamiento que terminó con la muerte de los dos hombres.

Las autoridades atribuyen a alias Manchado una trayectoria criminal de aproximadamente 23 años. De acuerdo con esa reconstrucción, inició su actividad delictiva en el Ejército Popular de Liberación y estuvo privado de la libertad entre 2003 y 2015 por rebelión, secuestro, homicidio y porte ilegal de armas.

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Tras recuperar la libertad en 2015, habría ingresado a las filas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, con presencia en el sur de Bolívar. Sobre él pesaba una orden de captura por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas, además de concierto para delinquir agravado.

La red criminal del ELN se había extendido por Bucaramanga, el área metropolitana y otras regiones del país, según la investigación oficial - crédito Jair Coll/Reuters

Por su recorrido dentro de organizaciones armadas ilegales, también había sido incluido en el cartel de los más buscados durante 2022. Las investigaciones lo ubicaban además como responsable del control de una ruta utilizada para transportar clorhidrato de cocaína y base de coca desde el sur de Bolívar hasta el área metropolitana de Bucaramanga.

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“Por ello fue incluido en el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Terrorismo, el CI3, desde el pasado 26 de mayo del 2026. Aparte de esto, este delincuente, alias Manchado, estuvo en el cartel de los más buscados en el año 2022″, señaló el brigadier general Quintero.

Según las autoridades, ese corredor servía para abastecer estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y a otras organizaciones criminales. Las estimaciones recogidas durante el proceso investigativo calculaban que esas actividades generaban ingresos de hasta $800 millones al mes.

La estructura difundía videos intimidatorios y tenía armas, radios y celulares

La investigación también señala a la estructura por el abastecimiento de armas y municiones a grupos delincuenciales enfrentados por el control de rentas ilícitas en distintos sectores. Uno de los hallazgos que atrajo la atención de los investigadores fueron varios videos intimidatorios publicados en redes sociales.

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A rebel of Colombia's National Liberation Army (ELN), poses for a photograph, in the Choco department, Colombia, June 12, 2026. REUTERS/Jair Coll

Las autoridades establecieron registros de piezas difundidas en agosto de 2024, marzo de 2026 y agosto de 2026, material que fue analizado dentro de las labores de inteligencia.

Según esa pesquisa, en algunas de esas acciones integrantes de la organización habrían intentado hacerse pasar por miembros de otras estructuras criminales para generar intimidación y confusión.

En el operativo fueron hallados un fusil M4 calibre 5,56 milímetros, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 32, además de munición de diferentes calibres. También fueron incautados tres proveedores, dos radios de comunicación, siete celulares, material de intendencia, una cartilla con contenido alusivo al ELN y elementos relacionados con el procesamiento y dosificación de sustancias estupefacientes.

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