Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Chontico Día hoy, domingo 9 de agosto: revise los números ganadores del sorteo

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar - crédito Jovani Pérez/Infobae
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar - crédito Jovani Pérez/Infobae
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado o aquí encontrará los números ganadores de la jornada.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se llevan a cabo diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

PUBLICIDAD

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este domingo 9 de agosto de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

  • Número ganador: 2101.
  • Quinta: 3.

¿Cómo se juega el Chontico?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa.

En caso de que acierte las 4 cifras ganadoras, su recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación le compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Industria del cáñamo en Colombia: productores lo ven como la gran promesa para los territorios olvidados, pero denuncian frenos regulatorios

Empresarios, expertos y líderes comunitarios consultados por Infobae Colombia coincidieron en destacar el potencial del cáñamo no solo para sustituir cultivos ilícitos, sino también para transformar cadenas productivas en sectores como la construcción, los textiles y la alimentación, gracias a sus aportes en sostenibilidad ambiental

Industria del cáñamo en Colombia: productores lo ven como la gran promesa para los territorios olvidados, pero denuncian frenos regulatorios

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

El estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali será el escenario en donde dos de los equipos con más títulos del fútbol profesional colombiano disputarán el clásico de la jornada

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Salario mínimo de 2027: así sería el aumento si el gobierno de De la Espriella le hace caso al Banco de la República y lo sube 5% o 6%

La puja por la remuneración seguirá cruzada por la necesidad de proteger el ingreso de los hogares sin abrir una presión adicional sobre los precios, dicen expertos

Salario mínimo de 2027: así sería el aumento si el gobierno de De la Espriella le hace caso al Banco de la República y lo sube 5% o 6%

El embalse de Neusa será escenario del segundo festival náutico en agosto: actividades familiares y espacio para elevar cometa en Cundinamarca

La jornada, coordinada por la CAR con las alcaldías de Cogua y Tausa, se realizará en el Aula Ambiental Abierta e incluirá paseos en embarcaciones, pesca artesanal, gastronomía y cometas

El embalse de Neusa será escenario del segundo festival náutico en agosto: actividades familiares y espacio para elevar cometa en Cundinamarca

Extraña muerte de una médica en Antioquia: familiares señalan a su pareja, un sargento del Ejército, de apoderarse de todos sus bienes

Los padres de la mujer afirman que el supuesto accidente tiene inconsistencias y aseguran que el sujeto se quedó con todo el dinero de su hija, incluido un inmueble, $80 millones de una póliza, fondos bancarios, y que logró una pensión de Colpensiones

Extraña muerte de una médica en Antioquia: familiares señalan a su pareja, un sargento del Ejército, de apoderarse de todos sus bienes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

ENTRETENIMIENTO

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Karol G afirmó que usa menos las redes sociales y mandó mensaje a sus seguidores: “Desconéctate, te va a cambiar la vida”

David Bisbal y su familia recorrió Bogotá, disfrutó la gastronomía y visitó la Catedral de Sal en Zipaquirá

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Deportes

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

EN VIVO - América de Cali vs. Atlético Nacional: siga aquí el partido más importante de la fecha 4 en la Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional presentó un refuerzo extranjero con el que cerraría su mercado de pases: viene del fútbol argentino

Un policía tenía la camiseta que le faltaba al Junior para jugar la final contra Nacional en el 2004: esta es la historia

Hugo Rodallega igualó a Omar Pérez en la tabla histórica de goleadores de Independiente Santa Fe

Conmebol pronostica que la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla será “la mejor de la historia”: así avanzan las obras