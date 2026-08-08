Jennifer Pedraza fue a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, pero se retiró repentinamente: “Empiezan incumpliendo”

La congresista aseguró que respeta la decisión de casi 13 millones de colombianos de tener como presidente a Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

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La senadora Jennifer Pedraza decidió asistir a la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella que se llevó a cabo el 7 de agosto de 2026 en Cali, Valle del Cauca. A través de sus redes sociales, indicó que, aunque se opone a varias de las posturas del nuevo mandatario de Colombia, optó por hacer presencia en el acto protocolario porque respeta los resultados electorales del 21 de junio, fecha en la que De la Espriella fue elegido como mandatario por casi 13 millones de colombianos.

“A pesar de que se dé una voz crítica que le haga control político desde el Congreso, reconozco el mandato que millones de colombianos y colombianas le entregaron en las urnas para que ejerza como tal en democracia. Eso implica respetar a quien piensa distinto, respetar la separación de poderes, los fallos de la Corte Constitucional y, por supuesto, al movimiento social cuando decida ejercer, como lo establece la Constitución, su derecho a la movilización pacífica”, precisó la congresista en un video que publicó en sus redes sociales.

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Asimismo, indicó que, siendo parte del Congreso de la República, defenderá los derechos de la población, incluyendo los de quienes apoyaron a Abelardo de la Espriella con su voto. Además, aseguró que ejercerá con firmeza su trabajo de control político y que denunciará cualquier hecho de corrupción que llegue a presentarse.

Jennifer Pedraza señaló al presidente Abelardo de la Espriella de atentar contra la naturaleza laica del Estado por las personas que intervinieron en su ceremonia de posesión - crédito @CamaraColombia/X - Luisa González/REUTERS

“Estoy firmemente convencida de que sin derechos no hay patria ni milagro, sin soberanía, sin respeto por el que piensa diferente, sin los derechos de las mujeres, de las personas con una orientación sexual diversa, sin los derechos de los trabajadores y en general de la ciudadanía”, dijo.

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Sin embargo, la legisladora no estuvo presente en toda la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella. Repentinamente, decidió retirarse de la sesión debido a que hubo varias expresiones de carácter religioso. En el acto protocolario, el pastor evangélico Eduardo Cañas, el rabino David Michan y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Francisco Javier Múnera, tuvieron un espacio de intervención.

A juicio de Pedraza, la presencia de los líderes religiosos va en contra de la naturaleza laica del Estado colombiano. En ese sentido, aseguró que el nuevo Gobierno incumplió con lo establecido en la Constitución Política de Colombia el primer día de mandato.

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La congresista Jennifer Pedraza explicó por qué no estuvo presente en toda la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

“Me retiré de la sesión del Senado en la que se posesionó el Pdte. Abelardo. No haré parte de una ceremonia que abiertamente amenaza la naturaleza laica del Estado colombiano que es un mandato constitucional. El Estado debe ser NEUTRAL en términos religiosos y dar garantías a la ciudadanía ENTERA. Empiezan incumpliendo su primera promesa: respetar la constitución”, señaló la senadora y exrepresentante a la Cámara.

Sus explicaciones derivaron en varias críticas en redes sociales. Por un lado, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal señaló a Pedraza de “detestar” a las personas que profesan una religión y cualquier expresión que esté relacionada con Dios. Y, con el fin de resaltar una contradicción, recordó que la congresista fue respaldada por el partido Mira, una colectividad cristiana que “trabaja activamente con el sector interreligioso”.

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El concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal rechazó decisión de Jennifer Pedraza de no estar presente en toda la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @ABarriosBernal/X

“Odian la fe. Detestan a los creyentes. Mencionan la Constitución a toda hora y no resisten que Dios esté en el preámbulo de la misma. Se dicen “tolerantes” y son lo más intolerante que hay. Pero eso sí para buscar votos son unos aviones. A esta señora la llevó al Congreso una alianza con el @PartidoMIRA”, indicó.

Por su parte, el abogado Felipe Caballero explicó que en la ceremonia de posesión hubo varias expresiones religiosas y no una sola, sin que eso implique un ataque a la naturaleza laica del Estado. En consecuencia, afirmó que, con su retiro, la congresista buscaba figurar en el debate público.

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El abogado Felipe Caballero calificó como "show barato" la salida de Jennifer Pedraza de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @PipeCab/X

“Show barato. Las expresiones religiosas distintas más bien fortalecen la idea de Estado laico. El Dios que se invoca en el Preámbulo de la Constitución de 1991 no es el Dios de una religión en particular, así que son bienvenidas todas las creencias. Esto es ganas de figurar, pero no le alcanzan las luces”, escribió.