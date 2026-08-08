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Cali en llamas durante la posesión de Abelardo de la Espriella: incendio en la vía a Cristo Rey

La conflagración lleva varias horas en el sur de la ciudad, donde las fuerzas de seguridad estaban concentradas en la ceremonia del mandatario

Incendio en Cali
El sur de Cali sufrió en la posesión de Abelardo de la Espriella por un incendio - crédito Alcaldía de Cali
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Cali tuvo un día agitado el viernes 7 de agosto, en la celebración de la Batalla de Boyacá, porque recibió la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella por primera vez en su historia, tanto en la Arena USC y en el Batallón Pichincha, donde se dio el discurso del mandatario y el reconocimiento a las Fuerzas Militares.

Sumado a eso, se presentó un incendio al sur de la capital del Valle del Cauca, el cual se extendió durante horas y los equipos de emergencia continúan con las labores para apagar la conflagración, que generó pánico en los ciudadanos por la enorme nube de humo en el sector.

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Por el momento, no se han reportado personas lesionadas ni fallecidas por el hecho, mientras la Alcaldía de Cali y el Cuerpo de Bomberos atienden la situación, que provocó la evacuación de varias personas en uno de los edificios cerca a la vía Cristo Rey.

Incendio al sur de Cali

Un incendio de gran magnitud se registró este viernes 7 de agosto en la vía a Cristo Rey, en el oeste de Cali, y obligó al despliegue del sistema distrital de gestión del riesgo, a la evacuación de residentes cercanos por la presencia de humo y a la solicitud de apoyo aéreo para evitar que las llamas afecten viviendas próximas al sector del zoológico.

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La Alcaldía de Cali informó que hay más de 100 personas trabajando en la atención de la emergencia. El dispositivo incluye cuatro máquinas de bomberos, seis camionetas, tres carrotanques, una unidad de rescate y dos ambulancias.

Más de 100 personas trabajan para controlar la conflagración en el sector del zoológico, además de pedir ayuda aérea - crédito @AlcaldiaDeCali/X

Desde el inicio de la emergencia, Bomberos Cali movilizó varias unidades hacia el lugar para intentar controlar el fuego. En un primer balance, las autoridades reportaron 31 unidades bomberiles operando en dos flancos del incendio sobre la vía a Cristo Rey, con apoyo de dos brigadas forestales.

El jefe de la Secretaría de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, señaló que el sistema distrital se activó junto con bomberos y organismos de socorro y que se pusieron en marcha acciones de prevención y control. También envió un mensaje de calma a la comunidad asentada en los alrededores.

Peñuela explicó: “En este momento, se está presentando un incendio en la parte baja de Cristo Rey por el sector de Mameyal, para lo cual es importante indicar que el sistema distrital de Gestión del Riesgo se encuentra activo con los Bomberos y organismos de socorro y estamos tomando las acciones y medidas necesarias para mitigar y reducir este incendio”.

“Estamos a la espera del apoyo de la Fuerza Aérea”

Tatiana Pizo, operadora de la central de operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, detalló que las labores se intensificaron y que el incendio seguía sin control. Según su reporte, en el sitio trabajaban aproximadamente 65 unidades, además de cinco integrantes de la Defensa Civil y cinco de la Cruz Roja.

Pizo precisó que la prioridad estaba en las zonas con viviendas más cercanas para impedir afectaciones directas. Añadió: “Afortunadamente, en el momento no contamos con personas lesionadas y estamos a la espera del apoyo de la Fuerza Aérea”.

A través de las redes sociales, los usuarios mostraron el momento en que las llamas avanzaban al sur de la ciudad - crédito @fraalcon/X

La respuesta oficial también incluyó a la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Secretaría de Gestión del Riesgo y los bomberos, de acuerdo con un nuevo reporte entregado por Peñuela. El funcionario sostuvo que todo el sistema distrital seguía desplegado ante la emergencia.

La situación alcanzó la zona baja de Cristo Rey, en inmediaciones del zoológico de Cali, donde continuaban las tareas de control del fuego. En ese punto también se sumaron agentes de tránsito para apoyar las labores de atención del riesgo y el trabajo de los bomberos.

Evacuación de residentes

El subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar Nieto, informó que las personas que necesiten evacuar sus viviendas en el área afectada no serán sancionadas por incumplir la medida de no carro y no moto, aplicada por la posesión presidencial, mientras la situación sea controlada.

Incendio en Cali
Desde distintas partes de Cali se registró el incendio al sur de la ciudad, que duró toda la tarde del 7 de agosto - crédito Alcaldía de Cali

Primero está su vida, integridad y si hay que evacuar, hagámoslo, pero con la certeza de que la medida no los va a afectar”, fueron las palabras del funcionario para darle un parte de tranquilidad a los afectados.

La Secretaría de Gestión del Riesgo también informó que se pidió apoyo aéreo a la Gobernación del Valle del Cauca para reforzar las labores de control. Al mismo tiempo avanzaba la evacuación de residentes del edificio Solevante, ubicado cerca del lugar, por la presencia de humo y el riesgo de inhalación.

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