Habrá un cambio en el acto protocolario de la posesión de Abelardo de la Espriella: no dará un discurso ante el Congreso

Abelardo de la Espriella decidió no posesionarse en el Capitolio Nacional en Bogotá - crédito Charlie Cordero/Reuters

Guardar

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de la República de Colombia y se convertirá en el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro Urrego. El abogado llevará a cabo la ceremonia de posesión en Cali, Valle del Cauca, específicamente en la Universidad Santiago de Cali (USC), a las 3:00 p. m.

De acuerdo con Noticias Caracol, hubo un cambio en el acto protocolario: De la Espriella no dará un discurso frente al Congreso, que aprobó el traslado de su sede a Cali para que se pueda realizar la ceremonia. Únicamente habrá un saludo de su parte.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el orden del día establecido por el Congreso de la República para el 7 de agosto, la jornada iniciará a las 12:00 p. m., con el llamado a lista de los congresistas. Luego, se realizará el nombramiento de las comisiones protocolarias que se encargarán de informar al presidente electo que el Congreso se encuentra reunido en pleno para hacer efectiva su posesión.

El Congreso autorizó el traslado de su sede a Cali únicamente para que los legisladores estén presentes en la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Posteriormente, se entonará el himno nacional y después se llevará a cabo la toma de juramento e imposición de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella. Esa responsabilidad estará en manos del presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano hará su respectiva toma de juramento ante el presidente de la República ya posesionado.

Tras la realización de estos actos protocolarios, el presidente del Congreso dará unas palabras ante los asistentes y, posteriormente, está prevista la intervención de Abelardo de la Espriella que se limitaría a un saludo.

Honorio Henríquez, presidente del Congreso, impondrá la banda presidencial a Abelardo de la Espriella - crédito @honohenriquez/X

Finalmente, se hará lectura del acta de posesión del presidente de la República y la misma será aprobada.

Al terminar la ceremonia, el nuevo mandatario de Colombia se dirigirá al Cuartel del Batallón Pichincha, donde será reconocido como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Además, allí se realizará un acto solemne de reconocimiento de tropas.

PUBLICIDAD

En importante recordar que los congresistas del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el mandatario electo contará con la presencia de suficientes legisladores para que su acto de posesión se ajuste a la normativa. Pues, se requiere de la asistencia de al menos 52 senadores y 92 representantes a la Cámara.

La presencia del Legislativo en la ceremonia no es opcional para el presidente electo. De acuerdo con el artículo 192 de la Constitución Política de Colombia, el acto protocolario debe efectuarse ante el Congreso y, únicamente en casos excepcionales, puede hacerse ante la Corte Suprema de Justicia o ante testigos.

PUBLICIDAD

El artículo 192 de la Constitución Política de Colombia indica que la posesión del presidente de la República se hace ante el Congreso - crédito Constitución Política de Colombia

“El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos”, precisa la normativa.

Ahora bien, pese a que la norma es clara en indicar que la posesión presidencial se ejecuta ante el Congreso, no especifica que esta deba hacerse en el Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá, que es la sede principal del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Por eso, Abelardo de la Espriella podrá posesionarse como jefe de Estado en otra ciudad. Sin embargo, para cumplir con lo establecido en la Constitución Política, fue necesario que se presentara una proposición en el Senado y la Cámara para autorizar el traslado del Congreso en pleno a Cali.