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En video quedó el fuerte enfrentamiento entre un mexicano y un colombiano en tienda de Estados Unidos por la forma de hablar: “Viejo catre... muchas gracias”

El caso se presentó en un establecimiento ubicado en Dallas, Texas y provocó decenas de reacciones de usuarios en redes sociales

El caso se presentó en un establecimiento ubicado en el estado de Texas - crédito @elmostriko/IG

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Un episodio cotidiano en un supermercado de Dallas, Texas (EE. UU.), se convirtió en una muestra de cortesía y temple ante la confrontación, luego de que un ciudadano colombiano respondió de manera respetuosa a los cuestionamientos de un mexicano sobre el trato lingüístico utilizado mientras ofrecía degustaciones de café colombiano.

La escena ocurrió junto a un puesto de venta de café, y en el que el emprendedor colombiano saludaba a los clientes con frases como “Buenos días, ¿cómo estás? ¿Tomas café? ¿Quieres tomarte un cafecito?”, buscando acercarse de manera amistosa a quienes transitaban por el pasillo.

Un mexicano, al escuchar la forma de dirigirse a los clientes usando el pronombre “tú”, lo interpeló y cuestionó sus modales. “Las personas saben si les habla de usted no de tú. Es algo que debe aprender. Usted no es colombiano. No nos puede tutear”, le recriminó el norteamericano al colombiano.

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Ante el comentario, el connacional explicó con calma: “No, en Colombia hablamos así, señor, qué pena”, dejando claro que el uso del “tú” es característico del español hablado en su país y forma parte de su manera cotidiana de interactuar.

El diálogo, sin embargo, subió de tono cuando el mexicano insistió: “Pero estás acá, no estás en Colombia”, a lo que el colombiano replicó con serenidad: “Tú también estás acá, no en México”.

El intercambio continuó con una recomendación del mexicano sobre la forma adecuada de dirigirse a los clientes para vender, sugiriendo el uso del “usted” y rematando con un insulto.

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Mientras que el colombiano, sin perder la compostura, cerró la conversación con un “Muchas gracias, que tengas buen día”, evitando la confrontación y optando por la cortesía.

El hermano del joven colombiano contó el giro que dio la historia luego de que el video se hizo viral en redes sociales - crédito @elmostriko/IG

El episodio ha circulado en redes sociales y grupos de migrantes de habla hispana en Estados Unidos, donde ha generado reflexiones sobre la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a las comunidades latinoamericanas en el país.

El uso de “tú” y “usted” varía significativamente entre países; en Colombia, el trato informal constituye una expresión de cercanía y amabilidad, mientras que en México el uso de “usted” suele asociarse con respeto, especialmente hacia personas mayores o desconocidas.

“Dios solo te pido la paciencia de mi hermano y uds como hubieran reaccionado ante esta situación. Emprender es fácil decían”, escribió el hermano del colombiano protagonista del video.

El video se hizo viral y alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en menos de dos días - crédito @elmostriko/IG
El video se hizo viral y alcanzó más de 1 millón de visualizaciones en menos de dos días - crédito @elmostriko/IG

La historia tuvo un final feliz

En la segunda parte de la grabación que compartió en Instagram el hermano del joven colombiano (y cuyo trabajo es para una empresa colombiana y su producto Café Convicción), se conoció que el episodio, en lugar de convertirse en motivo de discordia, lo que hizo fue ser un envión anímico para mejorar de paso los ingresos de connacional.

“Me acabó de llamar mi hermano superemocionado, que el jefe habló con él y le dijo que por cada seguidor que consiguiera la página hasta los cinco mil seguidores, le iba a dar un dólar como bonus”, inicia la narración por parte del también colombiano.

El joven describió que su hermano “estaba superemocionado y, la verdad que esto es gracias a ustedes”, aclaró el usuario que aparece en redes como @elmostriko.

El joven colombiano, en lugar de responder de mala forma al ciudadano mexicano, lo despidió de una manera cordial a pesar del mal trato que recibió, de acuerdo con el relato de su hermano - crédito @cafeconviccion/IG
El joven colombiano, en lugar de responder de mala forma al ciudadano mexicano, lo despidió de una manera cordial a pesar del mal trato que recibió, de acuerdo con el relato de su hermano - crédito @cafeconviccion/IG

“El que se tomó la molestia de ver este video y ver el anterior, principalmente, la verdad que no saben lo agradecidos que estamos, porque con una cosa tan simple como usted ponerle cuidado, como comentar cualquier cosa que le saliera del corazón o lo que sea al ver ese mal rato que pasó mi hermano o ese mal día que tuvo, se convirtió en algo maravilloso”, mencionó más adelante el connacional.

La reflexión final con invitación incluida por parte del usuario fue que “hasta una patada en el culo lo empuja a uno adelante”.

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