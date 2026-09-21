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Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Nueve de los debutantes se unieron en el primer día de trabajos en Delaware a pocos minutos de la sede del primer partido ante México

Integrantes y futbolistas de la Selección Colombia llegan al hotel de concentración durante la noche. Los deportistas descienden de las camionetas cargando sus bolsos y maletas para ingresar al hotel de concentración - crédito FCF
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La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, inició el 20 de septiembre su concentración en Estados Unidos con 12 futbolistas para preparar los amistosos ante México, Paraguay y Perú. El cuerpo técnico aterrizó cerca de las 3:00 p. m. en Washington y se trasladó por carretera a un hotel de Delaware.

La nómina convocada reúne a 26 futbolistas, nueve de ellos sin antecedentes en la selección absoluta. Esta será la primera concentración del equipo después del Mundial y precede a los dos partidos que cerrarán el año ante Chile, en noviembre: el primero en Cali y el segundo en Santiago.

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Los seis primeros jugadores que llegaron fueron Aldair Quintana, Luis Suárez, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Matías Orozco y Jhon Solís. Durante la noche se sumaron Édier Ocampo, Royer Caicedo, Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo.

Richard Ríos es de los jugadores del proceso que fue convocado nuevamente por Néstor Lorenzo a pesar de fichar por el fútbol árabe - crédito FCF
Richard Ríos es de los jugadores del proceso que fue convocado nuevamente por Néstor Lorenzo a pesar de fichar por el fútbol árabe - crédito FCF

Los 14 restantes debían incorporarse el lunes 21 de septiembre: Álvaro Montero, Jhon Lucumí, Kevin Andrade, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Jhon Arias, Juan Manuel Rengifo, Kevin Castaño, Yaser Asprilla, Carlos Gómez, Juan Camilo Durán y Kevin Viveros.

El plantel trabajará a puerta cerrada en el WFS Bank Sportsplex de Filadelfia hasta el miércoles 23 de septiembre, antes de viajar a Baltimore. El complejo dispone de seis canchas: tres de césped artificial y tres de césped natural.

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Lorenzo contará con el grupo completo desde el martes, cuando está previsto el primer entrenamiento con todos los convocados. El técnico tendrá cuatro días de trabajo antes del amistoso inaugural.

Álvaro Ángulo es uno de los regresos esperados en la selección Colombia - crédito FCF
Álvaro Ángulo es uno de los regresos esperados en la selección Colombia - crédito FCF

Colombia enfrentará a México el sábado 26 de septiembre a las 8:00 p. m.. Luego jugará contra Paraguay el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m. y cerrará la serie frente a Perú el martes 6 de octubre a las 6:40 p. m.

Los tres encuentros llevarán al seleccionado por Maryland, Nueva Jersey y Miami. México será el primer rival del nuevo ciclo que comenzó en Delaware.

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