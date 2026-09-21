Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

Cali y Santa Fe protagonizan la cuarta final en la historia de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor

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Deportivo Cali y Santa Fe disputarán la final de la Liga femenina colombiana tras eliminar a Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente, en las semifinales. El equipo vallecaucano buscará su tercer título consecutivo, mientras que las cardenales volverán a definir el campeonato frente a las azucareras, como ocurrió en la temporada anterior.

Aunque se creía que el partido de ida en la final de la Liga Femenina, en donde las Leonas serán locales, se tendría que jugar en el estadio Metropolitano de Techo por el inicio de la instalación de la tarima para el concierto de BTS en el estadio Nemesio Camacho El Campín, la institución cardenal logró que Sencia corriera el cronograma y hará de local en el estadio en donde levantó sus dos primeros títulos.

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Dimayor informó que el partido de ida se jugará el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Coloso de la 57 y el partido de vuelta quedó programado para el sábado 26 de septiembre a las 6:00 p. m. en el estadio Deportivo Cali. Ambos equipos tienen asegurada su clasificación a la Copa Libertadores Femenina, la cual se jugará en Quito, Ecuador, desde el 2 de octubre.

Deportivo Cali goleó a Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Femenina BetPlay 2026

Atlético Nacional y Deportivo Cali definen una de las finalistas de la Liga Femenina 2026 - crédito Dimayor / Valentina Clavijo/VizzorImage

La clasificación de Cali se resolvió con una victoria 4-0 sobre Nacional en el partido de vuelta, después del triunfo 1-2 conseguido en la ida. El resultado confirmó la superioridad de las bicampeonas en la serie.

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Ingrid Guerra abrió la cuenta a los 38 minutos, tras aprovechar un rebote en el palo luego de dos intentos. Seis minutos después, la atacante recibió un pase al vacío y definió entre las piernas de la arquera verdolaga para establecer el 2-0 antes del descanso.

El dominio de Deportivo Cali continuó en el segundo tiempo. Melanin Aponzá amplió la diferencia a los 48 minutos con una acción individual en la que dejó atrás a la portera y marcó el tercer gol.

Guerra tuvo la posibilidad de sumar otro tanto desde el punto penal, pero la arquera Castaño detuvo su remate. Nacional quedó con 10 jugadoras a los 71 minutos por la expulsión de Manuela González, y Bermeo selló el marcador desde los 11 metros.

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La goleadora expresó sensaciones contrapuestas luego de la clasificación: “Feliz y a la vez triste por fallar un penal, pero hay que seguir trabajando, estamos en otra final. Esto es por el trabajo diario y que le creemos al profe, y con jugadoras hinchas del Cali”.

Santa Fe se impuso en el clásico capitalino para clasificar a la final

El encuentro de Santa Fe y Millonarios estuvo lleno de goles y choques fuertes entre las jugadoras - crédito Millonarios FC

Santa Fe obtuvo el otro cupo a la definición con una victoria 1-2 frente a Millonarios en El Campín, luego de que el encuentro de ida terminara 2-2. El clásico capitalino tuvo un desarrollo intenso y se resolvió por la efectividad del conjunto cardenal.

Gabriela Garavito abrió el marcador a los 36 minutos mediante un contragolpe. La atacante recibió un pase desde un costado, remató sin marca y el balón pegó en un poste antes de ingresar al arco azul.

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Millonarios reaccionó en la segunda parte e igualó a los 57 minutos con un cabezazo de Isabela Sánchez entre dos defensoras. Aunque la jugada parecía estar en fuera de juego, el gol fue validado.

La respuesta de Santa Fe fue inmediata. Mariana Zamorano conectó una volea que dejó inmóvil a la arquera de Millonarios y definió el 2-1 que aseguró el regreso de las Leonas a la final. El equipo azul buscó el empate hasta el cierre y tuvo un remate que impactó en el palo.