Mariana Pajón ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: la excampeona de BMX subió al podio tras dos años de ausencia de las competencias y en un deporte diferente

Transmisión de la final de velocidad por equipos femenina en ciclismo de pista. En la competencia se enfrentan las selecciones de Colombia y Argentina en un velódromo. Mariana Pajón fue la gran protagonista tras volver a las competencias, luego de ser mamá, en un deporte inédito en su carrera

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Mariana Pajón ganó la medalla de oro con Colombia en la velocidad por equipos femenina del ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, una nueva etapa para la campeona de BMX que coincidió con el paso de la delegación nacional por encima de las 100 preseas en el medallero.

Pajón integró el equipo de velocidad femenina junto a Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza. La cuarteta colombiana registró 48.263 segundos en las tres vueltas de la final y derrotó a Argentina, que detuvo el reloj en 49.468.

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Antes de la definición, Colombia había liderado la fase clasificatoria con 49.088 segundos, por delante de Argentina, Chile y Venezuela. Pajón expresó entonces su expectativa por la prueba: “Contenta de representar de nuevo al país, hicimos el mejor tiempo y esperando la final para buscar esa medalla que tanto anhelamos”.

Mariana Pajón compite por primera vez en unos Juegos Suramericanos en las pruebas de ciclismo de pista - crédito Comité Olímpico Colombiano

La doble medallista de oro olímpico para el país había hecho una pausa en su carrera luego de los Juegos Olímpicos de París 2024, tiempo que dedicó a la maternidad.

La ciclista antioqueña participó en las clasificaciones y celebró un nuevo oro con la selección tras construir buena parte de su carrera deportiva en el BMX. La medalla en el Invencible Velódromo de Rafaela fue una de las tres coronas que consiguió Colombia en el estreno del ciclismo de pista. La disciplina también aportó una plata y convirtió la jornada en la más productiva para el país dentro de esta modalidad.

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Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Lina Hernández y Camila Valbuena conquistaron la persecución por equipos femenina con un tiempo de 4:23.037. El equipo colombiano venció a Chile en esa final.

Es la primera medalla de Mariana Pajón en los Juegos Suramericanos 2026. Las pruebas se extenderán hasta el 23 de septiembre - crédito Comité Olímpico Colombiano

En la velocidad por equipos masculina, Rubén Murillo, Kevin Quintero, Cristian Ortega y Jordan Parra superaron a Venezuela con una marca de 43.693 segundos y un promedio de 61.795. Juan Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez obtuvieron la plata en la persecución masculina.

Así va Colombia en los Juegos Suramericanos 2026

Colombia superó las 110 medallas y se mantuvo en el tercer puesto de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al cierre del domingo 20 de septiembre, impulsada por cinco oros en ciclismo de pista, vela y lucha que elevaron su registro a 39 títulos, 37 platas y 34 bronces.

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Brasil encabezaba el medallero con 71 oros, 58 platas y 48 bronces, para 177 preseas. Argentina ocupaba la segunda posición con 42 títulos, 45 platas y 72 bronces, un total de 159 medallas.

Colombia se coronó campeona de la competencia de clavados - crédito Comité Olímpico Colombiano

Simón Gómez obtuvo el oro en Sunfish masculino y le dio a la vela colombiana uno de sus títulos de la fecha. El deportista acumuló 15 puntos netos en nueve regatas, lideró cuatro y ganó las últimas tres salidas.

La luchadora Tatiana Rentería, medallista olímpica en París 2024, se coronó en los 76 kg de lucha libre femenina. Terminó por delante de la venezolana María Acosta y de la brasileña Meiriele Caramba.

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Alexa Cuero consiguió el bronce en los 62 kg, mientras Paula Montoya ocupó el tercer puesto en los 57 kg. Ambas completaron la participación colombiana en lucha libre femenina.

El esquí náutico sumó cuatro medallas para Colombia en Santa Fe. Daniela Verswyvel ganó la plata en figuras femeninas con 8.400 puntos y el bronce en salto con una marca de 32,9 metros.

Martina Piedrahita se llevó la plata en salto femenino con 33,3 metros. Jorge Rocha obtuvo el bronce en wakeboard masculino tras conseguir 74,33 puntos.

La natación artística aportó una plata en equipos mixtos, prueba disputada en Rosario. Colombia alcanzó 602.6180 puntos, por detrás de Chile, que ganó con 624.0864, y por delante de Brasil, tercero con 592.7244.

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La gimnasia rítmica femenina cerró la cosecha con el bronce en la final de cinco pelotas. Kizzy Rivas, María Mendoza, Adriana Mantilla, Ashlee Patiño y Natalia Jiménez fueron terceras con 24.350 puntos; Brasil ganó el oro con 28.250 y Venezuela se quedó con la plata con 24.450.

Brasil: 71 medallas de oro; 58 medallas de plata; 48 medallas de bronce. Argentina: 43 medallas de oro; 45 medallas de plata; 72 medallas de bronce. Colombia: 39 medallas de oro; 37 medallas de plata; 34 medallas de bronce. Venezuela: 29 medallas de oro; 28 medallas de plata; 35 medallas de bronce. Chile: 27 medallas de oro; 31 medallas de plata; 31 medallas de bronce.