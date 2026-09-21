Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

La fecha 12 de la Liga BetPlay-II 2026 se disputará entre el martes 22 y el domingo 27 de septiembre con diez partidos, entre ellos los cruces entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, y Atlético Nacional contra Millonarios.
América de Cali defenderá el liderato con 21 puntos y un partido pendiente. Millonarios marcha segundo con 19 unidades, mientras que Nacional ocupa el tercer lugar con 18 puntos y tres encuentros aplazados. Santa Fe y Cali también están entre los ocho primeros, con 16 y 15 unidades, respectivamente.
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Nacional, con James Rodríguez, llegará al duelo ante Millonarios después de perder 2-0 contra Llaneros en Villavicencio. El conjunto dirigido por Lucas González mantuvo su posición, mientras que el equipo bogotano viene de golear 3-0 a Boyacá Chicó. Los resultados de la jornada pueden modificar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. El número mágico para clasificar a las finales estaría entre los 28 y los 30 puntos.
Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Martes 22 de septiembre
Santa Fe vs. Cali
- Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá
- Hora: 8:00 p. m.
Miércoles 23 de septiembre
América de Cali vs. Águilas Doradas
- Estadio: Olímpico Pascual Guerrero - Cali
- Hora: 7:30 p. m.
Jueves 24 de septiembre
Atlético Nacional vs. Millonarios FC
- Estadio: Atanasio Girardot - Medellín
- Hora: 7:30 p. m.
Viernes 24 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: La Independencia - Tunja
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Palogrande - Manizales
Sábado 25 de septiembre
Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
- Hora: 4:10 p. m.
- Estadio: por definir
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC.
- Hora: 6:15 p. m.
- Estadio: General Santander - Cúcuta
Junior FC vs. Independiente Medellín
- Hora: 8:20 p. m.
- Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla
Domingo 27 de septiembre
Jaguares vs. Alianza Valledupar FC
- Hora: 4:00 p. m.
- Estadio: Jaraguay - Montería
Fortaleza vs. Deportes Tolima
- Hora: 6:05 p. m.
- Estadio: Metropolitano de Techo
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
- América de Cali: 21 puntos / +15 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Millonarios: 19 puntos / +7 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 18 puntos / +9 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 17 puntos / +2 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 16 puntos / +5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 16 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 15 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
- Llaneros FC: 14 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Once Caldas: 12 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 8 puntos / -6 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
- Alianza FC: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 8 puntos / -11 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
- Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
- Junior FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.
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