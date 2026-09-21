Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali pelean en la parte media de la tabla de posiciones - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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La fecha 12 de la Liga BetPlay-II 2026 se disputará entre el martes 22 y el domingo 27 de septiembre con diez partidos, entre ellos los cruces entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, y Atlético Nacional contra Millonarios.

América de Cali defenderá el liderato con 21 puntos y un partido pendiente. Millonarios marcha segundo con 19 unidades, mientras que Nacional ocupa el tercer lugar con 18 puntos y tres encuentros aplazados. Santa Fe y Cali también están entre los ocho primeros, con 16 y 15 unidades, respectivamente.

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Nacional, con James Rodríguez, llegará al duelo ante Millonarios después de perder 2-0 contra Llaneros en Villavicencio. El conjunto dirigido por Lucas González mantuvo su posición, mientras que el equipo bogotano viene de golear 3-0 a Boyacá Chicó. Los resultados de la jornada pueden modificar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. El número mágico para clasificar a las finales estaría entre los 28 y los 30 puntos.

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

El atacante se mostró satisfecho por el trabajo colectivo que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos ante los "Diablos Rojos"-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Martes 22 de septiembre

Santa Fe vs. Cali

Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá

Hora: 8:00 p. m.

Miércoles 23 de septiembre

América de Cali vs. Águilas Doradas

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero - Cali

Hora: 7:30 p. m.

Jueves 24 de septiembre

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Estadio: Atanasio Girardot - Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Viernes 24 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: La Independencia - Tunja

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Palogrande - Manizales

Sábado 25 de septiembre

Deportivo Pereira había entrado en cese de actividades semanas atrás por el retraso en el pago de los salarios - crédito Leonardo Castro/Colprensa.

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

Hora : 4:10 p. m.

Estadio: por definir

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC.

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: General Santander - Cúcuta

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla

Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Jaraguay - Montería

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali es el líder de la tabla de posiciones con 21 unidades - crédito Colprensa

América de Cali: 21 puntos / +15 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 19 puntos / +7 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Nacional: 18 puntos / +9 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 17 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportes Tolima: 17 puntos / +2 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Independiente Medellín: 16 puntos / +5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportivo Cali: 15 puntos / +6 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Once Caldas: 12 puntos / +1 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Águilas Doradas: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Fortaleza FC: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportivo Pasto: 8 puntos / -6 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Alianza FC: 8 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Boyacá Chicó: 8 puntos / -11 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Deportivo Pereira: 7 puntos / -5 diferencia de gol / 8 partidos jugados. Junior FC: 6 puntos / -2 diferencia de gol / 8 partidos jugados.