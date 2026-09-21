Los suegros lo pillaron con la ‘mosa’: en video quedó la pelea en un centro comercial de Bucaramanga por una infidelidad

Altercado entre mujeres causó sorpresa en el Centro Comercial Cacique en Bucaramanga - crédito Bucaramanga Reporta/ Facebook

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Un altercado entre dos mujeres en el Centro Comercial Cacique de Bucaramanga quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. Las imágenes muestran una discusión que habría escalado hasta una agresión física, ante la mirada de visitantes que estaban en el lugar.

Versiones difundidas en plataformas digitales señalan que la confrontación se originó después de que una mujer, presuntamente acompañada por familiares, encontró a su pareja con otra persona durante la celebración de Amor y Amistad. Sin embargo, esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

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Los clips muestran a la presunta suegra en medio de un enfrentamiento con la que sería la amante, mientras algunas personas intentan intervenir y otras graban la situación con sus teléfonos. La escena causó sorpresa entre quienes transitaban por el centro comercial.

Las circunstancias exactas no están claras. Tampoco se conoce si el personal de seguridad del establecimiento intervino antes de que terminara el episodio o si las personas involucradas abandonaron el lugar por sus propios medios.

Videos muestran altercado en centro comercial de Bucaramanga por una presunta infidelidad - Redes sociales

En redes, usuarios calificaron el caso como un hecho de intolerancia y debatieron sobre la exposición pública de la presunta situación sentimental. Los videos se multiplicaron en distintas cuentas, aunque no permiten establecer el inicio de la discusión ni identificar plenamente a los participantes.

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No hay reporte oficial sobre denuncias o heridos

Hasta ahora, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha informado sobre personas lesionadas, capturas o denuncias relacionadas con lo ocurrido en el Centro Comercial Cacique.

Tampoco existe un pronunciamiento público de la administración del establecimiento sobre las medidas adoptadas tras el altercado. La falta de información oficial impide confirmar la versión sobre una presunta infidelidad que acompañó la difusión de las imágenes.

El caso volvió a poner en discusión la difusión de grabaciones de situaciones privadas en espacios públicos, mientras se espera que las autoridades determinen si hubo conductas que ameriten una investigación.

Discusión en Amor y Amistad terminó en forcejeos dentro de un centro comercial de Bucaramanga - crédito Redes sociales

Pelea entre dos mujeres obligó a detener un bus de TransMilenio en Bogotá

Un bus de TransMilenio tuvo que detener su recorrido después de que dos mujeres protagonizaran una pelea dentro del vehículo, según un video divulgado por el concejal de Bogotá Juan David Quintero.

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La grabación muestra momentos de tensión entre las pasajeras y reavivó el debate sobre la seguridad y la convivencia en el transporte público de la capital.

En las imágenes, una de las involucradas toma del cabello a la otra antes de descender del articulado. Varios usuarios exigieron que retiraran a la presunta agresora, mientras otros alentaban una respuesta de la mujer afectada. Cuando una de ellas bajó del bus, algunos pasajeros celebraron su salida.

El cabildante relacionó el episodio con un bloqueo previo en el sistema. Según explicó, la interrupción del servicio generó incertidumbre, demoras y malestar entre quienes viajaban en el vehículo. Aun así, afirmó que esas dificultades no justifican los ataques entre ciudadanos.

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Los ciudadanos mostraron su rechazo ante los hechos de violencia que se presentaron en el bus y celebraron la intervención de las autoridades de Transmilenio - crédito @JD_Quinteror/X

“Este video es increíble”, escribió Quintero en su cuenta de X. El concejal atribuyó lo ocurrido a una falta de cultura ciudadana y sostuvo que tanto la empresa operadora como los pasajeros deben recibir un trato respetuoso.

Tras compartir la grabación, el funcionario difundió un formulario para recolectar firmas en apoyo a un proyecto de acuerdo llamado “No más bloqueos”. La iniciativa busca que Bogotá adopte lineamientos y mecanismos de coordinación institucional para proteger la movilidad durante protestas pacíficas o hechos violentos.

El concejal planteó que debe existir una respuesta más rápida, sin desconocer el derecho a la manifestación. “No puede pasar”, señaló al advertir que los bloqueos afectan a millones de personas que dependen de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable.

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Quintero indicó que los usuarios necesitan garantías para llegar al trabajo, asistir a clases, cumplir citas médicas y regresar a sus hogares.

La publicación generó comentarios divididos. Algunos internautas coincidieron con el cabildante en que la tolerancia se ha deteriorado entre los pasajeros. Otros señalaron que las fallas operativas, los retrasos, la congestión y los casos de inseguridad también contribuyen al descontento de los viajeros.