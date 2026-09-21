Streamer argentino le recordó a Sebastián Villa sus polémicas durante el primer ciclo en Boca Juniors y el colombiano respondió fuerte: “Creen que ser futbolista es fácil”

El atacante del equipo argentino respondió a las críticas y aseguró que prefiere no consumir ese tipo de contenido - crédito Kick/Chanty

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Sebastián Villa cuestionó a Davoo Xeneize y La Cobra por las críticas a su rendimiento tras su regreso a Boca Juniors, al considerar que ambos streamers hablan sin conocer las exigencias de la carrera profesional. El delantero colombiano respondió durante una charla con el creador de contenido Chanty.

Villa sostuvo que no quiere alimentar la discusión ni convertirla en una controversia pública. “De ellos no hablo, no le doy de comer a esa gente. No me gusta vender humo. Respeto mucho a los streamers, pero hay muchos que hablan de más”, afirmó.

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El futbolista también vinculó las opiniones de ambos creadores de contenido con su condición de hinchas de Boca. “La Cobra al lado mío es muy chiquitito, Davo también es así de chiquitito. No les he hecho nada; solo porque son simpatizantes de Boca, creen que tienen el derecho de estar difamando a la persona”, expresó.

Villa aseguró que no tiene un vínculo personal con los streamers y que solo los conoció a través de TikTok. “No los conozco, solo los he visto por TikTok. Creen que ser futbolista es fácil, pero ser futbolista es muy difícil”, insistió.

El jugador señaló también que recibió mensajes en los que le advertían sobre los comentarios de Davoo Xeneize y LaCobraaa. El colombiano dijo respetar a quienes informan de manera objetiva, aunque cuestionó que algunos comunicadores digitales opinen sin suficiente conocimiento sobre fútbol.

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El creador de contenido Davoo Xeneize se refirió a las declaraciones de Sebastián Villa durante una transmisión en vivo. el streamer expuso sus puntos de vista sobre las críticas a los jugadores de fútbol, su rol como analista de la actualidad de Boca Juniors y la repercusión de sus opiniones en redes sociales.

Davoo Xeneize eligió no escalar el conflicto y defendió el derecho de Villa a responder a sus cuestionamientos. “Si yo en mi opinión critico a Villa, ¿por qué él no puede criticarme a mí? ¿Por qué tengo que enojarme o tengo que contestarle?”, planteó el streamer.

El creador de contenido sostuvo que las críticas a los futbolistas forman parte de su mirada como seguidor de Boca y no deberían derivar en una pelea personal. “Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno tiene su opinión”, dijo.

Davoo Xeneize añadió que Villa puede molestarse con sus análisis de la misma manera en que él puede expresar su evaluación sobre lo que ocurre en la cancha. “Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo, como hincha de Boca, a analizar sus partidos”.

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Davoo Xeneize y Sebastián Villa fueron protagonistas en un cruce de declaraciones a raíz del regreso del colombiano a Boca Juniors - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El streamer remarcó que no adoptará una posición de víctima frente a las declaraciones del colombiano. “Yo critico a un jugador, ¿quién soy yo para ponerme en la pose de ‘ay, no, me dijo esto’? Que diga lo que quiera”, señaló.

La declaración que ocasionó el cruce de opiniones entre el futbolista y los streamers recordaba, entre otras cosas, la condena por violencia de género en contra de Villa por pegarle a su pareja. “¿Cómo van a poner 7 palos por Villa? Dejate de hinchar las pel... ¡Le hizo un juicio al club, declaró que quería jugar en River, está denunciado por violencia de género!”, dijo en julio.

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La Cobra también bajó el tono luego de los dichos de Villa. “Les digo una cosa, muchachos: me chupa un h… y medio. No invierto mi tiempo en gente que me insulta a mí o a mis amigos. Me da igual”, respondió.

El creador de contenido afirmó que desea que el atacante tenga un buen desempeño con Boca, pese a las diferencias. “Obviamente le deseo lo mejor, que haga un montón de goles en Boca. No tengo muchas ganas de entrar en eso. Nunca necesité entrar en polémicas para estar donde estoy”, agregó.

Sebastián Villa volvió a Boca Juniors tras ser figura con Independiente Rivadavia - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

El regreso de Villa a Boca no le permitió consolidarse como titular en el torneo local. Disputó nueve partidos, completó solo uno, no convirtió goles y registró una asistencia.

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En la Copa Sudamericana tuvo mayor continuidad: jugó seis encuentros, marcó un gol y dio dos asistencias. Sin embargo, comenzó como suplente en la serie de cuartos de final frente a São Paulo.