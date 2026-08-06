Distrito entregará subsidio de transporte escolar a más de 20.600 estudiantes en Bogotá: así puede raclamarlo por Daviplata y en Transmilenio

Más de 20.600 estudiantes de colegios públicos de Bogotá reciben el Subsidio de Transporte Escolar de la Secretaría de Educación para apoyar la permanencia escolar - crédito Johan Largo/Infobae

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Más de 20.600 estudiantes de colegios públicos de Bogotá se benefician actualmente del Subsidio de Transporte Escolar (STE), una estrategia clave de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) para promover la permanencia escolar y reducir las barreras de acceso a la educación.

La entidad hizo un llamado urgente a los padres de familia y estudiantes beneficiarios para que reclamen oportunamente el pago correspondiente al segundo ciclo del año, cuyos recursos ya se encuentran disponibles y deben ser gestionados antes de los plazos establecidos según la modalidad de pago.

En este ciclo, la Secretaría de Educación destinó $8.200 millones para apoyar a niños y jóvenes que requieren este auxilio para sus desplazamientos diarios al colegio. El objetivo es evitar que los problemas de movilidad, especialmente en zonas vulnerables de la ciudad, se conviertan en un motivo de abandono o deserción escolar, facilitando así la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación de miles de estudiantes bogotanos.

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La Secretaría de Educación destinó $8.200 millones al Subsidio de Transporte Escolar para reducir barreras de acceso a la educación y prevenir la deserción escolar en Bogotá - crédito Secretaría de Educación

Plazos y modalidades de entrega del subsidio

El Subsidio de Transporte Escolar se entrega a través de dos modalidades principales: la tarjeta TuLlave Plus – Sitp y la plataforma DaviPlata. Para este segundo ciclo, 4.795 beneficiarios deben reclamar el apoyo a través de TuLlave a más tardar hasta el 14 de agosto, mientras que 15.815 estudiantes que reciben el subsidio por DaviPlata, tienen plazo hasta el 23 de agosto.

La SED recordó la importancia de registrar y actualizar la información del estudiante en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), un requisito fundamental para garantizar la entrega oportuna del beneficio. La actualización de datos permite identificar con precisión a la población que necesita el subsidio y fortalece la eficiencia de la estrategia de permanencia escolar.

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Recomendaciones para la modalidad TuLlave Plus – Sitp

Para recibir el subsidio en la tarjeta TuLlave personalizada, es indispensable que la tarjeta esté personalizada con el mismo tipo y número de documento registrado en el Proyecto de Movilidad Escolar (PME) y en el Simat. El proceso de personalización no tiene costo, aunque si se requiere una tarjeta nueva, el valor es de $8.000.

La Secretaría de Educación del Distrito pidió reclamar el pago del segundo ciclo antes de los plazos según la modalidad de entrega - crédito Secretaría de Educación

Beneficios de la personalización de la tarjeta:

Transbordos sin costo en una ventana de 125 minutos.

Posibilidad de viaje a crédito (dos pasajes diarios).

Protección de saldo en caso de pérdida, con reporte inmediato para su bloqueo y recuperación.

Documentos requeridos para personalizar la tarjeta (menores de edad):

Registro civil del estudiante.

Copia de la tarjeta de identidad.

Cédula de ciudadanía del padre, madre o tutor legal.

La tarjeta debe estar activa para recibir el abono del subsidio. Si el estudiante no tiene una tarjeta personalizada y activa, el subsidio no será abonado. Además, el valor del subsidio estará disponible por 30 días; si no se valida la recarga en este tiempo, el beneficio será suspendido.

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En caso de pérdida o avería de la tarjeta, el responsable debe reportar la novedad y asumir el costo del reemplazo para poder reactivar el subsidio.

Procedimiento y recomendaciones para la modalidad DaviPlata

DaviPlata es una plataforma de dinero electrónico de Davivienda, regulada por la Superintendencia Financiera, que permite a los beneficiarios recibir y administrar el subsidio de forma sencilla y sin costo de transacción.

DaviPlata exige asociar el número del responsable del beneficiario, informar cambios de celular y usar medidas de seguridad para administrar el Subsidio de Transporte Escolar - crédito Infobae Colombia

Pasos para activar DaviPlata:

Descargar la aplicación en el celular (App Store o Play Store). Ingresar datos personales y del estudiante. Asignar una clave de seguridad personal e intransferible. Aceptar términos y condiciones y asociar el número de celular al beneficiario.

El número de DaviPlata debe estar asociado al responsable del beneficiario y cualquier cambio de número debe ser informado al Programa de Movilidad Escolar. En caso de pérdida del celular o cambio de SIM, es necesario reactivar el servicio solicitando la novedad al banco.

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Retiro del subsidio: El dinero puede retirarse en cajeros Davivienda, usando la opción “Sacar Plata” en la aplicación o menú del celular, y siguiendo los pasos de autenticación y generación de código de retiro.



La Secretaría de Educación enfatizó que el responsable del DaviPlata debe administrar adecuadamente el subsidio, informar los cambios de número y garantizar que la información esté siempre actualizada. Se recomienda memorizar la clave, no compartirla y evitar combinaciones fácilmente deducibles.