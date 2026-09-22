De la Espriella responde al paro armado anunciado en Magdalena: “El que no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se trasladará a Santa Marta para dirigir las operaciones de seguridad tras el anuncio de un paro armado de 48 horas atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. - crédito Presidencia

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El presidente Abelardo de la Espriella respondió al anuncio de un paro armado en Magdalena atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachenca’, y aseguró que se trasladará a Santa Marta para dirigir personalmente las operaciones de seguridad en el departamento.

La declaración fue entregada este lunes 21 de septiembre, al término del Consejo de Ministros desde la Casa de Nariño, después de que se conociera un comunicado atribuido al Estado Mayor de las ACSN en el que se anunciaba una medida de 48 horas contra la población del Magdalena.

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“Voy para Santa Marta, nos vemos allá. Tengo consejo de ministros, salgo de aquí y personalmente voy a dirigir las operaciones porque nadie va a hacer paro armado en la era del tigre”, afirmó el mandatario.

De la Espriella lanzó advertencia a integrantes de las ACSN

Durante su pronunciamiento, el presidente se refirió directamente a los integrantes de la estructura armada y advirtió que quienes no se sometan a la autoridad enfrentarán la acción de la Fuerza Pública.

“Vamos por todos esos bandidos y el que no se someta va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos dados de baja. En una bolsa y muertos”, sostuvo De la Espriella.

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El mandatario añadió que su Gobierno hará cumplir la ley y que utilizará las capacidades del Estado contra quienes, según sus palabras, pretendan someter a la población.

“En este Gobierno se cumple la ley o hacemos caer todo el peso y el poder del Estado contra aquellos que creen que pueden arrodillar al pueblo colombiano”, manifestó.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció su desplazamiento a Santa Marta tras el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. - crédito @ACSN129068/X e Infobae Colombia

ACSN anunció paro armado de 48 horas en Magdalena

El anuncio que motivó la respuesta presidencial fue atribuido al Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que informó sobre un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Magdalena.

Según el comunicado, la medida tendría especial incidencia en la Troncal del Caribe, Santa Marta y la zona bananera. La organización también indicó que los establecimientos comerciales no deberían permanecer abiertos durante el periodo anunciado.

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“Por los fuertes ataques que desde esta tarde se vienen presentando por medio del gobierno en la Sierra Nevada contra nuestra organización, decretamos paro armado en todo el departamento del Magdalena por 48 horas, en especial la Troncal del Caribe, la ciudad de Santa Marta y la zona bananera”, señaló el documento atribuido a la estructura.

El comunicado fue difundido después de los operativos adelantados por la Fuerza Pública contra integrantes de las ACSN en la Sierra Nevada.

El ACSN anunció un paro armado de 48 horas en Magdalena, con afectación anunciada para la Troncal del Caribe, Santa Marta y la zona bananera. - crédito @andresgilcaribe/X

Operativo dejó siete integrantes muertos y tres capturados

La operación contra la estructura armada fue realizada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (Dirán), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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De acuerdo con el balance entregado por el presidente, el procedimiento dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados.

Entre los fallecidos se encuentra José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’ o ‘Comando 25’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y financiero de la organización.

Según la información entregada por De la Espriella, alias ‘Cholo’ tenía más de 15 años de trayectoria delictiva y era señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

El operativo también dejó la incautación preliminar de 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, además de dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, junto con otro material de guerra.

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El presidente calificó el resultado como un golpe contra las capacidades de la organización y afirmó: “Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal”.

De la Espriella reportó siete integrantes de las ACSN muertos, tres capturados y la incautación de armas durante el operativo. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Presidente anunció consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta

Tras conocerse el anuncio del paro armado, De la Espriella informó que había dispuesto las capacidades de la Fuerza Pública y confirmó su desplazamiento hacia Santa Marta.

El propósito de la reunión será evaluar la situación de seguridad en el territorio y coordinar las acciones correspondientes para proteger a la población, de acuerdo con lo señalado por el mandatario.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, De la Espriella también hizo referencia al operativo contra las ACSN y aseguró que la estructura pretendía intimidar a los ciudadanos mediante el anuncio del paro armado.

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“No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror”, escribió el presidente.

En esa misma publicación, el mandatario dirigió un mensaje a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN.

“Sigues tú Pinocho”, escribió De la Espriella, antes de cerrar el mensaje con la expresión “¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”.