Colombia

Datacrédito lanza consulta gratuita para que empresas revisen su historia y puntaje crediticio

La plataforma MiNegocio permite conocer obligaciones, comportamiento de pago, endeudamiento y otros datos asociados al perfil financiero empresaria

- crédito Infobae
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Datacrédito Experian presentó MiNegocio, una nueva plataforma digital que permite a las empresas consultar de manera gratuita su historia de crédito, revisar su puntaje crediticio y acceder a información relacionada con su comportamiento financiero.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la herramienta está orientada a empresas que quieran conocer con mayor detalle cómo aparece registrado su comportamiento crediticio y hacer seguimiento a variables que pueden influir cuando buscan financiación.

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La plataforma permite consultar las obligaciones reportadas de una compañía, su comportamiento de pago, el nivel de endeudamiento y otros datos generales asociados al negocio. También ofrece la opción de descargar la historia de crédito y verificar información como el NIT y la actividad económica registrada.

Otro de sus componentes es la consulta del puntaje crediticio empresarial, un indicador elaborado mediante modelos analíticos de Experian a partir de la información disponible sobre el comportamiento crediticio de cada empresa.

- crédito Johan Largo/Infobae
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Empresas podrán revisar cómo las ve el sistema financiero

Según Datacrédito Experian, la posibilidad de consultar periódicamente esta información puede ayudar a los negocios a entender mejor su situación financiera y hacer seguimiento a la evolución de su perfil crediticio.

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Las empresas cumplen un papel fundamental en el desarrollo económico del país. Con MiNegocio queremos facilitarles el acceso a su historia y puntaje crediticio para que conozcan mejor su situación crediticia, hagan seguimiento a su evolución y entiendan cómo son percibidas por el sistema crediticio y financiero cuando buscan acceder a financiación para seguir creciendo”, afirmó Lina Beltrán, vicepresidenta del Segmento SMB de Experian.

La nueva opción busca concentrar en un mismo espacio información que puede resultar útil antes de solicitar un crédito, buscar nuevas fuentes de financiación o evaluar las condiciones financieras de una empresa.

La historia de crédito empresarial reúne los datos reportados sobre las obligaciones adquiridas por el negocio y la forma en que estas han sido atendidas. El puntaje, por su parte, funciona como un indicador asociado al comportamiento crediticio registrado.

Datacrédito señaló que revisar estos datos de manera recurrente les permite a las compañías identificar aspectos de su comportamiento financiero, observar cambios y contar con más información al momento de tomar decisiones relacionadas con financiación y crecimiento.

La posibilidad de descargar la historia crediticia también permite a las empresas conservar un registro del estado de sus obligaciones y revisar si los datos generales relacionados con su identificación y actividad económica corresponden con la información reportada.

- crédito Johan Largo/Infobae
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Negocios propios muestran diferencias en bienestar financiero

El lanzamiento de MiNegocio también se relaciona con los resultados del Índice de Bienestar Financiero de Colombia 2026, elaborado por Datacrédito Experian.

Según ese estudio, las personas cuyos ingresos provienen de un negocio propio obtuvieron 67,4 puntos en el componente que mide la capacidad para cumplir metas financieras.

La cifra supera los 61,5 puntos registrados entre el total de colombianos evaluados, lo que representa una diferencia de 5,9 puntos.

De acuerdo con el comunicado citado, este resultado muestra una mayor capacidad declarada entre quienes generan sus ingresos mediante un negocio propio para avanzar hacia sus objetivos financieros.

La compañía considera que herramientas como MiNegocio pueden complementar ese proceso al facilitar que los empresarios tengan mayor conocimiento sobre la información que aparece registrada en su historia crediticia.

El acceso al puntaje puede ser especialmente relevante cuando una compañía busca financiación, debido a que el perfil crediticio es uno de los elementos que pueden ser consultados por entidades del sistema financiero al analizar solicitudes.

Sin embargo, la plataforma no implica por sí sola la aprobación de créditos ni modifica las condiciones de financiación. Su función es permitir a las empresas consultar la información disponible sobre su comportamiento crediticio y hacer seguimiento a su situación.

Con MiNegocio, Datacrédito amplía sus herramientas de consulta hacia el segmento empresarial y ofrece acceso gratuito a datos que permiten conocer obligaciones reportadas, comportamiento de pago, endeudamiento, puntaje e información general de la compañía.

La apuesta es que los negocios puedan utilizar esos datos para conocer mejor su perfil, detectar cambios en su historia financiera y contar con mayor información antes de tomar decisiones relacionadas con nuevas obligaciones, financiación o planes de expansión.

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