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Escándalo en la Liga Femenina: la jueza quedó en la mira por sancionar solo con amarilla la fuerte patada de Tahicelis Marcano a Laura Tamayo

Laura Tamayo fue víctima de un fuerte golpe por parte de una jugadora de Santa Fe, lo que desencadenó toda clase de comentarios hacia la árbitra Paula Ome

Laura Tamayo
Laura Tamayo, jugadora de Millonarios, fue víctima de una fuerte patada por una jugadora de Santa Fe - crédito Millonarios / Captura de video Win Sports
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Millonarios es uno de los equipos con mejor campaña en la Liga Femenina 2026: es tercero, con 32 puntos en 15 jornadas, solo perdió un partido y se convirtió en candidato a pelear el título, que sería el primero en su historia si lo gana, además de clasificar a la Copa Libertadores.

Durante el clásico ante Santa Fe, que terminó con un nuevo triunfo de Millonarios, el cuadro azul vivió un momento de tensión por el patadón a una de las jugadoras, acción que generó escándalo en el estadio El Campín no solo por la agresión, sino también por la decisión de la jueza central Paula Ome.

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Se trató de un duelo emotivo en el que las azules mantienen la paternidad sobre las rojas, que atraviesan una temporada 2026 irregular, mientras las embajadoras crecieron hasta quedar cerca de cerrar la primera fase en la tercera casilla.

Durante el segundo tiempo, Tahicelis Marcano le dio una patada a Laura Tamayo mientras ambas disputaban el balón, una acción que levantó de sus sillas a los aficionados en el estadio El Campín y desató la furia del cuerpo técnico de Millonarios contra la futbolista.

Laura Tamayo
Laura Tamayo es una de las jugadoras importantes de Millonarios en la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

Todo se dio al minuto 58, cuando la venezolana quería patear la pelota, pero la defensora de los azules le ganó el esférico, sacó el cabezazo, pero la pierna derecha de su rival terminó por darle en el costado izquierdo de su rostro, con los taches por delante y la dejó en el suelo.

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Lo que causó polémica en esta acción fue que la jueza Paula Ome solo amonestó a Marcano, lo que generó protesta de la entrenadora Angie Verga y sus colaboradores, así como de las compañeras de Tamayo en el campo de juego porque la acción, según las imágenes en televisión, era para roja.

Millonarios vs. Santa Fe
Este fue el momento de la patada de Tahicelis Marcano, de Santa Fe, a Laura Tamayo, de Millonarios - crédito Captura de video Win Sports

Como si fuera poco, la primera jueza de línea tampoco vio la jugada y en la Liga Femenina no se tiene VAR en la fase de Todos contra Todos, un hecho que también es discutido en la Copa Colombia porque se generan escándalos arbitrales que afectan a un equipo en esos torneos.

Por lo pronto, las dirigidas por Angie Vega ahora llegarán a la última fecha con tranquilidad, porque tienen cupo asegurado a cuadrangulares y a la espera de conocer sus rivales, además de que las dos primeras de cada grupo acceden a las semifinales y, posteriormente, la gran final.

Gol en el último minuto

Millonarios logró el triunfo 1-0 ante Independiente Santa Fe en el clásico capitalino de la jornada 15 de la Liga Femenina BetPlay Dimayor. El partido, con ambos equipos ya clasificados, se resolvió en el tiempo de reposición y fue la cuarta celebración para las embajadoras en la historia del derbi.

En el desarrollo del encuentro, la primera ocasión fue para Santa Fe a los dos minutos, pero Saray Rodríguez controló sin exigencias. Luego, Millonarios tomó la iniciativa y generó varias aproximaciones, aunque sin convertir esa superioridad en el marcador.

Millonarios vs. Santa Fe
Lina Gómez anotó el gol del triunfo de Millonarios sobre Santa Fe, en la fecha 15 de la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

Tras el descanso, ambos técnicos mantuvieron el mismo once y el juego se abrió con líneas más adelantadas. Tahicelis Marcano volvió a exigir con un remate que fue a las manos de la arquera azul, mientras el equipo local buscó profundidad con Liana Salazar y Rocío Olaya.

Los cambios llegaron a 20 minutos del final y Lina Gómez entró con impacto: en nueve minutos puso dos centros al área que no terminaron en gol. La revancha llegó en el descuento, cuya definición llegó por cuenta de la atacante y una jugada se cerró con un remate que aprovechó dos piques de la pelota antes de terminar en la red.

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