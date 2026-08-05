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Así puede aplicar a las 100 becas disponibles para estudiar en universidades de México e Italia desde cualquier parte de Colombia

La convocatoria estará disponible hasta el 25 de agosto de 2026 e incluye estudios en inteligencia artificial, analítica y seguridad informática

Joven estudiante maltés de pelo rizado trabaja en una laptop con pantallas flotantes de ChatGPT y Microsoft Copilot en una oficina moderna con vista a La Valeta y el mar.
La convocatoria de becas para estudiar tecnología en el exterior podrá recibir postulantes de todo Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Las alcaldías de Bogotá, Soacha y Bucaramanga, junto con la Gobernación del Atlántico y otras entidades territoriales, habilitaron una convocatoria de 100 becas virtuales para estudiar inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad en universidades de México e Italia.

La oferta busca responder al déficit de talento digital que, según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (TIC) y La Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (Fedesoft), llegará a 85.000 perfiles en Colombia antes de 2030.

La convocatoria incluye 30 cupos de pregrado, 50 de maestría y 20 de doctorado. Puede postularse cualquier persona que esté en el territorio nacional y acredite el nivel académico exigido, sin importar la ciudad o el departamento de residencia.

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El Ministerio TIC y Fedesoft calcularon en el Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia una demanda insatisfecha de 85.000 talentos digitales adicionales hasta el 2030. El mismo diagnóstico ubica al sector digital como responsable del 3,6% del PIB, con más de 406.000 empleos formales y exportaciones de servicios por más de USD 1.800 millones.

La presión por actualizar competencias no se limita a las empresas de software. El faltante alcanza también a hospitales que digitalizan historias clínicas, bancos que automatizan trámites, comercios que venden por aplicaciones y entidades públicas que modernizan servicios.

Adulta mejora habilidades, capacitación virtual, diploma digital, progreso académico, grado superior en línea - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las clases están previstas para septiembre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria está abierta para cualquier persona en Colombia

La iniciativa es Phia by Educa Edtech: 100 Becas para Transformar tu Futuro Tecnológico, una alianza entre el sector privado y el sector público con participación de administraciones locales y regionales, pero la postulación no está restringida a los habitantes de esos territorios.

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Es importante resaltar que la opción está abierta a cualquier persona que se encuentre en Colombia y cumpla con el requisito académico del nivel al que aspira: diploma o acta de bachiller para pregrado, título profesional para maestría y maestría oficial válida en Colombia para doctorado.

El proceso de inscripción se hace a través de alcaldiascol.com, portal oficial de la convocatoria. Los aspirantes deben tener listos el documento de identidad, la hoja de vida actualizada y el diploma o acta del nivel previo, elegir universidad y programa, diligenciar el formulario, cargar los soportes y asistir a una entrevista sobre perfil, motivaciones y metas.

Los resultados se conocerán en la última semana de agosto y el inicio de clases está previsto para septiembre.

Camilo Arias, coordinador de Alianzas de Educa Edtech Group, recomendó lo siguiente: “La primera recomendación es tener toda la documentación actualizada y disponible. La segunda es seleccionar un programa alineado con los objetivos profesionales y las competencias que desea fortalecer”.

Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
Los participantes deben aplicar a una entrevista donde hablarán de la trayectoria, las motivaciones y las metas profesionales del aspirante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los programas se cursarán de forma virtual en universidades de México e Italia

La oferta académica incluye programas como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos para Negocios, Dirección de Tecnologías de la Información, IA generativa, Big Data Analytics, Machine Learning, Protección de Datos y Seguridad de la Información. Todos se dictarán en modalidad virtual en Udavinci, de México, o en eCampus University, de Italia.

Esa modalidad permite estudiar desde el celular o el computador, sin necesidad de mudarse de ciudad ni dejar el empleo.

Los admitidos también tendrán acceso a Phia, la herramienta de inteligencia artificial que acompaña el proceso formativo: “Su función es ofrecer orientación personalizada, resolver inquietudes académicas y recomendar recursos de aprendizaje según las necesidades de cada persona”.

Un oficinista mira un curso de Inteligencia Artificial y redes neuronales en la pantalla de su PC en un escritorio de oficina, con auriculares y tazas de café.
La iniciativa busca formar talento ante una demanda que llegaría a 85.000 perfiles antes de 2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que el Foro Económico Mundial estimó en el informe Future of Jobs 2025 que 39% de las habilidades laborales se transformará o quedará desactualizado antes de 2030.

El reconocimiento del título en Colombia depende de la convalidación

Antes de matricularse, los aspirantes deben verificar la duración, los contenidos y la dedicación horaria del programa elegido. También deben confirmar con la universidad si el título que otorga es oficial en su país de origen.

Después aparece la convalidación ante el Ministerio de Educación, el trámite con el que Colombia reconoce estudios cursados en el exterior. El proceso es independiente, virtual, sin intermediarios y exige el diploma apostillado.

Esa convalidación no siempre es obligatoria. Puede ser necesaria para ejercer profesiones reguladas, trabajar con el Estado o participar en procesos públicos.

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