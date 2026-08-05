Liberaron a Milton César Mesa, líder de la agrupación musical Los Bacanes del Sur, tras varios días de secuestro en Cauca

El músico Milton César Meza, líder de Los Bacanes del Sur realizó una declaración luego de ser liberados tras un secuestro en el departamento del Cauca - crédito Los Bacanes del Sur / Instagram

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Milton César Meza, líder de la reconocida banda musical Los Bacanes del Sur, quedó en libertad tras haber sido secuestrado en el departamento del Cauca, según relató el propio músico en un video en el que describió el ataque y el tiempo que permaneció retenido.

Meza dijo que el secuestro ocurrió el domingo 2 de agosto de 2026, cuando salía de un restaurante ubicado entre Popayán y El Tambo. “Nos atravesaron una camioneta blanca. Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negro, y nos colocaron un fusil de frente”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, en ese momento viajaba con su esposa y sus dos hijos: “Duramos vendados aproximadamente unos, unos tres días. Nos tuvieron por allá en una finca”.

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El músico señaló en su testimonio que el traslado terminó de madrugada, cuando escuchó disparos tras un aviso de quienes lo llevaban: “El Ejército, nos salió el Ejército”. Luego, siempre según su relato, les retiraron las capuchas y les dijeron: “Estén tranquilos, nosotros somos de las Farc y muchachos, nada les va a pasar con nosotros”.

Meza contó que los llevaron a Brisas, en el municipio de Patía, cerca de las 03:00 a. m. Añadió que pudo comunicarse con su familia y llamó a su hermano, Edier Meza, que llegó al punto hacia las 07:00 a. m.

El grupo musical agradeció el acompañamiento de los seguidores - crédito Los Bacanes del Sur / Instagram

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