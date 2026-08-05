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Bebé de María Camila Potosí nació con vida tras una “cesárea artesanal”: esto fue lo que descubrió la Fiscalía

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los implicados

El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras tres mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook
El caso provocó la indignación de la ciudadanía no solo en Cali, sino en toda Colombia, en una semana en la que además de María Camila, también fueron asesinadas otras tres mujeres en el país - crédito La Victoria Noticias/Facebook
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La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca, sumó un dato central durante la audiencia contra los cinco presuntos responsables: la Fiscalía General de la Nación, su hija Alahia Moncayo Potosí nació con vida después de ser extraída mediante una “cesárea artesanal”. Este procedimiento, según la teoría del caso, ocurrió al mismo tiempo que la víctima era asesinada y estaría ligado a un plan para apropiarse de la bebé.

El proceso también permitió reconstruir parte de la secuencia posterior a los hechos. El informe de las autoridades señala que el cuerpo de la joven fue trasladado el 20 de julio de 2026 a la ribera del río Meléndez, donde fue hallado, y días después fueron ubicados los restos de la bebé en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, megaproyecto de vivienda ubicado en el suroeste de la ciudad.

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- crédito Mecal
La Fiscalía confirmó que la bebé de María Camila Potosí nació con vida tras una “cesárea artesanal” - crédito Mecal

Durante la diligencia judicial, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García, todos vinculados al caso. La imputación incluyó feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios, y ninguno aceptó los cargos.

La Fiscalía sostiene que la bebé fue extraída con vida mientras mataban a la víctima

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales
El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Policía Nacional

En la audiencia, el fiscal describió lo que, de acuerdo con la investigación, ocurrió después de que María Camila Potosí fue llevada con engaños a un inmueble en el sector de Altos de Polvorines, en la zona rural de Cali. La tesis del ente acusador indica que allí fue retenida, incomunicada y dejada en estado de indefensión.

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Al exponer esa secuencia, el funcionario afirmó: “Lo que hizo nugatorio los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alaia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”.

Ese planteamiento judicial responde al núcleo del caso: la investigación sostiene que el objetivo del grupo era quedarse con la bebé. Bajo esa hipótesis, el embarazo de Yulieth Angulo habría sido simulado durante varios meses para dar apariencia de maternidad propia una vez se consumara el crimen.

La Fiscalía también presentó elementos probatorios con los que busca demostrar una planeación previa. Entre ellos figuran conversaciones y otros registros que, según el ente acusador, evidencian la organización del secuestro y el reparto de funciones entre los procesados.

Conforme a esa reconstrucción, Angulo habría sido la encargada de contactar y engañar a la víctima para llevarla al lugar donde fue violentada. Los demás investigados habrían asumido tareas específicas dentro de la ejecución del plan.

Entre los capturados aparece además un paramédico. La investigación judicial determinó que ese hombre habría intervenido en la extracción improvisada de la bebé.

La cronología oficial ubica el secuestro el 16 de julio de 2026

María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito redes sociales
María Camila Potosí fue asesinada en Cali. Al cuerpo le extrajeron un bebé de ocho meses - crédito Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó la secuencia que hasta ahora han establecido los investigadores. Según el oficial, el 16 de julio de 2026, día en que María Camila fue reportada como desaparecida, alias Nilson habría coordinado el secuestro y alias Yulieth la habría trasladado en motocicleta hasta el corregimiento de La Buitrera.

Rincón agregó: “Allí se encontraron con alias Edwin y alias Kevin, y ellos se encargaron de ejecutar el homicidio y abandonaron el cuerpo en una zona boscosa”.

La cronología expuesta por las autoridades señala además que, después del homicidio, alias Juan José habría transportado el cuerpo hasta la ribera del río Meléndez. Ese trayecto, indica la investigación, se produjo el 20 de julio de 2026.

Dentro del mismo expediente, las autoridades indicaron que María Camila habría sufrido múltiples heridas con arma blanca en distintas partes del cuerpo antes de morir. Ese dato, incorporado al proceso, sigue en valoración probatoria.

La audiencia también registró momentos de tensión. Durante la diligencia, algunos de los acusados se habrían reído y mostrado desinterés mientras eran relatadas las últimas horas de la víctima, una situación que llevó al juez a llamarles la atención y a exigir respeto por la solemnidad del acto judicial.

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