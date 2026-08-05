Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Alianza Verde se pronunció sobre el secuestro de uno de sus militantes en La Guajira: “Preocupación y rechazo”

El ciudadano fue secuestrado el 31 de julio de 2026. Está vinculado laboralmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El partido Alianza Verde se solidariz+o con la familia de David Rafael Rodríguez Gómez - crédito Alianza Verde/Página Web e Icbf
El partido Alianza Verde se solidariz+o con la familia de David Rafael Rodríguez Gómez - crédito Alianza Verde/Página Web e Icbf
Guardar

El partido Alianza Verde emitió un comunicado en el que rechazó el secuestro de uno de sus líderes y militantes en el municipio de Uribia, La Guajira: el ciudadano David Rafael Rodríguez Gómez. El dirigente fue secuestrado el 31 de julio de 2026 y, desde entonces, sus allegados no han tenido información sobre él.

El Partido Alianza Verde expresa su preocupación y rechazo por el secuestro de nuestro líder, dirigente y militante del municipio de Uribia, La Guajira, David Rafael Rodríguez Gómez. Como Partido comprometido con la construcción de paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos, reiteramos que la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas y formas de vida son principios fundamentales que deben ser protegidos en todo momento”, indicó el partido político en la comunicación oficial.

PUBLICIDAD

En ese sentido, expresó su solidaridad con el militante, así como con su familia y los integrantes de la colectividad en La Guajira. Asimismo, exigió que sea liberado sano y salvo y pidió a las autoridades competentes continuar trabajando para hallarlo y rescatarlo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también se pronunció al respecto. Esto, teniendo en cuenta que el ciudadano brinda apoyo financiero a la supervisión de los servicios de Primera Infancia en el Centro Zonal Ichitki Wayuuwaapule.

Bienestar Familiar expresa su más sincera solidaridad a la familia Rodríguez Gómez, a sus seres queridos y a sus compañeros de trabajo. En estos momentos de incertidumbre y angustia, cuentan con acompañamiento y respaldo institucional. Asimismo, se mantiene la esperanza de que David Rodríguez Gómez regrese sano y salvo al lado de su familia”, indicó.

PUBLICIDAD

En desarollo...

Temas Relacionados

Alianza VerdeDavid Rafael Rodríguez GómezIcbfSecuestroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Siete empresas habrían engañado a miles de colombianos con el precio que pagan por el arroz y ahora son investigadas por el Gobierno Petro

El proceso administrativo abierto por la Superintendencia de Industria y Comercio genera incertidumbre sobre el futuro del sector y plantea retos para la protección de los productores

Siete empresas habrían engañado a miles de colombianos con el precio que pagan por el arroz y ahora son investigadas por el Gobierno Petro

Liberaron a Milton César Mesa, líder de la agrupación musical Los Bacanes del Sur, tras varios días de secuestro en Cauca

El artista relató en las redes sociales de la banda que fue interceptado por encapuchados armados cuando salía de un restaurante entre Popayán y El Tambo, mientras viajaba con su familia

Liberaron a Milton César Mesa, líder de la agrupación musical Los Bacanes del Sur, tras varios días de secuestro en Cauca

En video | Así fue el golazo del colombiano Nelson Deossa con Real Betis ante Arsenal, en medio de los rumores sobre su salida del club español

En medio de los rumores que lo vinculan con el Vasco da Gama de Brasil, el volante colombiano anotó el 2-0 ante el equipo inglés, de media distancia

En video | Así fue el golazo del colombiano Nelson Deossa con Real Betis ante Arsenal, en medio de los rumores sobre su salida del club español

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 5 de agosto: ganadores del último sorteo

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

‘Paula Pera y El Fin de los Tiempos’ revela los secretos del concierto ‘Noquieroquemequieras’: “A veces soy tan práctica que sale la canción y ya no me gusta”

Juan Daniel Sepúlveda, el ex de Andrea Valdiri, reveló si devolverá la camioneta que le regaló la bailarina antes de su ruptura: “Para eso la estoy lavando”

Así se despidieron los comediantes de ‘Sábados Felices’ de Alfonso Lizarazo: recordaron el legado de su director

Yina Calderón reconoció que se arrepintió de una decisión que tomó con su rostro y le envió mensaje a sus seguidores: “Piénsenlo muy bien, por favor”

Karol G reveló la lista de canciones que tendrá su próximo álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’: tiene colaboraciones con Bruno Mars y Drake

Deportes

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

En video | Así fue el golazo del colombiano Nelson Deossa con Real Betis ante Arsenal, en medio de los rumores sobre su salida del club español

Colombia vs. México: hora y dónde ver la final por la medalla de oro en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Gustavo Puerta sumó otro pretendiente en el mercado de fichajes: la Premier League de Inglaterra iría por la figura de la selección Colombia

Acolfutpro denunció irregularidades en la suspensión provisional del futbolista Yhormar Hurtado del América de Cali