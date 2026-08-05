Alianza Verde se pronunció sobre el secuestro de uno de sus militantes en La Guajira: “Preocupación y rechazo”

El partido Alianza Verde se solidariz+o con la familia de David Rafael Rodríguez Gómez - crédito Alianza Verde/Página Web e Icbf

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El partido Alianza Verde emitió un comunicado en el que rechazó el secuestro de uno de sus líderes y militantes en el municipio de Uribia, La Guajira: el ciudadano David Rafael Rodríguez Gómez. El dirigente fue secuestrado el 31 de julio de 2026 y, desde entonces, sus allegados no han tenido información sobre él.

“El Partido Alianza Verde expresa su preocupación y rechazo por el secuestro de nuestro líder, dirigente y militante del municipio de Uribia, La Guajira, David Rafael Rodríguez Gómez. Como Partido comprometido con la construcción de paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos, reiteramos que la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas y formas de vida son principios fundamentales que deben ser protegidos en todo momento”, indicó el partido político en la comunicación oficial.

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En ese sentido, expresó su solidaridad con el militante, así como con su familia y los integrantes de la colectividad en La Guajira. Asimismo, exigió que sea liberado sano y salvo y pidió a las autoridades competentes continuar trabajando para hallarlo y rescatarlo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también se pronunció al respecto. Esto, teniendo en cuenta que el ciudadano brinda apoyo financiero a la supervisión de los servicios de Primera Infancia en el Centro Zonal Ichitki Wayuuwaapule.

“Bienestar Familiar expresa su más sincera solidaridad a la familia Rodríguez Gómez, a sus seres queridos y a sus compañeros de trabajo. En estos momentos de incertidumbre y angustia, cuentan con acompañamiento y respaldo institucional. Asimismo, se mantiene la esperanza de que David Rodríguez Gómez regrese sano y salvo al lado de su familia”, indicó.

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