Abelardo de la Espriella anunció que reintegrará al general Alejandro Barrera para designarlo como director de la Policía Nacional

Abelardo De La Espriella anunció en Colombia que reintegrará al general en retiro Jesús Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional - crédito Captura de Video DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que reintegrará al general retirado Jesús Alejandro Barrera como nuevo director de la Policía Nacional. La subdirección de la institución quedará bajo la responsabilidad del también general en retiro Norberto Mujica, que igualmente será reincorporado al servicio. Además, la subdirección tendrá sede permanente en Barranquilla.

En palabras del presidente electo: “He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera de la Policía para que sea nuestro próximo director general de la Policía Nacional y haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector. Estos dos generales retirados serán reintegrados al servicio para que respectivamente sean el director y el subdirector general de la Policía Nacional”, declaró De La Espriella durante la rueda de prensa.

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