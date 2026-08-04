Rafa Taibo relató cómo superó una “posesión demoníaca” tras su paso por la UCI: “Fue aterrador en muchos aspectos”

El paso de Rafa Taibo por la UCI durante la pandemia del covid-19 marcó una transformación profunda en su percepción sobre el cuerpo y el espíritu frente a la enfermedad - crédito cortesía Rafa Taibo

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La experiencia de Rafa Taibo en la unidad de cuidados intensivos (UCI) durante la pandemia de la covid-19 representó un punto de quiebre en su vida, tanto en lo físico como en lo espiritual.

El comunicador, acostumbrado a investigar fenómenos sin explicación y a desafiar todo tipo de miedos, se enfrentó al límite más tangible de la existencia: el cuerpo vulnerable, la mente confundida y la cercanía palpable de la muerte.

Al recordar su internación en la UCI, Taibo describe el entorno como un territorio de absoluta incertidumbre. “Fue aterrador en muchos aspectos porque, claro, estás en manos de la incertidumbre absoluta”, reconoció. Para él, el mayor miedo no era solo la posibilidad de morir, sino el desconocimiento total sobre lo que ocurría a su alrededor y sobre su propio estado. “Cuando uno entra en la UCI queda desconectado del mundo. No sabes nada de lo que pasa afuera, ni la familia sabe nada de ti. Hasta que te dicen: ‘falleció’ o ‘sobrevivió’”.

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La enfermedad, según su visión, se manifestó no solo en el cuerpo sino también en la mente, generando sensaciones que asoció con los fenómenos paranormales que ha explorado a lo largo de su carrera - crédito @rafataibo/IG

Durante los días más críticos, Taibo se opuso con firmeza a ser intubado: “Me quisieron primero intubar y yo dije: ‘No, si me muero quiero ser consciente de que me estoy muriendo’”. Esta decisión no solo fue médica, sino existencial. “Yo apelo a cuestiones religiosas. La cagaste, hermano”, le respondió a los médicos, y finalmente lograron respetar su voluntad. Además, se negó a entregar su teléfono móvil, convencido de que su misión era documentar y mostrar lo que realmente sucedía dentro de una UCI en pandemia. “Mi misión con esta enfermedad es poder mostrar a la gente qué pasa cuando entras en la UCI. Voy a transmitir todo lo que va a suceder a partir de ese momento. Lo lamento. Quítenmelo si tienen huevos”.

El actor utilizó sus redes sociales como un puente entre los pacientes y el mundo exterior. “Puse mis redes al servicio de mis seguidores y me escribía gente que me decía: ‘Mi papá está en un pasillo en el Country y lleva sin atenderlo dos días y está ya...’”. A través de mensajes y publicaciones, logró movilizar contactos, exigir atención y, según su propio recuento, “con toda la modestia del mundo, salvamos nueve vidas y dos se nos fueron”. Esa labor le permitió comprobar que su visibilidad pública podía tener un impacto concreto en la vida de otros en medio de la emergencia sanitaria.

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Taibo describió la internación como una etapa dominada por la incertidumbre y el aislamiento, donde la desconexión respecto al mundo exterior agudizó sus temores y dudas - crédito @rafataibo/ Instagram

En uno de los momentos más reveladores de la entrevista, Taibo narra cómo la enfermedad afectó no solo su cuerpo sino su mente. “En esos momentos tu mente está confusa. Pero dije: ‘Esto es una posesión. Esto es lo más parecido a una posesión infernal, demoníaca’. He estado en varios exorcismos. Tienes dentro un demonio, literalmente, que busca dónde hacerte daño y ahora te ataca el pulmón y luego se va a los riñones y luego no te permite hablar. Y yo soy experto, yo me desayuno un demonio cada día, yo esto lo venzo”. Esta interpretación se apoyó en sus años de experiencia investigando fenómenos paranormales y en su conocimiento sobre el miedo y la mente.

Para enfrentar la crisis, recurrió a la autosugestión y a la visualización mental. “Empecé a apelar a mi fuerza espiritual y a enviar la autosanación. Yo creo mucho en la autosanación, a dar órdenes a mis glóbulos rojos, a mis leucocitos y a dirigirlos como un ejército hacia donde yo me sentía atacado por ese demonio que me poseía. Y lo vencí”. La idea de tener que luchar contra una entidad interna le permitió canalizar su energía y resistir el deterioro físico.

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El actor decidió rechazar la intubación y optó por mantenerse consciente en todo momento, convencido de la importancia de atestiguar y documentar desde su propia experiencia lo que sucede en una UCI durante la pandemia - crédito Instagram @rafataibo.

El tiempo en la UCI también le sirvió para reflexionar sobre el miedo a la muerte. “Tuve curiosidad. Sé que te va a sonar muy petulante, pero en mi posición frente a la muerte en ese momento... Yo disfruté esa experiencia. La sufrí físicamente, pero la disfruté espiritualmente”. Incluso en el umbral de la vida y la muerte, el actor consideró que la curiosidad superó al miedo: “Yo ya no le tengo miedo a la muerte. La curiosidad ha superado el miedo, porque yo ya tenía que haber muerto en pandemia”.

Las restricciones médicas y la soledad absoluta se convirtieron en un laboratorio extremo para la introspección. “En un momento dado, cuando yo estaba ahí en la UCI, me quisieron poner pañales y yo dije: ‘No, papi va a cagar de pie, va, camina y caga. No voy a cagarme en un pañal’. Y me consintieron”. Este tipo de detalles muestran la determinación de Taibo por mantener la dignidad y la conciencia aun en los momentos más difíciles.

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Para resistir el deterioro físico, Taibo recurrió a técnicas de visualización y autosugestión, aplicando su fuerza espiritual y mental como herramientas para afrontar la crisis - crédito captura de pantalla La Habitación Invisible / Citytv - YouTube

El balance de su paso por la UCI es, para él, una mezcla de resistencia física, desafío mental y aprendizaje existencial. “Lo que estoy viviendo ahora, lo que vivo cada día, lo vivo como un regalo. Yo sé que mi vida tenía que haber acabado allí. Lo que pasa es que decidí enfrentarla”.

La experiencia dejó marcas profundas en su modo de ver la vida, el miedo y la muerte. Pero, sobre todo, consolidó su convicción de que la mente y la voluntad pueden ser decisivas para atravesar las situaciones más extremas.