Centro Democrático aclaró por qué Álvaro Uribe no ha confirmado asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella: “No tiene reserva política alguna”

El Centro Democrático afirmó que la posible inasistencia de Álvaro Uribe Vélez obedece a razones personales, análisis de seguridad y su coyuntura judicial - crédito @AlvaroUribeVel / X

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Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya había entregado información sobre su aparición en el acto de posesión del nuevo mandatario Abelardo de la Espriella, en la tarde del martes 4 de agosto el partido Centro Democrático entregó nuevos detalles sobre la posible inasistencia.

A través de un comunicado oficial, la colectividad aseguró que, aunque no está confirmado el desplazamiento de Uribe hasta la ciudad de Cali, desde ya agradece al gobierno entrante por la invitación al evento protocolario que da inicio a un nuevo periodo presidencial.

“En relación con las versiones publicadas en prensa. El expresidente Álvaro Uribe Vélez agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión”, señaló el partido.

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Asimismo, el Centro Democrático indicó que las demoras en la aceptación de dicha invitación estarían ligadas específicamente a situaciones meramente personales del exmandatario, además de los análisis de seguridad que permitirá esclarecer la factibilidad del desplazamiento, especialmente, por la relevancia que ha ganado Uribe Vélez por sus recientes procesos judiciales.

El Centro Democrático informó que la asistencia de Álvaro Uribe Vélez a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali aún no está confirmada - crédito X

Sin embargo, la colectividad aseguró que, en caso de no asistir, no se trataría por rencillas o distanciamientos con Abelardo de la Espriella, con quien aseguró no tener ningún conflicto, pese a las recientes polémicas que han protagonizado.

“Precisa que no tiene reserva política alguna frente a dicho evento. Su asistencia se definirá luego de ponderar aspectos de seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial que enfrenta”, concluyó el Centro Democrático.

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Apenas horas antes, en diálogo con Caracol Radio, el exmandatario reconoció que la invitación partió directamente del presidente electo, pero advirtió que su asistencia está supeditada a su situación ante la Corte.

Uribe explicó que su decisión no debe interpretarse como un distanciamiento del próximo gobierno. “Todo este tema judicial pesa mucho en mi alma”, expresó, desmarcando cualquier lectura política sobre su eventual ausencia. El líder del Centro Democrático insistió en que agradece el gesto de De la Espriella y que no existe “ninguna prevención política” respecto al futuro gabinete.

Álvaro Uribe Vélez agradeció la invitación directa de Abelardo de la Espriella y negó que su decisión implique un distanciamiento político del nuevo gobierno - crédito imagen Ilustrativa Infobae

“Lo de Cali yo lo sustraigo de la política, porque no tengo ninguna prevención”, dijo, reiterando que su presencia dependerá únicamente de su evaluación personal. También pidió a los medios colaborar para evitar interpretaciones erróneas sobre su relación con el gobierno entrante.

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Durante la entrevista, Uribe reiteró su confianza en haber servido “honradamente” al país y lamentó el impacto personal de su situación judicial. Pidió a los periodistas no extraer conclusiones precipitadas y solicitó apoyo para comunicar que su indecisión no implica ruptura alguna con la administración que inicia.

La investidura en Cali: austeridad y descentralización

Por primera vez en varias décadas, la posesión presidencial se celebrará fuera de Bogotá. De la Espriella confirmó que la ceremonia se realizará en Cali, justificando la elección tanto como un símbolo de descentralización como una oportunidad para promover la economía local ante la llegada de visitantes.

El presidente electo aseguró que el evento tendrá un costo “la mitad que la realizada cuatro años atrás”. Según sus declaraciones, la organización busca un equilibrio entre la solemnidad del acto y la contención del gasto, con directrices explícitas para reducir los costos aún antes de asumir formalmente. “Esta es una posesión austera. Será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo, pasión y amor por esta patria bendita”, afirmó De la Espriella.

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El mandatario entrante aclaró que muchos de los contratos asociados a la ceremonia fueron gestionados por la administración saliente y que su equipo ha priorizado la búsqueda de ahorros. Sostuvo que, de depender solo de él, “tampoco me gastaría esa plata”, pero reconoció las limitaciones institucionales previas a su llegada al poder.

La elección de Cali para la investidura ha sido interpretada como un gesto doble: por un lado, busca marcar un precedente de descentralización institucional; por otro, pretende favorecer la economía de la región anfitriona. El evento prevé la asistencia de delegaciones nacionales e internacionales, lo cual incrementa las expectativas en torno al impacto económico local.

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