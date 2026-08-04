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Consejo de Estado negó demanda que buscaba suspender la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella: este es el motivo

El alto tribunal desestimó los argumentos que buscaban suspender la transmisión de mando al entrante mandatario, que se impuso en la segunda vuelta, efectuada el 21 de junio, tras vencer al senador oficialista Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella designó al abogado penalista Iván Cancino como ministro de Justicia - crédito Luis Acosta / AFP
El presidente electo Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali el 7 de agosto, pese a los señalamientos de aparente fraude electoral, sin sustento - crédito Luis Acosta/AFP
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El Consejo de Estado rechazó en la tarde del martes 4 de agosto de 2026 una solicitud que buscaba suspender la ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto de 2026 en la Arena USC de Cali (Valle del Cauca). Será la primera ceremonia que se efectúe fuera de Bogotá en la era moderna, tras el aval que recibió el mandatario del Congreso de la República.

Aunque la petición se fundamentó en la presunta incompatibilidad derivada de la doble nacionalidad del mandatario, que cuenta con ciudadanía estadounidense e italiana, a juicio del alto tribunal no se encontraron méritos para darle progreso a este recurso. Esta era una discusión en la que, incluso, intervino el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, que se negó a reconocer al gobernante.

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La demanda, liderada por el abogado Luis Guillermo Pérez ante el Consejo de Estado, y soportada por la firma de un grupo de ciudadanos, sostenía la existencia de una presunta incompatibilidad inconstitucional para ejercer la jefatura de Estado.

Según el documento, al adquirir la ciudadanía estadounidense en 2023, De la Espriella hizo un juramento de fidelidad a los Estados Unidos, lo que, en opinión de los demandantes, genera un conflicto de intereses y vulnera el principio de lealtad absoluta y soberanía nacional exigido al presidente de la República de Colombia.

En su petición, los demandantes solicitaron una medida cautelar urgente con el objetivo de suspender de manera provisional el acto de posesión de De la Espriella. “El juramento de fidelidad a otro Estado constituye una fractura insalvable con los deberes constitucionales del cargo”, argumentaron en su presentación formal ante el alto tribunal.

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Consejo de Estado negó la petición a los que buscaban suspender posesión de Abelardo de la Espriella

Frente a esta situación, el tribunal evaluó la petición del colectivo y concluyó que no existían elementos suficientes para acceder a la suspensión provisional de la ceremonia de posesión. En su determinación, el organismo de justicia se enfocó en la ausencia de pruebas que permitieran determinar, de manera inmediata, una afectación directa al orden constitucional o legal del país.

Es válido precisar que el mismo 4 de agosto se radicó otra acción popular, esta vez ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que el accionante, David Cano, buscaba que se dictara una medida cautelar urgente para detener la ceremonia. Según el argumento radicado, se cuestionó la ceremonia por los costos de traslado de congresistas, los ajustes logísticos y el despliegue de seguridad.

“La inminencia de la fecha de posesión presidencial, prevista para el 7 de agosto de 2026, hace que la amenaza a los derechos colectivos sea actual, grave y de difícil reversión, pues los gastos, traslados, adecuaciones, contratación y despliegues de seguridad pueden ejecutarse antes de que exista control judicial efectivo”, sostuvo el demandante, en un proceso que aún estaría por definirse.

En desarrollo...

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