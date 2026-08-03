Periodista cartagenero anunció que fue agredido mientras cubría evento de Iván Cepeda en Cartagena: “Me pellizcó, me dijo vendido”

El periodista Joel Cuadrado denunció que fue agredido física y verbalmente por una seguidora de Iván Cepeda durante una concentración política en Cartagena, mientras intentaba realizar su labor informativa - crédito hablalonoticias / Instagram

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El primero de agosto, durante una concentración en Cartagena encabezada por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, el periodista Joel Cuadrado, de hablalonoticias, relató haber sido víctima de una agresión por parte de una seguidora de Cepeda. Presuntamente, la responsable sería Carmen Tordecilla, quien había sido psicóloga en el colegio donde Cuadrado finalizó la secundaria.

“El día de hoy me encontraba en un evento del excandidato presidencial Iván Cepeda, donde fui agredido física y verbalmente por la señora Carmen Tordecilla”, afirmó el comunicador. Cuadrado precisó que el incidente comenzó al llegar, cuando Tordecilla lo increpó con frases como: “¿Qué hago allí, si vengo a inventar, si vengo a desinformar, ya que yo no hago parte de ese movimiento?”.

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Al intentar entrevistar a Cepeda, Cuadrado relató que la mujer se le acercó para pedirle al senador que no le concediera la entrevista, argumentando que él era “una mala persona y un vendido”. El periodista aseguró: “Se me acerca y me empieza a pellizcar en varias ocasiones fuertemente, repitiéndome vendido y mala persona”.

El reportero recordó antecedentes en la escuela: “Me llevó varias veces a su oficina y me decía de que le dijera a mis padres que votaran por Petro”. Cuadrado concluyó: “No es la manera en cómo se debe tratar a la prensa... Qué falta de respeto”.