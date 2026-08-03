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Juez sancionó a Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, por no entregar medicamentos: fue declarado en desacato

La decisión también cobijó a dos gerentes regionales de la Nueva EPS, luego de que el despacho verificó el incumplimiento de un fallo que ordenaba suministrar fármacos a Eduardo Torres Pérez por una afección ocular

El Juzgado Civil del Circuito de Aguadas confirmó el arresto de Jorge Iván Ospina y Luis Carlos Velandia por desacatar una tutela sobre la atención de un menor afiliado a Nueva EPS - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín sancionó a Jorge Iván Ospina y a dos directivos de la Nueva EPS por desacato a una orden judicial - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín impuso una sanción a Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali, junto a dos directivos de la entidad, tras comprobar que desobedecieron una orden judicial relacionada con el acceso a medicamentos para un paciente afiliado.

La resolución judicial señala que Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, gerente regional de Salud de Antioquia, y Carlos Andrés Vasco Álvarez, gerente de la Regional Noroccidente, también deberán asumir la multa impuesta, equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. La causa está vinculada al caso de Eduardo Torres Pérez, quien debía recibir tratamiento para una enfermedad ocular.

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El incidente se originó cuando Torres Pérez obtuvo una tutela favorable que obligaba a la Nueva EPS a proveerle medicamentos como Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost. La entidad disponía de un plazo de tres días para entregar los insumos, pero incumplió esta disposición, lo que llevó a la apertura de un proceso de desacato.

De acuerdo con el fallo, los funcionarios no presentaron argumentos o justificaciones satisfactorias que explicaran la omisión. El juez concluyó que hubo una actitud “evasiva y negligente” por parte de los responsables, quienes no cumplieron sin razón con la entrega de los medicamentos ordenados para el tratamiento durante doce meses.

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El fallo sostuvo que los funcionarios no presentaron justificaciones satisfactorias y calificó su conducta como evasiva y negligente - crédito Nueva EPS - @infopresidencia/X
El fallo sostuvo que los funcionarios no presentaron justificaciones satisfactorias y calificó su conducta como evasiva y negligente - crédito Nueva EPS - @infopresidencia/X

En términos prácticos, la sanción implica que Ospina y los dos gerentes regionales deberán pagar la multa, como consecuencia directa de no acatar la tutela que protegía el derecho a la salud del paciente. El juez fue enfático en que la conducta de los funcionarios vulneró la obligación de garantizar el acceso oportuno a tratamientos prescritos por orden médica.

Nueva EPS afrontará una reducción de afiliados por su situación financiera, anunció nueva ministra de Salud

La ministra de Salud designada Ana María Vesga afirmó que el gobierno de De la Espriella no liquidará la Nueva EPS cuando asuma el 7 de agosto, sino que buscará reducir su base de afiliados y evaluará una eventual capitalización para recuperar a la aseguradora más grande del país.

La definición pesa sobre una entidad que concentra cerca de 12 millones de usuarios, una escala que la futura funcionaria considera incompatible con su situación financiera actual. Según dijo Vesga a Blu Radio, el nuevo Gobierno tomará medidas desde el inicio de la administración para garantizar la continuidad de la atención.

La ministra designada ubicó a la EPS entre las primeras pruebas de la nueva administración. Sostuvo que la prioridad será estabilizarla con un plan de choque que permita sostener la prestación de servicios mientras se determina con precisión su estado económico y administrativo.

Ana María Vesga afirmó que el gobierno de De la Espriella no liquidará la Nueva EPS cuando asuma el 7 de agosto - crédito Acemi
Ana María Vesga afirmó que el gobierno de De la Espriella no liquidará la Nueva EPS cuando asuma el 7 de agosto - crédito Acemi

Ese diagnóstico surgirá del proceso de empalme con el gobierno saliente. A partir de esa revisión, el Ministerio de Salud definirá junto con otras entidades del Estado el alcance de las decisiones sobre la aseguradora.

Vesga fue explícita al señalar que no está sobre la mesa la liquidación de la Nueva EPS. La medida que sí considera necesaria es una reducción del número de afiliados, porque, según explicó al medio, la situación financiera de la entidad no le deja margen para seguir como la EPS con más usuarios del país.

La futura ministra no detalló qué mecanismo se usaría para disminuir esa base ni aclaró si la decisión implicaría traslados hacia otras EPS. Lo que sí planteó es que esa reducción hace parte de una estrategia para devolverle viabilidad financiera a la entidad y mejorar la prestación de los servicios.

El financiamiento del sistema sigue siendo insuficiente, con una siniestralidad superior al 110% y riesgos de desfinanciamiento para las EPS - crédito Acemi
El Ministerio de Salud aplicará un plan de choque para estabilizar la Nueva EPS y sostener la prestación de servicios - crédito Acemi

El punto central de esa estrategia, según la funcionaria designada, será proteger la atención de los pacientes. La instrucción política, de acuerdo con sus declaraciones, es evitar una interrupción del servicio mientras se intenta recuperar la operación de la aseguradora.

Entre las medidas inmediatas, Vesga anunció planes de choque para resolver problemas que hoy golpean de forma directa a los usuarios. Mencionó en particular el fortalecimiento de la entrega de medicamentos y la reducción de las dificultades para acceder a consultas con médicos especialistas.

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