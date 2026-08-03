Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Este es el precio del oro en Colombia este lunes 3 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Guardar

Ante la búsqueda de forma de inversión con menor riesgo, la compra de metales preciosos es una opción, sobre todo si se trata del oro.

La cotización de estos bellos minerales cambia prácticamente todos los días por un sin fin de factores económicos nacionales como externos, aunque principalmente por el tipo de cambio del dólar y de su precio a nivel internacional. Si se va a invertir en ellos, lo mejor es estar actualizado.

Es por eso que el Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el valor de estas codiciadas piezas.

Precio del oro en Colombia hoy

Por gramo: $ 421.367

Por onza: $ 13.104.513

Venta de oro puro (24K): 421340.84

Compra de oro puro (24K): 421393.06

Cambio: 2,36

Requisitos para vender oro

Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)
Estos son los precios del oro por gramo, onza y 24k. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

PUBLICIDAD

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

PUBLICIDAD

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chontico Día resultados de hoy lunes 3 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Chontico Día resultados de hoy lunes 3 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Abelardo de la Espriella ya tiene su propio partido político de derecha: CNE aprobó personería jurídica de Defensores de la Patría

La sala plena del organismo electoral aprobó el reconocimiento con seis votos a favor y uno en contra, tras concluir que la agrupación cumplió los requisitos constitucionales y legales exigidos para ese estatus

Abelardo de la Espriella ya tiene su propio partido político de derecha: CNE aprobó personería jurídica de Defensores de la Patría

Tras su visita a Cuba, Gustavo Petro se consolidó como el presidente colombiano con más viajes internacionales: cuántos hizo en total

El mandatario terminó en La Habana un ciclo internacional que lo tuvo 259 días fuera del país, con reuniones, apuestas diplomáticas y varios choques con otros jefes de Estado

Tras su visita a Cuba, Gustavo Petro se consolidó como el presidente colombiano con más viajes internacionales: cuántos hizo en total

Asesinato de María Camila Potosí: Fiscalía sostiene que un integrante de Los Santas recibió una oferta para ejecutar el crimen

El ente acusador aseguró que Kevin Alexis López Orozco coordinó la logística, consiguió cómplices y asignó tareas, pero el pago no se habría concretado porque la procesada no tenía el dinero

Asesinato de María Camila Potosí: Fiscalía sostiene que un integrante de Los Santas recibió una oferta para ejecutar el crimen

Investigan presuntas irregularidades en licitación para compra de camionetas 4x4 para la Policía: revisan supuesto pliego de condiciones ‘amañado’

Varios oferentes alertaron ante organismos de control que condiciones como modelos no anteriores a 2026 y criterios de permanencia podrían favorecer a fabricantes o distribuidores, en un convenio gestionado por Colombia Compra Eficiente

Investigan presuntas irregularidades en licitación para compra de camionetas 4x4 para la Policía: revisan supuesto pliego de condiciones ‘amañado’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Deportes

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso

Yhormar Hurtado, del América de Cali, respondió a la demanda de Inter de Bogotá por haberlo alineado de manera irregular: “Un equipo no va a ser tan bobo”

Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia junto a sus mejores amigos y desató varios rumores

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto