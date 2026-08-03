Eva Ferrer se pronunció tras la filtración de audios que salpicarían a Verónica Alcocer en presunto manejo irregular de dineros: “Fueron grabadas de forma ilegal”

Eva Ferrer anunció que guardará silencio sobre los audios que involucran a Verónica Alcocer mientras avance el proceso - crédito Icbf

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Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora cercana de Verónica Alcocer, se refirió a la difusión de unos audios en los que cuestiona a la primera dama de Colombia, en la que la acusa de recibir dinero durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y de ejercer influencia sobre cargos en entidades del Estado.

La exconsejera presidencial, en un comunicado revelado por El Tiempo, anunció que no hará declaraciones públicas, por lo que dejó a disposición a la firma María Morales, Henao Abogados y Asociados como la única autorizada para emitir declaraciones, atender requerimientos de la prensa y divulgar información oficial relacionada con el proceso.

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No obstante, cuestionó la forma en la que se obtuvieron las grabaciones y que, posteriormente, fueron dadas a conocer a la opinión pública. “A nuestro juicio, fueron grabadas de forma ilegal y filtradas de manera indebida”, indicó Ferrer en la misiva difundida por el citado medio de comunicación.

Eva Ferrer Galcerán acusó a Verónica Alcocer de haber recibido 2 millones de euros durante la campaña presidencial - crédito Colprensa

A su vez, explicó que optó por guardar silencio por “respeto al debido proceso, a las actuaciones que actualmente se adelantan y a la estrategia jurídica definida para este asunto”.

De igual manera, Ferrer señaló que evitará pronunciamientos “con el propósito de permitir que las actuaciones correspondientes se desarrollen dentro del marco institucional y legal pertinente” y agradeció a los medios y a la ciudadanía por respetar esa decisión.

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Detalles de la polémica

Según las grabaciones atribuidas a Eva Ferrer y divulgadas por Revista Semana, la exconsejera presidencial lanza señalamientos sobre supuestos movimientos de dinero y presuntas irregularidades en el entorno de Alcocer.

Entre las afirmaciones transcritas por el medio aparece inicialmente una reclamación por dinero que supuestamente le adeudaban desde la campaña presidencial.

Los audios atribuidos a Ferrer Galcerán señalaron a Manel Grau como origen de recursos y lo vincularon con el entorno de Verónica Alcocer y Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla Expressen

“A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña (...), Manel se los dio. Es que yo lo sé”, se escuchan en los audios divulgados por el diario citado, identificando como origen de esos recursos a Manel Grau, empresario catalán y persona cercana a Alcocer. También vinculó al círculo de la primera dama con Xavier Vendrell, a quien situó dentro del entorno catalán próximo a Gustavo Petro.

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La misma publicación recoge otra afirmación sobre el nivel de gasto atribuido a la ex primera dama: “El modo de vivir de la señora (...) El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”.

También aparece una referencia a Ecopetrol y al expresidente de la compañía Ricardo Roa, a quien Ferrer menciona dentro de una crítica más amplia al círculo político alrededor de Alcocer. “¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol? (...) (Ricardo Roa) se ganó el puesto… El primer puesto de gerente se lo ganó dándole una tarjeta a Verónica”, expresó.

Los audios incluyeron acusaciones sobre la influencia de Verónica Alcocer en cargos de Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dian, con menciones a Ricardo Roa - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol

En otro tramo de los audios, Ferrer afirma que Verónica Alcocer “tiene de testaferros a varios primos”, así como de supuestas amenazas y de una posible oferta de una notaría y remata con una acusación más amplia. “Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales”, denunció.

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Otra parte de las grabaciones alude a dinero guardado en la Casa de Nariño y menciona a Carolina Plata, contratista encargada de organizar eventos presidenciales, en la que Ferrer añadió que el dinero que esperaba recuperar por gastos de la posesión terminó destinado a otro fin.

“Lo usamos para la cagada de Carolina Plata con el tema de la ropa de la casa”, afirmó, en referencia a recursos que, según dijo, pidió a Mauricio Lizcano, entonces director del Dapre.

También, menciona presuntos cobros por cargos y operaciones. “Los proyectos que han hecho en la Consejería son chimbos. O sea, hay pagos y esto. Cobran de los puestos que han colocado (...) Sabemos que de la Consejería han desaparecido 1.000 millones. En cash. (...) ¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”, alertó.

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De igual manera, conectó esa presunta desaparición con campañas digitales y piezas publicitarias. “Salieron 1.000 millones de pesos para hacer unos anuncios (...) han salido muchos millones para pagar las bodegas”, afirmó.

Eva Ferrer Galcerán afirmó que el gasto mensual de Verónica Alcocer era de 50.000 euros y que también cobraban 50.000 euros por reuniones - crédito @veronicalcocerg/Instagram

¿Quién es Eva Ferrer?

Eva Ferrer Galcerán fue una figura cercana a Alcocer desde 2021, cuando dirigió su proyecto de marca personal durante la campaña presidencial. En septiembre de 2022 llegó al Gobierno como consejera presidencial para la niñez y en enero de 2023 pasó a la Consejería para la Reconciliación.

Su relación con la primera dama se rompió en septiembre de 2023. En julio de 2025 se publicó su hoja de vida para ser asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pero renunció poco después de su nombramiento.

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Tras conocerse ese material, congresistas del Centro Democrático radicaron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que se determine el alcance de las afirmaciones contenidas en los audios. Por el momento, la primera dama de la nación Verónica Alcocer no se ha pronunciado al respecto.