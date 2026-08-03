Ataque cibernético contra el Ministerio de Justicia: se reportan fallas en algunos servicios

El Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que investiguen el ataque cibernético - crédito Google Maps

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En la mañana del lunes 3 de agosto, el Ministerio de Justicia confirmó que sufrió un ataque cibernético con ransomware, que comprometió parte de su infraestructura tecnológica y redujo la disponibilidad de algunos servicios.

La afectación impactó la disponibilidad de ciertos servicios, lo que generó preocupación en la ciudadanía y puso a prueba los protocolos de ciberseguridad de la entidad.

La cartera activó medidas de contención apenas detectó el ataque, optando por el aislamiento inmediato de los sistemas comprometidos. De este modo, buscó frenar la propagación del software malicioso y minimizar los daños en los servicios esenciales.

El incidente fue notificado oficialmente mediante un comunicado, donde el Ministerio confirmó que trabaja junto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y otras autoridades especializadas.

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El Ministerio de Justicia confirmó un ataque cibernético con ransomware que comprometió parte de su infraestructura tecnológica - crédito @MinjusticiaCo/X

El objetivo principal es contener el daño, delimitar el alcance del ataque y restaurar los sistemas afectados de forma segura.

El ataque motivó un llamado a la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para que inicien investigaciones formales. La intención es esclarecer las causas, identificar a los responsables y que estos enfrenten las consecuencias jurídicas correspondientes.

Así lo explicó la ministra de Justicia, Cielo Rusinque: “Rechazo de manera categórica este ataque contra la infraestructura tecnológica del Estado y hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes para que adelanten con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”.

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El organismo explicó que, aunque ninguna institución está completamente a salvo de amenazas cibernéticas, existían mecanismos de seguridad y respuesta que se activaron desde el primer momento. Esta reacción temprana fue clave para proteger la infraestructura y evitar un daño mayor.

El Ministerio de Justicia trabaja con el MinTIC para contener el evento, determinar su alcance y recuperar los sistemas afectados.- crédito @cielo_rusinque/X

Como parte de su respuesta, el Ministerio aseguró que no negociará ni cederá ante este tipo de extorsiones digitales. “No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica”, detalló la ministra Rusinque.

Además, adelantó que reforzará sus capacidades en ciberseguridad, a fin de proteger la información institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Las autoridades han garantizado que mantendrán informada a la población sobre el avance de la recuperación y las acciones tomadas, utilizando para ello sus canales oficiales.

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Ciberataque contra Ecopetrol: la empresa coordina con la Fiscalía y el MinTIC el retiro de archivos filtrados

Las acciones de emergencia desplegadas por Ecopetrol tras el ciberataque del 17 de julio de 2026 se centran en eliminar de la web los datos robados de quince empresas del grupo.

La compañía coordina con la Fiscalía General de la Nación y el MinTIC el retiro de contenido ilegal y la investigación del ciberataque - crédito @ECOPETROL_SA/X

La petrolera colombiana reconoció que, a pesar de estos esfuerzos, el impacto total del incidente sigue sin conocerse y no descarta nuevas filtraciones, litigios o consecuencias sobre sus operaciones y situación financiera.

La evaluación de los daños continúa en varios frentes. Ecopetrol indicó que hasta el momento no ha detectado fallos en las plataformas digitales que soportan sus operaciones, ni en las de sus subsidiarias, proveedores o clientes, tras una revisión exhaustiva de la infraestructura tecnológica conectada con terceros.

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El 17 de julio de 2026, un atacante externo logró sustraer información sensible de la compañía. Posteriormente, el grupo de ransomware The Gentlemen asumió la autoría del ataque y difundió parte de los datos obtenidos. Autoridades de ciberseguridad en Colombia, como ColCERT, atribuyen a esa estructura internacional más de 200 ataques en 50 países hasta abril del mismo año, lo que representa cerca del 10% de los incidentes de ransomware identificados globalmente. Esta cifra sitúa a The Gentlemen entre los grupos más activos, solo superado por Qilin.

La respuesta de Ecopetrol incluye la colaboración con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El objetivo inmediato es retirar los archivos expuestos en internet y restringir el acceso público a la información comprometida, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables.

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