Así engañan a mercenarios colombianos para pelear con Rusia en la guerra contra Ucrania: “Es una carnicería”

Imagen de referencia - Las familias denuncian que colombianos sin experiencia militar son enviados por Rusia al frente en Ucrania como carne de cañón y con altas probabilidades de muerte - crédito Reuters

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Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, miles de colombianos se enlistaron para combatir del lado ucraniano. Sin embargo, con el paso del tiempo pareciera que esta situación ha cambiado el todo, ya que comenzaron a ser captados connacionales para integrarse al ejército ruso.

De acuerdo con testimonios de familias y sobrevivientes recogidos por Noticias Caracol, varios connacionales habrían terminado en el frente de la guerra, pese a que inicialmente les habían expuesto promesas de trabajo en el país europeo.

Uno de estos casos es el de Jamilton León, uno de los militares que fue reclutado por las fuerzas rusas. Su hermana, Sonia León, contó al medio citado que su familiar, quien había llegado a Rusia en marzo de 2026, describía el frente como un “infierno”.

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Los testimonios sobre la guerra en Ucrania describen que hombres sin experiencia militar fueron enviados en pocos días a zonas minadas, bajo drones y en operaciones de alto riesgo - crédito Captura de Video Noticias Caracol

Aunque inicialmente le enviaba videos con varios colombianos en la que se le veía cómodo con su estadía, esa situación cambió de un momento a otro, cuando el hombre le manifestó su disgusto por su presencia en la guerra entre los países europeos.

“Esto es una mierda total, muertos y muertos por lado y lado. Aquí voy, solo, solo físicamente porque me respalda mi señor Jesucristo (sic)”, declaraba Jaminton León en uno de los filmes revelados por el noticiero nacional.

La mujer agregó que los enviaban a campos minados asediados por drones y que muchos quedaban heridos sin evacuación. “Eso es una carnicería, esa es la palabra”, dijo al noticiero nacional.

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Incluso, en otro video, Jaminton León compartió que tuvo que abandonar a sus compañeros heridos en combate para llegar a la zona segura y pedir ayuda para su repatriación a territorio colombiano.

“Estoy solo, estoy tratando de salir al punto de evacuación. Cuarenta y tres kilómetros. Drones, minas, sin agua, sin comida, más de doce días sin comer ya. Pero poniendo todo en las manos de Dios”, manifestó.

Uno de los sobrevivientes al reclutamiento de las fuerzas rusas estuvo en riesgo de perder la vida - crédito Captura de Video Noticias Caracol

A su vez, Sonia León reveló conversaciones que tuvo con su hermano por vía WhatsApp, en la que le comentó que hasta el ejército ruso tenía planeado atentar contra su vida.

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“Él llega a una base y él al parecer se mete en problemas porque su desespero hace que él intente escapar de ese sitio (...) yo recibo un mensaje de él donde él me dice: ‘Ayúdeme porque los rusos me van a matar’”, relató.

La rendición como única salida

Ante ese escenario, la entrega a las fuerzas ucranianas apareció como una forma de supervivencia. Un video grabado por un dron mostró a cinco colombianos con banderas blancas improvisadas cuando se rendían.

Entre ellos estaba Kevin Caicedo, de 24 años, quien llegó a Moscú sin experiencia militar y terminó en el frente en menos de dos semanas, de acuerdo con Noticias Caracol.

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La rendición ante las fuerzas ucranianas se convirtió en una vía de supervivencia para varios colombianos reclutados por Rusia - crédito Captura de Video Noticias Caracol

Frente a su rendición al ejército ucraniano, el joven mencionó que fue una decisión unánime entre él y sus compañeros de tropa. “Tomamos los papeles, los contratos, escribiendo Colombia en forma de una bandera. Nos entregamos con los fusiles”, narró en un video publicado en el medio citado.

Otro caso fue el de Leonel Julio, que decidió entregarse después de saber que su hermano Diego había sido capturado por Ucrania y seguía con vida. Su padre, Francisco Julio, espera el regreso de ambos mientras sabe que permanecen en un centro de detención en Ucrania.

La familia recibió una noticia el 21 de julio, cuando medios ucranianos informaron sobre el reencuentro de los dos hermanos. Ese abrazo se produjo en un centro de detención para prisioneros de guerra en Ucrania.

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Táctica rusa

Estos reclutamientos son parte de una estrategia masiva y depredadora del gobierno ruso para reemplazar pérdidas de efectivos en la guerra.

Ilya Nuzov, director de la sección de Europa del Este y Asia Central de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), explicó a Noticias Caracol que Rusia aplica una táctica que el reportaje describe como ataques de desgaste humano.

“Básicamente, el recluta será enviado en una sola dirección para identificar las posiciones ucranianas, pero no va a regresar porque las probabilidades de que sobreviva son prácticamente nulas”, afirmó.

Así mismo, detalló que Rusia necesita reemplazar entre 30.000 y 40.000 efectivos entre muertos y heridos, definiendo el mecanismo como “un reclutamiento depredador” dirigido a cualquier persona apta para firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

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Imagen de referencia - REUTERS/Shamil Zhumatov

El gancho principal es económico. Jairo Orozco, que estuvo a punto de viajar con su hermano Óscar, contó cómo operan estas redes en Bogotá: “Recibo una llamada de mi hermano, me dice: ‘Mira, conseguí un contacto para prestar el servicio y me dicen que no vas a hacer nada, relajado, como tú eres cocinero, allá te van a poner a cocinar’”.

La propuesta incluía un bono de 35.000 dólares, equivalentes a unos 110 millones de pesos, un salario mensual de USD 3.500 y la promesa de ciudadanía rusa para el combatiente y su familia después de seis meses de servicio. Detrás de esa oferta, el diario describió una operación clandestina que usa hoteles y apartamentos para ocultar reclutas antes de su salida.

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Uno de los puntos de resguardo inicial fue Fontibón. Jairo relató que antes del viaje los mantuvieron escondidos en un apartamento de cinco pisos: “Éramos aproximadamente como unas 60 personas que estábamos en esa casa escondidas, no podíamos hacer bulla, era en el barrio Fontibón, un apartamento de cinco pisos, no podíamos hacer bulla porque nos tenían ahí escondidos”.

La ruta de salida incluía escalas por Brasil, Dubái o India para evadir controles migratorios. La promesa de labores de cocina o seguridad, según los testimonios, se desmorona apenas los colombianos llegan al teatro de guerra.

Las pesquisas apuntan a Jaguar Consultoría, luego llamada Compañía Los Osos, y a reclutadores identificados por las familias como parte de la captación para el ejército ruso - crédito Captura de Video Noticias Caracol

Redes de captación en Colombia

Las pesquisas sobre las redes de captación apuntan a una entidad llamada Jaguar Consultoría, que después cambió su nombre a Compañía Los Osos, como una de las principales responsables del reclutamiento en Colombia. Las familias identificaron además a Joiner Quintero y Miguel Peña como reclutadores que, según Noticias Caracol, aseguraban actuar para el Estado Mayor ruso.

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De igual manera, se contempla a Global Qowa Al Basheria S.A.S., una empresa constituida en Bogotá en 2012, en la que estarían figurando Omar Fernando García Batte y José Óscar García Batte, coroneles retirados del Ejército colombiano.

Ante esta situación, Denys Sultanhaliiev, investigador de Truth Hounds, sostuvo que Colombia resulta atractiva por tres factores. “La abundancia de personas con experiencia militar o paramilitar, razones económicas y la falta de una resistencia activa del gobierno colombiano”, mencionó a Noticias Caracol.

El reclutamiento de colombianos para Rusia operó desde Bogotá, con inmuebles en Fontibón donde ocultaban a los captados antes del viaje - crédito Captura de Video Noticias Caracol

A la vez, el noticiero nacional expuso algunos contratos con sellos del Ministerio de Defensa ruso y nombres de oficiales, además de documentos que asignaban cargos como tirador dentro de las fuerzas armadas. Sin embargo, desde la Embajada de Rusia en Colombia se negó cualquier relación con esas redes de reclutamiento.

Mientras avanzan esas indagaciones, los testimonios de las familias de los colombianos describen un mismo patrón: ofertas de mejora económica que terminan en envíos a operaciones con escasas opciones reales de regreso.