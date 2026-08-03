Alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez de la Segunda Marquetalia, murió durante operativo del Ejército en Tuluá

Alias Mira fue neutralizado en un combate con el Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca, según confirmaron las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Composición fotográfica @COL_EJERCITO, @COMANDANTE_FFMM / X

Guardar

Alias Mira, identificado como Isaín Hernández Yonda, fue muerto en combate durante un enfrentamiento con el Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca, confirmaron las Fuerzas Militares de Colombia . El operativo representó un golpe significativo contra las disidencias de las Farc.

Hernández Yond desempeñaba el rol de segundo cabecilla en el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura criminal asociada con la Segunda Marquetalia. Este individuo era requerido por el FBI y enfrentaba un proceso de extradición. Su influencia se extendía por los departamentos de Tolima, Quindío y, especialmente, Valle del Cauca, donde ejecutaba extorsiones y delitos de alto impacto.

PUBLICIDAD

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, comunicó en X: “Muerto en desarrollo de operaciones militares alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez del GAO-r Segunda Marquetalia, gracias a un contundente resultado de nuestras tropas del Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca”.

La operación tuvo lugar tras un intenso combate con un grupo élite del Ejército colombiano, que localizó al líder insurgente en el occidente del país.

Noticia en desarrollo...