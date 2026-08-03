Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez de la Segunda Marquetalia, murió durante operativo del Ejército en Tuluá

Durante un intenso combate en Valle del Cauca, el comandante de las Fuerzas Militares confirmó la muerte de uno de los jefes de las disidencias de las Farc, acusado de múltiples crímenes y buscado con orden de extradición

Alias Mira fue neutralizado en un combate con el Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca, según confirmaron las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Composición fotográfica @COL_EJERCITO, @COMANDANTE_FFMM / X
Alias Mira fue neutralizado en un combate con el Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca, según confirmaron las Fuerzas Militares de Colombia - crédito Composición fotográfica @COL_EJERCITO, @COMANDANTE_FFMM / X
Guardar

Alias Mira, identificado como Isaín Hernández Yonda, fue muerto en combate durante un enfrentamiento con el Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca, confirmaron las Fuerzas Militares de Colombia . El operativo representó un golpe significativo contra las disidencias de las Farc.

Hernández Yond desempeñaba el rol de segundo cabecilla en el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura criminal asociada con la Segunda Marquetalia. Este individuo era requerido por el FBI y enfrentaba un proceso de extradición. Su influencia se extendía por los departamentos de Tolima, Quindío y, especialmente, Valle del Cauca, donde ejecutaba extorsiones y delitos de alto impacto.

PUBLICIDAD

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, comunicó en X: “Muerto en desarrollo de operaciones militares alias Mira, segundo cabecilla del frente 57 Yair Bermúdez del GAO-r Segunda Marquetalia, gracias a un contundente resultado de nuestras tropas del Ejército Nacional en Tuluá, Valle del Cauca”.

La operación tuvo lugar tras un intenso combate con un grupo élite del Ejército colombiano, que localizó al líder insurgente en el occidente del país.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Alias MiraEjército NacionalDisidencias de las FarcSegunda MarquetaliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

La entidad respondió al presidente electo y sostuvo que las transferencias a casi tres millones de personas están cubiertas con una bolsa anual de 8,4 billones

Prosperidad Social desmintió desfinanciamiento en Colombia Mayor y garantizó pagos hasta 2026, tras anuncio de Aberlardo de la Espriella

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de agosto

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

El deportista registra en la temporada actual 2026 con el Rosario Central y la Tricolor un total de 25 partidos jugados, 3 goles y 5 asistencias

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Sinuano Día resultados de hoy lunes 3 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano, dio a conocer la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy lunes 3 de agosto: ganadores del último sorteo

Cepeda defendió las concentraciones del 7 de agosto en Barranquilla, Cali y Bogotá y le salió al paso a De la Espriella: “Estaremos con el pueblo”

El senador del Pacto Histórico defendió el carácter democrático que, según él, tiene el activismo ciudadano, tras los señalamientos de que estaría promoviendo actos vandálicos en estas tres ciudades

Cepeda defendió las concentraciones del 7 de agosto en Barranquilla, Cali y Bogotá y le salió al paso a De la Espriella: “Estaremos con el pueblo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Deportes

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Jáminton Campaz podría llegar al fútbol mexicano: así va el mercado de pases de los futbolistas de la selección Colombia

Hora y dónde ver el clásico del Oriente entre Bucaramanga vs. Cúcuta Deportivo: inicia la fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026 tras los partidos de la fecha 2: cuatro equipos con puntaje perfecto

El colombiano Gustavo Puerta volvió a los entrenamientos con Racing de Santander en España: hay rumores de traspaso

Yhormar Hurtado, del América de Cali, respondió a la demanda de Inter de Bogotá por haberlo alineado de manera irregular: “Un equipo no va a ser tan bobo”