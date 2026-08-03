Abelardo de la Espriella dice que faltan $3,2 billones para Colombia Mayor y promete aumentar el subsidio a $400.000

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En su última alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella afirmó que el programa Colombia Mayor enfrenta un faltante de $3,2 billones para garantizar el pago de los subsidios durante los últimos cinco meses del año.

No obstante, aseguró que su administración buscará los recursos necesarios para cumplir con los beneficiarios y reiteró una de sus principales promesas de campaña de aumentar el subsidio mensual a $400.000, una vez se supere la situación financiera que, según dijo, recibirá al asumir el Gobierno.

El mandatario electo sostuvo que el déficit corresponde a recursos que, según su versión, debían cubrir todo el año, pero que ya se habrían agotado. Además, aseguró que cerca de tres millones de adultos mayores dependen del programa y envió un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios, al insistir en que los pagos se realizarán.

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De la Espriella asegura que Colombia Mayor quedó desfinanciado

Durante su intervención, el presidente electo afirmó que la situación financiera del programa social es una de las principales preocupaciones de su equipo de empalme.

“Estoy recibiendo el programa Colombia Mayor absolutamente desfinanciado. El gobierno irresponsable y ladrón que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio y hoy hacen falta $3,2 billones para garantizar los pagos de agosto a diciembre de cerca de tres millones de adultos mayores”, expresó.

Según De la Espriella, este escenario obligará a su administración a realizar ajustes presupuestales durante las primeras semanas de gobierno para asegurar la continuidad del programa.

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El presidente electo aseguró que la prioridad será reorganizar las finanzas públicas antes de adoptar nuevas medidas sociales.

Abelardo de la Espriella reiteró su compromiso de aumentar el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales, una vez estabilice las finanzas públicas. - crédito Reuters y Colprensa

Prometió garantizar los pagos a los beneficiarios

Pese al panorama descrito, De la Espriella aseguró que los subsidios no dejarán de pagarse y pidió paciencia mientras su equipo económico implementa los ajustes necesarios.

“Les digo con la mano en el corazón: les voy a cumplir. Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden, eliminamos el gasto innecesario y destinamos esos recursos a quienes más lo necesitan”, manifestó.

En ese mismo apartado de su discurso, dio instrucciones públicas a la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Sandra Suárez, y al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, para que prioricen la consecución de los recursos que permitan garantizar los desembolsos.

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Asimismo, aseguró que los recursos públicos serán administrados con criterios de responsabilidad fiscal y reiteró que, en su concepto, no deberán destinarse a fines políticos.

Abelardo de la Espriella afirmó que los subsidios para los adultos mayores serán garantizados mientras su gobierno reorganiza los recursos. - crédito Prosperidad Social

Reiteró que aumentará el subsidio de Colombia Mayor a $400.000

Uno de los anuncios que más destacó durante su intervención fue la ratificación de su compromiso de campaña de incrementar el valor del subsidio de Colombia Mayor hasta los $400.000 mensuales.

El presidente electo aclaró que la medida no se implementará de manera inmediata, sino una vez se estabilice la situación financiera del Estado.

“Una vez superemos este desastre, este desorden financiero, voy a aumentar el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales, porque quienes trabajaron toda una vida por este país merecen una vejez digna”, afirmó.

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Con este anuncio, De la Espriella reiteró una de las propuestas sociales que promovió durante la campaña presidencial, enfocada en fortalecer el apoyo económico a la población adulta mayor en condición de vulnerabilidad.

El nuevo Gobierno anunció que priorizará la recuperación de las finanzas públicas para atender los programas sociales y otros compromisos presupuestales. - crédito Prosperidad Social

El mandatario electo habló de reorganizar las finanzas públicas

En otro apartado de su alocución, el presidente electo explicó que una de las primeras tareas de su administración será avanzar en la recuperación de las finanzas del Estado.

Según indicó, ya impartió instrucciones al vicepresidente y al ministro de Hacienda designado para buscar mecanismos que permitan fortalecer la caja del Gobierno y responder a los compromisos presupuestales más urgentes.

Durante su discurso sostuvo que organismos multilaterales, el sistema financiero y el sector privado han manifestado confianza en el nuevo gobierno, lo que, según dijo, facilitaría la recuperación económica.

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