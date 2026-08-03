Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 3 de agosto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes barrios de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este lunes 3 de agosto.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: San Pablo Jericó.Lugar: De la Carrera 120 a la Carrera 128, entre la Avenida Calle 17 a la Avenida Calle 22.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Kennedy.Barrios: Patio Bonito, Osorio, Galán, Los Almendros, Calandaima, Ciudad de Cali, Las Margaritas, Tintalito, El Rosario, El Jazmín, El Paraiso, Las Acacias, Los Almendros.Lugar: De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 100A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Instalación de válvula

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¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.