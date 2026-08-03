Turismo en Villa de Leyva: recorridos por el centro histórico, naturaleza en los alrededores y alternativas de hospedaje

Pozos azules, rutas de senderismo y paisajes rurales forman parte de los atractivos de la región

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Aventura Park Villa de Leyva es un complejo ubicado en las cercanías de Villa de Leyva, Boyacá, que ofrece actividades recreativas y opciones de alojamiento en un entorno natural. El parque se localiza en una zona rodeada de montañas y espacios verdes, donde propone alternativas para visitantes de diferentes edades y grupos, incluyendo familias, parejas y amigos.

Entre las actividades disponibles se encuentran opciones orientadas tanto a la aventura como al descanso. El parque pone a disposición de los visitantes instalaciones y espacios destinados a la recreación, con un equipo encargado de la atención y seguridad.

El complejo también integra alternativas de hospedaje como glampings, pods y alojamientos con diseños particulares. Estas opciones buscan ofrecer distintas experiencias de alojamiento vinculadas al entorno natural que caracteriza la región.

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Aventura Park Villa de Leyva presenta su oferta como parte de la propuesta turística del municipio, sumando actividades al aire libre y alternativas de descanso en el departamento de Boyacá.

La oferta turística de Villa de Leyva incluye recorridos culturales, senderismo y parques de aventura

Villa de Leyva es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá, reconocido por su patrimonio arquitectónico y sus paisajes rurales. Fundada en 1572, la localidad conserva calles empedradas y edificaciones coloniales que forman parte de su atractivo histórico. La Plaza Mayor, considerada una de las más grandes de Colombia, es un punto central donde se realizan eventos culturales, ferias y mercados artesanales.

Entre las actividades más habituales en Villa de Leyva se encuentra el recorrido por el centro histórico, que permite apreciar la arquitectura tradicional y visitar museos como el Museo del Carmen y el Museo Paleontológico. El Convento del Santo Ecce Homo, situado a pocos kilómetros, es otra construcción histórica abierta al público, conocida por su colección de arte religioso y su entorno natural.

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En los alrededores de Villa de Leyva, las opciones de turismo de naturaleza y aventura son variadas. El desierto de La Candelaria y el Valle de los Dinosaurios ofrecen rutas de senderismo y paseos guiados, donde es posible observar fósiles y formaciones geológicas. El Parque Nacional Natural Iguaque, ubicado a unos kilómetros del municipio, cuenta con senderos que conducen a la laguna de Iguaque, considerada un sitio de interés ecológico y cultural.

Glamping y alojamientos alternativos forman parte de la propuesta de descanso en el municipio

La zona también es conocida por la formación de pozos azules, pequeñas lagunas de color turquesa generadas por minerales presentes en el suelo. Estos cuerpos de agua se han convertido en un sitio popular para caminatas y fotografía. Además, existen alternativas como cabalgatas, paseos en bicicleta y actividades de observación astronómica, aprovechando la baja contaminación lumínica de la región.

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Villa de Leyva cuenta con una oferta gastronómica que incluye platos típicos boyacenses, restaurantes de cocina internacional y cafés instalados en casas coloniales restauradas. El municipio alberga mercados de productos locales, donde se pueden adquirir quesos, vinos artesanales y productos orgánicos cultivados en la zona.

Visitantes recorren los senderos de Aventura Park Villa de Leyva, rodeados de paisajes naturales y montañas

La infraestructura turística de Villa de Leyva comprende hoteles, hostales, cabañas y sitios de alojamiento alternativo como glamping y fincas rurales. Estas opciones permiten a los visitantes elegir entre hospedajes en el centro histórico o en áreas rurales, con vistas a las montañas y acceso a actividades al aire libre.

El clima templado y la diversidad de flora y fauna favorecen la realización de actividades recreativas durante todo el año. El municipio es sede de festivales como el Festival de Cometas y el Festival de Astronomía, que reúnen a turistas nacionales e internacionales. Villa de Leyva se ha consolidado como un destino de interés para quienes buscan turismo cultural, naturaleza y actividades al aire libre en el altiplano cundiboyacense.

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