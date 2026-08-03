Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Villavicencio: Pico y Placa para este lunes 3 de agosto

Cuáles son los autos que que no pueden transitar este lunes, chécalo y evita una multa

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días festivos (Infobae)
Guardar

Antes de tomar las llaves, revise si su carro tiene permitido transitar por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este lunes 3 de agosto en Villavicencio.

El Pico y Placa se modifica de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: no aplica,, .

Motos: no aplica,, .

Taxis: 8,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

PUBLICIDAD

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Alcaldía de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

El funcionamiento de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del vehículo.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Sanciones

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en VillavicencioPico y Placa en Villavicencio hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 3 de agosto

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 3 de agosto

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este 3 de agosto

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cartagena este 3 de agosto

Turismo en Villa de Leyva: recorridos por el centro histórico, naturaleza en los alrededores y alternativas de hospedaje

El parque, ubicado cerca del centro histórico, integra alternativas de aventura y descanso en un ambiente natural, sumando a la oferta turística de la región

Turismo en Villa de Leyva: recorridos por el centro histórico, naturaleza en los alrededores y alternativas de hospedaje

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este lunes 3 de agosto

La restricción vehicular en Cali cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este lunes 3 de agosto

Abelardo de la Espriella dice que faltan $3,2 billones para Colombia Mayor y promete aumentar el subsidio a $400.000

El presidente electo afirmó que su administración reorganizará las finanzas públicas para garantizar la continuidad del programa dirigido a cerca de tres millones de adultos mayores y aseguró que los desembolsos se mantendrán mientras se implementan los ajustes presupuestales necesarios

Abelardo de la Espriella dice que faltan $3,2 billones para Colombia Mayor y promete aumentar el subsidio a $400.000
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Paola Jara compartió cómo mantiene la comunicación con Jessi Uribe en la distancia: han recurrido a la tecnología

Deportes

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

El difícil momento que atraviesa Eduardo Vilarete: el histórico goleador será operado tras diagnóstico de cáncer

Jugador del Independiente Medellín confesó que no ha terminado el bachiller y ya es profesional en el fútbol