Secuestro y extorsión en Colombia: Gaula Militares identifican el miedo y la manipulación emocional como principales recursos de los delincuentes

El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militares, advierte que la extorsión en Colombia ha adquirido una dimensión digital, impulsada por el uso masivo de redes sociales y teléfonos celulares. La institución adapta sus estrategias para enfrentar el crecimiento de estos delitos en las principales ciudades del país - crédito Infobae Colombia

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Las Fuerzas Militares, a través de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), encabezan la lucha contra la extorsión y el secuestro, delitos que evolucionaron con el auge de la tecnología y el uso masivo de redes sociales y teléfonos celulares.

El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militares, expuso los desafíos actuales y las respuestas institucionales en una entrevista con Infobae Colombia.

Una amenaza en expansión: la extorsión digital

De acuerdo con el coronel Reyes, los delitos de extorsión han aumentado durante los últimos años, impulsados por el uso extendido de tecnologías digitales. “Los delincuentes se dieron cuenta que el uso de los canales digitales es una una economía ilícita muy rentable para ellos”, afirmó el comandante.

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El aumento de las comunicaciones por celulares y redes sociales ha facilitado la operación de grupos criminales, permitiendo que los extorsionistas reduzcan su exposición ante las fuerzas del orden y la sociedad.

Esta transición tecnológica llevó a un cambio de paradigma en la percepción pública. Según el comandante, no todas las llamadas extorsivas provienen de cárceles, desmintiendo un mito persistente:

“La delincuencia se dio cuenta de la rentabilidad que tiene llamando a cualquier persona y decir: ‘estamos llamando de la cárcel’. Eso afecta automáticamente, a las emociones de la gente”. El uso del miedo y la manipulación emocional se ha convertido en el principal recurso de quienes cometen este delito.

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El secuestro: descenso relativo

Con tecnología, entrenamiento especializado y una red de atención nacional, el Gaula Militares refuerza su lucha contra el secuestro - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En materia de secuestro, el comandante explicó que, aunque los casos han disminuido en comparación con años anteriores, persisten situaciones de alto impacto, especialmente en regiones como Cauca.

Un reciente operativo en El Tambo permitió la liberación de una víctima gracias al trabajo coordinado del Gaula Militar y la Policía Nacional. “No podemos ocultar que hemos tenido unos secuestros marcados en el Cauca. Gracias a la reacción y el trabajo de inteligencia de nuestras unidades militares de Gaula, hace unos días tuvimos el caso de una señora que secuestraron allá en El Tambo y fue liberada”, relató Reyes Monsalve para este medio.

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De acuerdo con un artículo de Indepaz –Las cifras de violencia aumentan con la guerra y no con las iniciativas de paz–, publicado en julio de 2026, los procesos de paz han tenido efectos variables en la incidencia de estos delitos.

Los análisis de la organización destacaron que, entre 2014 y 2018, hubo descensos sostenidos en homicidios y secuestros, pero desde finales de 2018 se registró un repunte en delitos como la extorsión y el secuestro extorsivo, especialmente en al menos 12 subregiones del país.

Durante el cese bilateral al fuego con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) entre abril de 2024 y junio de 2025, se registró una disminución de violaciones graves al derecho internacional humanitario, aunque fenómenos como la extorsión persistieron fuera de los protocolos de prohibición.

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El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve advirtió que la extorsión digital aumentó en los últimos años porque los delincuentes encontraron en los canales digitales una economía ilícita rentable - crédito Infobae Colombia

El informe subrayó que el incremento de operaciones militares en regiones como Cauca, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, Guaviare y Bajo Cauca antioqueño ha provocado respuestas violentas de los grupos armados ilegales, que recurren a la extorsión y el secuestro para sostener sus estructuras criminales.

Concentración geográfica y evolución de las estructuras delictivas

El fenómeno de la extorsión y el secuestro se concentra principalmente en grandes urbes como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, ciudades que presentan un alto volumen de población y, por tanto, un mayor número de potenciales víctimas.

El coronel Reyes Monsalve detalló que en estos entornos urbanos, los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) sofisticaron sus métodos, tercerizando actividades delictivas para dificultar su rastreo y persecución:

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“El GAO ELN, como los otros, obviamente se dieron cuenta de la gran rentabilidad que tienen a través de la extorsión. Entonces, como saben que la ley es más fuerte contra los GAO, tercerizaron algunos Grupos Delincuenciales Organizados, que son el outsourcing criminal”.

Según explicó el comandante, esta alianza entre estructuras ilegales permite a los grupos armados mantener el control territorial y la generación de recursos, mientras que los grupos delincuenciales ejecutan las acciones ilícitas. Ejemplos de estas dinámicas se observan en Barranquilla, con organizaciones como los Pepes, los Costeños y Los del Freseo.

Impacto y respuesta institucional

El Gaula reportó más de 700 capturas por secuestro y extorsión y afirmó que evitó pagos a organizaciones criminales por más de 6.000 millones de pesos - crédito suministrado a Infobae Colombia

El marco legal que regula la labor del Gaula Militares se basa en la Ley 282 de 2002, la cual, según el coronel, requiere ser fortalecida: “Tenemos que darle la herramienta necesaria a nuestros jueces, a nuestros fiscales, a nuestras policías judiciales, para ser más contundentes. Y eso es lo que queremos apuntarle”.

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El oficial enfatizó la importancia de una reforma que potencie la capacidad operativa y judicial de las autoridades frente a la mutación constante de la delincuencia.

Las cifras operativas reportadas por el Gaula reflejan una respuesta activa. “Hasta la fecha tenemos más de 700 capturas efectivas con respecto a secuestro y extorsión a nivel nacional. Dinero a nivel nacional que se ha dejado de recibir por la orientación de nuestros Gaulas, ya superamos la cifra de los $6.000 millones”, detalló Reyes Monsalve en diálogo con Infobae Colombia.

Estas acciones han logrado evitar que millones de pesos sean transferidos a organizaciones criminales, impactando directamente su capacidad de financiación.

Desafíos persistentes y recomendaciones para la ciudadanía

El coronel Stick Amaral Reyes Monsalve identificó como principal reto la necesidad de reformar la Ley 282 y potenciar la capacidad judicial y tecnológica del Gaula:

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“La delincuencia todos los días muta, entonces no podemos quedarnos atrás con ellos. Estamos apuntándole a nuestro Gaula digital y a mantener la capacidad de entrenamiento y preparación de nuestros hombres constante”.

Entre las recomendaciones para prevenir la extorsión y el secuestro, el comandante insistió en la importancia de la prevención digital y la denuncia: “Confíen en ellos (comandos Gaula). Cuéntenos a nosotros la situación. Usen la línea 147”.

Alertó sobre los riesgos de publicar información personal en redes sociales y recomendó posponer la difusión de viajes hasta que hayan finalizado. También aconsejó desconfiar de ofertas y negociaciones en línea y buscar acompañamiento de las autoridades en transacciones sospechosas.

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Con capacidad de reacción inmediata y operaciones coordinadas en todo el país, el Gaula Militar refuerza sus acciones para enfrentar delitos como el secuestro y la extorsión, apoyado en inteligencia, entrenamiento constante y recursos tecnológicos - crédito suministrado a Infobae Colombia

Al referirse a los mecanismos de atención, Reyes Monsalve explicó que la línea 147 opera en todo el territorio nacional, permitiendo a los ciudadanos reportar situaciones de extorsión o secuestro de manera inmediata para recibir orientación y protección:

“Cuando usted tenga esa situación, cuelgue de inmediato. Busque la comunicación con su familiar primero y que esté tranquilo de verlo. Llame al 147 de inmediato o vayan al Gaula más cercano que tengan, y nosotros los vamos a orientar”.

Un llamado a la confianza y la cooperación ciudadana

Más de 2.000 hombres y mujeres, a través de 34 grupos Gaula Militares, trabajan de manera permanente por la libertad y seguridad de los colombianos, por lo que el mensaje final del comandante Stick Amaral Reyes Monsalve para la población es claro: “Crean siempre en sus soldados de tierra, río, mar y aire. Crean en sus Gaulas de Fuerzas Militares. La confianza en ustedes nos hace más fuertes”.

La cooperación entre la ciudadanía y las autoridades, junto con el fortalecimiento legal y tecnológico, se plantea como un eje fundamental para enfrentar la amenaza cambiante de la extorsión y el secuestro en Colombia.