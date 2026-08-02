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Periodista denunció que Rafael Poveda la ha revictimizado al dar espacio en un pódcast a su agresor: “Ustedes pisotean a las mujeres víctimas”

La controversia en torno al periodista Rafael Poveda se profundiza tras la acusación de Karen Bohórquez, que sostiene que fue expuesta en un pódcast producido por él

La periodista Karen Bohórquez denunció presunta revictimización por parte de Rafael Poveda - crédito Karen Bohórquez / Rafael Poveda
La periodista Karen Bohórquez denunció presunta revictimización por parte de Rafael Poveda - crédito Karen Bohórquez / Rafael Poveda
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La polémica que rodea al periodista Rafael Poveda y a su entorno profesional ha escalado en las últimas semanas, tras una serie de denuncias que involucran supuestos actos de acoso sexual y revictimización de mujeres en espacios periodísticos.

El caso, que ya había cobrado notoriedad por los señalamientos contra Poveda, ahora se complejiza con nuevas acusaciones que apuntan a prácticas cuestionables en el ejercicio del periodismo y el respeto a los derechos de las víctimas.

Nuevos señalamientos de revictimización

La periodista Karen Bohórquez compartió en la red social X su testimonio sobre cómo, según ella, fue revictimizada en un podcast dirigido por Daniel Muñoz y producido por la compañía de Rafael Poveda. En su declaración, Bohórquez reconoció: “Concuerdo con él en que hay una máxima del periodismo: contrastar las fuentes. Es una obligación en aras del rigor y equilibrio informativo que defiendo y aplico como periodista... Sin embargo, debo decir que la productora de Rafael Poveda faltó a esta máxima del periodismo en mi caso”.

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Karen Bohórquez sostiene que fue revictimizada en un podcast producido por Rafael Poveda, donde entrevistaron a su agresor sin consultar su versión ni acatar fallos judiciales - crédito @KBohorquezC / X
Karen Bohórquez sostiene que fue revictimizada en un podcast producido por Rafael Poveda, donde entrevistaron a su agresor sin consultar su versión ni acatar fallos judiciales - crédito @KBohorquezC / X

Según Bohórquez, desde hace más de un año cuenta con una medida de protección por riesgo de feminicidio, al haber denunciado a su expareja por violencia y acoso. Sin embargo, relató que en junio un pódcast del periodista Daniel Muñoz, producido por la organización de Poveda, entrevistó a su agresor. La periodista afirmó que la publicación de ese contenido “se me revictimiza y difama”, pese a existir cinco fallos judiciales a su favor y sin que la producción le hubiera dado oportunidad de exponer su versión.

El episodio dejó a Bohórquez en una situación de mayor vulnerabilidad. Ella describió que se comunicó con los responsables: “La respuesta fue: ‘los micrófonos están abiertos para ti’, pero me hacen ese ofrecimiento absurdo cuando ya habían publicado, sin importar el daño causado”. Ella optó entonces por recurrir a la vía legal.

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Fallo judicial y desobediencia

La controversia se agravó cuando, según Bohórquez, la productora se negó a cumplir un fallo judicial que ordenaba el retiro inmediato del material audiovisual: “Le pregunto a Rafael Poveda ¿cuándo van a actuar correctamente en mi caso? No reclames profesionalismo periodístico cuando ustedes pisotean a las mujeres víctimas de violencia de género”, cuestionó públicamente.

El fallo de la Comisaría de Familia ordenó eliminar el material audiovisual que, según la denunciante, constituye violencia basada en género y puede dar lugar a sanciones penales por desobediencia - crédito @KBohorquezC / X
El fallo de la Comisaría de Familia ordenó eliminar el material audiovisual que, según la denunciante, constituye violencia basada en género y puede dar lugar a sanciones penales por desobediencia - crédito @KBohorquezC / X

Parte del fallo de la Comisaría de Familia señala: “El despacho considera que la permanencia de ese video puede generar perjuicios de manera continua a la víctima y constituye una violencia basada en género, por lo tanto, se ordena... que en un plazo perentorio de 24 horas... eliminen de forma total el video... así como deben cesar el difundir dicho video”.

En medio de la disputa, Bohórquez compartió una captura de pantalla de una conversación con Muñoz en la que le reiteró: “Ustedes definitivamente están del lado de los agresores”. Ante la afirmación, Muñoz respondió: “Le solicito abstenerse de continuar realizando comunicaciones directas conmigo y o con Rafael Poveda. Cualquier asunto relacionado deberá ser canalizado exclusivamente a través de nuestro abogado”.

Testimonios de acoso sexual contra Rafael Poveda

Las denuncias contra Rafael Poveda no se limitan al ámbito de la revictimización. La periodista Sofía Vela describió ante Brava News presuntos episodios de acoso sexual dentro de la oficina del productor. “Muchas veces cuando entraba a la oficina... él se sentaba al lado mío... cruzaba su pierna derecha y mandaba su mano izquierda sobre el sofá... la deslizaba sobre mi pierna... seguía conversando conmigo y volvía a hacer la misma acción como si nada. Muchas veces”, relató la denunciante, quien aseguró que la situación le generaba ansiedad y nerviosismo.

Bohórquez también mostro conversaciones con el creador del podcast - crédito @KBohorquezC / X
Bohórquez también mostro conversaciones con el creador del podcast - crédito @KBohorquezC / X

La mujer agregó que, tras las reuniones de trabajo, Poveda adoptaba una conducta intimidante: “Cuando ya terminaba la conversación con él, se paraba frente a mí, me sostenía de las dos manos, los hombros, a una distancia de ocho centímetros aproximadamente de mi cara... Yo me sentía nerviosa, las manos se me congelaban, sentía como presión en el pecho, como falta de aire... Y me tocaba darle su beso en el cachete y recibir el beso en el cachete, si no, no me soltaba”.

La denunciante aseguró que el productor insistía en encuentros fuera de la oficina, bajo pretextos laborales, y que llegó a invitarla a viajes y a su apartamento: “Me invitó a Miami, a Cartagena, a Girardot, Guatapé. Pero yo evadí esos viajes porque no tenían ningún fin profesional... Una vez me dijo que a él no le importaba con quiénes había estado yo ni que yo tuviera pareja. Me habló explícitamente de tener relaciones sexuales, que podíamos hablarlo como dos personas adultas. Y en una ocasión me dijo que le gustaría amanecer conmigo”, detalló.

Por su parte, Poveda se defendió de las acusaciones en sus redes sociales. No obstante, aún no se conoce pronunciamiento por la nueva denuncia.

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