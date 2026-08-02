Esta es la lista de ‘descabezados’ en Ecopetrol tras la salida de Ricardo Roa: así que se movería la Junta Directiva

La salida de Ricardo Roa marca el inicio de una reconfiguración en Ecopetrol y en sus filiales con la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El relevo en la cúpula de Ecopetrol será apenas el inicio de una transformación profunda que impactará a la empresa y a sus filiales. Con la llegada del gobierno de Abelardo De La Espriella, la matriz petrolera colombiana se prepara para una reconfiguración de sus órganos directivos y ejecutivos, que abarca desde la presidencia hasta las juntas de las subsidiarias.

La salida de Ricardo Roa como presidente el 30 de julio, tras más de tres años de gestión, se produjo en medio de investigaciones penales y cuestionamientos por tráfico de influencias y violaciones a los topes electorales. Durante su despedida, Roa pidió “perdón” a los trabajadores, lamentando que sus temas personales opacaran los resultados de la organización.

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“Acabo de ofrecerle o pedirle perdón a toda la organización. Lamenté profundamente que los temas personales del ser humano Ricardo Roa hubieran estado en el foco de atención de esta organización porque impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”, señaló Roa.

Sin embargo, con la salida del expresidente también saldrá un numeroso grupo de directivos que los acomparon durante su gestión. De hecho, para el mes de septiembre se prevé una asamblea extraordinaria que permitirá renovar la junta directiva de Ecopetrol.

Ángela María Robledo duró menos de un año como presidenta de la junta directiva de Ecopetrol - crédito redes sociales/X

El objetivo es conformar un directorio alineado con el nuevo gobierno y suplir vacantes dejadas por figuras como Angela María Robledo, Tatiana Roa Avendaño y Juan Gonzalo Castaño. Además, se reemplazarán a quienes aún mantienen vínculos con la administración anterior.

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Uno de los nombres propuestos es Jorge Mario Velásquez, exlíder del Grupo Argos, respaldado públicamente por De La Espriella para integrarse a la petrolera. Mientras tanto, Luis Felipe Henao ocupa de manera transitoria la presidencia de la junta, representando a los accionistas minoritarios. Sin embargo, la costumbre institucional sugiere que esa posición recaiga en una persona cercana al presidente de la República.

Por su parte, el proceso de transición ya se refleja en las áreas ejecutivas. El viernes 31 de julio se confirmó la salida de Bayron Triana, que encabezaba la Vicepresidencia de Energías para la Transición. A esto se sumará la dimisión de Victoria Irene Sepúlveda al finalizar agosto, dejando vacante la Vicepresidencia Corporativa de Talento Organizacional.

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En cuanto a las subsidiarias, la salida de Roa abre espacio para la reorganización de los directorios en empresas como ISA, Cenit, Refinería de Cartagena y Ecopetrol Brasil. El control de la matriz sobre estas filiales facilita la designación de nuevos ejecutivos afines a la administración entrante.

La reorganización de Ecopetrol alcanzará a ISA, Cenit, Refinería de Cartagena, Ecopetrol Brasil, Hocol e Invercolsa con cambios en directorios y presidencias - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

De hecho, según información publicada por El Tiempo, se prevé el relevo de la mayoría de los presidentes, especialmente en áreas bajo observación por posibles irregularidades, como Hocol y Cenit.

Durante el gobierno anterior, los cambios en Cenit se concretaron recién en mayo de 2024, con la llegada de Alexander Cadena. En contraste, la Refinería de Cartagena muestra continuidad con Herman Galán al frente desde 2020.

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Mientras se define el futuro presidente de la petrolera, Juan Carlos Hurtado fue ratificado como encargado, respaldado por la nueva administración. El proceso para elegir al titular definitivo avanzará con el apoyo de una firma cazatalentos, que presentará una lista de candidatos.

La reorganización también afecta a filiales con participación privada, como el Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) e Invercolsa, donde los socios particulares suelen resistirse a los cambios de orientación política. En este contexto, la permanencia de Eduard Gironza en la dirección de Invercolsa, tras más de dos décadas en Ecopetrol, ilustra la estabilidad en estos espacios.

Jorge Mario Velásquez figura entre los nombres propuestos para Ecopetrol, mientras Luis Felipe Henao ocupa de forma transitoria la presidencia de la junta - crédito Luisa González/Reuters

Entretanto, el ahora expresidente Ricardo Roa aseguró que se mantendrá en el país para enfrentar las quejas que reposan contra él ante los organismos de control por los presuntoas ‘descalabros’ a la petrolera estatal.

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“No me voy a ir del país. Aquí estoy, como lo he dicho siempre. Este es el país que amo... Aquí me quedaré con confianza, con tranquilidad, asumiendo, poniendo la cara a los órganos de justicia y a los órganos de control, como siempre en toda mi vida lo he hecho”, señaló el expresidente.