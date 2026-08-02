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Gustavo Petro se sumó a popular tendencia de redes sociales y reveló una fotografía de cuando era niño: causó varias reacciones

El mandatario saliente de Colombia generó múltiples comentarios entre los internautas digitales, al mostrar una imagen en donde se muestra ejerciendo sus estudios de primeria en Bogotá, comparado con el lienzo que será expuesto en la Casa de Nariño

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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A cinco días de culminar su mandato, el presidente Gustavo Petro causó sensación en las redes sociales por la difusión de una fotografía muy particular.

En su perfil de Instagram, el mandatario saliente de Colombia decidió unirse a una tendencia que ha llamado la atención de los internautas.

Se trata del fenómeno “Mini Yo”, un formato de contenido multimedia que apela al contraste entre pasado y presente: contenidos que colocan una foto de la niñez junto a una imagen actual para subrayar similitudes y cambios con el paso del tiempo, con plantillas de edición que facilitan el montaje.

En su versión, el jefe de estado colombiano difundió una fotografía de cuando se encontraba desarrollando sus primeros estudios en el Gimnasio Canadiense de Bogotá.

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El presidente colombiano hizo una comparación fotográfica de su infancia y de su actualidad en las redes sociales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram
El presidente colombiano hizo una comparación fotográfica de su infancia y de su actualidad en las redes sociales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

En la imagen, se observa al entonces joven vestido con el uniforme de la institución educativa, sentado sobre un escritorio sosteniendo un lápiz con la mano derecha en la que estaría dibujando una persona, acompañado por un globo terráqueo y un letrero con el nombre del centro académico.

En contraste, aparece el retrato oficial que quedará expuesto en uno de los corredores de la Casa de Nariño, que hace alusión a los expresidentes de la nación.

En el cuadro, Petro se encuentra de cuerpo completo, vestido con un traje blanco, sentado, rodeado de mariposas amarillas y un fondo ficticio de una finca en medio de montañas. Igual que en la primera imagen, el aún presidente también lleva consigo un lápiz, con la diferencia de que en la segunda toma la sostiene con la mano izquierda.

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Tras la difusión de la imagen, el presidente Gustavo Petro explicó el significado de ambas fotografías, donde sostuvo que, a pesar del paso de los años, las consignas se mantienen.

La comparación generó todo tipo de reacciones en las redes sociales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram
La comparación generó todo tipo de reacciones en las redes sociales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

Hay cosas que nunca cambiarán. Seguiré creyendo en el poder de un lápiz como símbolo de transformación”, manifestó el mandatario en la publicación.

La publicación de Gustavo Petro generó una oleada de reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos comentaron positivamente la comparación, otros cuestionaron la postura del mandatario, debido a los recientes hechos de violencia que se han presentado en el territorio colombiano.

“Guapo”; “I Love Petro”; “El mejor”; “Mi amor platónico”; “Se puede ver el momento en que se cambia a la izquierda”; “Tenemos ganador del trend”; “Era idéntico a James Rodríguez”; “Y al parecer la mente tampoco le cambió”; “Ahí no era borracho ni periquero , cambió mucho”, fueron algunos de los comentarios hechos en el post de Instagram.

La publicación del presidente Petro está ambientada con la canción I Want You Back del grupo musical estadounidense Jackson Five, en la que se destacó el fallecido artista Michael Jackson, conocido en el mundo como el Rey del Pop.

El bumangués regresó a su ciudad natal luego de prestar el servicio militar en Bogotá - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz
El presidente Gustavo Petro se despidió oficialmente del batallón militar - crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

Gustavo Petro se despidió de la Guardia Presidencial

Mientras se acerca el final de su periodo, el presidente Gustavo Petro adelanta sus últimos actos conmemorativos como primer mandatario de los colombianos.

Una de ellas fue su despedida del batallón militar Guardia Presidencial en la que envió un mensaje en el que reivindicó su relación con la tropa. No obstante, cuestionó las formas de mando que, a su juicio, privilegian la apariencia sobre el liderazgo.

“No hay necesidad de tanta morisqueta imitando militares, yo sé que la primera ley de la guerra es ser líder de los soldados, es eso lo que te hace general y comandante, el resto son payasadas”, expresó Petro en su cuenta de X.

El presidente utilizó sus redes sociales para despedirse de la Guardia Presidencial - crédito @petrogustavo/X
El presidente utilizó sus redes sociales para despedirse de la Guardia Presidencial - crédito @petrogustavo/X

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que vivió la relación con esos uniformados en un plano personal. “Sentí a estos jóvenes como mis hijos y les di lo máximo que podía, nadie más merece tanto porque ellos, los jóvenes, los que exponen su vida con generosidad, son el alma del verdadero pueblo de Colombia”, afirmó.

Luego añadió un consejo dirigido al ámbito militar y una definición política de su idea de Fuerza Pública. “Los extrañaré y solo doy un consejo militar, jamás apuntar al pueblo con el arma. Sueño con el ejército libertador”, puntualizó.

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