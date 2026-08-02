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En video quedó captada la nueva agresión contra un guarda de TransMilenio: fue golpeado por dos hombres que no pagaron el pasaje en la estación Universidades

El ataque ocurrió tras un reclamo por un presunto ingreso sin pago al sistema, cuando los sujetos golpearon con puños y patadas al funcionario

Las cámaras de seguridad registraron la agresión contra el personal de seguridad en la estación Universidades - crédito Pasa en Bogotá/X
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Las imágenes de una nueva agresión a un guarda de seguridad en Transmilenio han generado conmoción en Bogotá. El incidente ocurrió en la estación Universidades, donde dos hombres, presuntamente en estado de alicoramiento, irrumpieron en el sistema sin pagar el pasaje y atacaron violentamente al trabajador encargado de impedir el ingreso irregular.

El hecho registrado la noche del viernes 31 de julio, quedó captado en cámaras de seguridad y fue se difundió rápidamente en redes sociales, generando una fuerte polémica entre los usuarios del transporte público.

El guarda, tras solicitar a los implicados que abonaran el pasaje, fue derribado y agredido con puños y patadas hasta quedar indefenso en el suelo. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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Las cámaras del centro de control evidenciaron el momento en que los dos hombres saltaron los torniquetes de la estación. Otros usuarios que presenciaron el acto intentaron impedir el ingreso de los agresores, generando una confrontación dentro de las instalaciones.

La agresión ocurrió después de que el trabajador les reclamara por presuntamente ingresar al sistema sin pagar -c rédito Captura video
La agresión ocurrió después de que el trabajador les reclamara por presuntamente ingresar al sistema sin pagar -c rédito Captura video

En medio del forcejeo, los sujetos arremetieron no solo contra el guarda de seguridad, sino también contra quienes se encontraban en la estación. La violencia del ataque dejó al agente caído, recibiendo golpes en el piso mientras permanecía indefenso.

Este tipo de situaciones, aunque condenadas por la opinión pública, se han vuelto frecuentes en TransMilenio. La seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las normas dentro del sistema han quedado nuevamente en tela de juicio ante la reiteración de estos hechos.

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Hasta el momento, la entidad encargada del sistema no ha divulgado un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Por su lado, en redes sociales no se hicieron esperar los mensajes, “Eso se soluciona dorando esos guardias con gas pimienta, taser y arma de fuego. Esta alcaldía parece cargada del miedo para actuar contra el hampa”; “La alcaldía de Galan un caos total... Al hombre se le salió de las manos la ciudad... Bogotá cómo me duele...”; “Deberían armar a los guardas y santo remedio! En este platanal nada sirve x las buenas!”; “El problema de los colados no se soluciona con celachos sino con polochos”; “Doten de un buen cargamento del gas pimienta para osos y asi frenan a estas sabandijas desechables, escorias de la sociedad, los encienden a tonfa y los dejan bien reventados para cuando llegue la policía”; “Los colados son criminales y deben ser tratados como tal. Ya es hora que les den taser y otras armas a los guardas y que haya por lo menos 24 horas de detención para las ratas esas”: fueron algunos de los mensajes.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran a los agresores atacando al guarda con puños y patadas - crédito Alcaldía
Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran a los agresores atacando al guarda con puños y patadas - crédito Alcaldía

Reacciones y exigencias ante el ataque

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto “Papo” Amín, se pronunció sobre el caso y reclamó medidas urgentes: “Rechazo contundentemente la agresión a un guarda de TransMilenio en la estación Universidades, por parte de dos jóvenes que al parecer iban borrachos”, expresó.

Además, pidió a la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades distritales que identifiquen y judicialicen a los responsables de la agresión: “Como presidente del Consejo de Bogotá, le pido a la Policía Metropolitana que dé con el paradero de estos dos sujetos”, agregó.

El funcionario también recordó que el acto de evadir el pago del pasaje ya representa una falta que afecta a toda la ciudad, pero señaló que agredir a quienes buscan hacer cumplir la ley constituye un límite que no puede tolerarse: “Esto que hicieron es inconcebible. No puede ser que el reclamo para que paguen el pasaje termine siendo una golpiza violenta para los empleados de TransMilenio. No podemos esperar que ocurra una tragedia para tomar acciones contra estos delincuentes”, finalizó diciendo.

El caso se suma a otros episodios de violencia contra trabajadores de TransMilenio en el transporte masivo de la ciudad- crédito @papoaminCD/X
El caso se suma a otros episodios de violencia contra trabajadores de TransMilenio en el transporte masivo de la ciudad- crédito @papoaminCD/X

Cifras

Un incremento pronunciado en la inseguridad afecta a los usuarios y empleados del sistema TransMilenio en Bogotá, con 8.260 hurtos reportados en el último año y un aumento del 45 % en los robos en ese mismo periodo. Estos datos provienen de las cifras oficiales compartidas por las autoridades locales.

La situación no solo involucra a los pasajeros. Más de 230 guardas de seguridad han resultado agredidos en lo que va de 2026, especialmente durante operativos para evitar el acceso sin pago al sistema. Este fenómeno muestra que el personal encargado de mantener el orden y la legalidad también enfrenta riesgos directos y recurrentes.

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