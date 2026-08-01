Aterciopelados habló de los 30 años de ‘La Pipa de La Paz’ y algunos invitados para su concierto en el Movistar Arena

Aterciopelados volvió a reunirse con Cimarrón para regrabar "La Culpable", tema de 'La Pipa de la Paz' de 1995. Esta vez se incluyó como invitada a la cantante Ana Veydó - crédito Olga Carrillo cortesía Aterciopelados

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Aterciopelados y Cimarrón unen el rock alternativo y el joropo colombiano en una nueva versión de La Culpable, disponible desde el 31 de julio en todas las plataformas digitales.

La cantante y líder de Cimarrón, Ana Veydó, se suma a Andrea Echeverri para resignificar uno de los temas más emblemáticos de La Pipa de la Paz, el álbum que la banda bogotana publicó hace tres décadas en los estudios del productor colombo-británico Phil Manzanera en Londres.

En diálogo con Infobae Colombia, Echeverri describió la canción como “radical, loca, muy poderosa” y con “una cosa de autodeterminación muy poderosa”. “Antes era revolucionario y profético. Y ahora vigente”, agregó.

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El lanzamiento tiene una dimensión histórica que va más allá de la colaboración musical. Cuando Aterciopelados grabó La Pipa de la Paz en Londres hace treinta años, integrantes de Cimarrón —liderados por el fallecido Carlos Rojas— participaron en la sesión en los estudios de Manzanera. En aquella ocasión, los músicos de Cimarrón solo aportaron como instrumentistas, pero para la reversión Ana Veydó cantó e incluso compuso un fragmento nuevo. “Nos pareció superlindo que después de treinta años [...] son como celebraciones históricas”, señaló Echeverri.

La producción de esta nueva versión de La Culpable corrió a cargo de Buitrago y Leonardo Castiblanco, integra guitarras eléctricas, bajo y batería que se entralazan con la instrumentación habitual de Cimarrón —arpa llanera, cuatro, bandola y maracas—.

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Para Veydó, la colaboración era algo que llevaba tiempo anticipando: “Siempre quise, dije: ‘Algún día llegará el momento de hacer una colaboración’. Creo que el joropo y el rock tienen mucha similitud, empezando por la voz [...] tiene que ser una voz muy fuerte, una voz agresiva, que convenza desde su expresividad”, afirmó a Infobae Colombia.

El videoclip oficial, dirigido por Nicolás Caballero, entrelaza el registro del proceso de grabación con una historia paralela protagonizada por dos mujeres de territorios distintos cuyos caminos se unen, con vestuario de Olga Piedrahita.

Aterciopelados y sus historias con Phil Manzanera

Portada del disco 'La Pipa de la Paz', de Aterciopelados, publicado en 1996 - crédito Sony Music

Cuando Aterciopelados presentó El Dorado por toda Hispanoamérica, coincidió de manera recurrente con Héroes del Silencio. Fue por medio de su cantante Enrique Bunbury que contactaron a Phil Manzanera, reconocido guitarrista inglés con raíces colombianas por vía materna gracias a su trabajo con la agrupación Roxy Music, y luego como productor y músico de sesión.

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Aunque tanto Andrea como Héctor reconocieron la buena labor del británico, reconocieron que no fue hasta muchos años después de esas sesiones que pudieron entender el valor de su contribución en La pipa de la paz.

“Volverlo a escuchar ahora y analizarlo y montar canciones y versiones de esas canciones, me ha permitido otra vez dimensionar todo lo que aportó Phil Manzanera en ese momento, porque es un disco que suena muy bien, muy profesional”, afirmó Buitrago a Infobae Colombia.

Ambos músicos recordaron que el estudio del productor contaba con una consola digital de la que había muy pocas en el mundo —Manzanera en su día señaló que era idéntica a la que se usaba en los míticos estudios Abbey Road—, y que los músicos de sesión que participaron en la grabación eran amigos de Manzanera provenientes de agrupaciones como Roxy Music y Pink Floyd. “Me ha permitido valorarlo incluso más, porque en esa época todo era como muy rápido. Fuimos, lo grabamos, salimos, seguimos girando. Entonces sí, fue un honor trabajar con él”, añadió.

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Phil Manzanera, guitarrista de Roxy Music y renombrado músico de sesión, fue el productor de 'La Pipa de la Paz' de Aterciopelados - crédito @philmanzaneraofficial/Instagram

Echeverri, por su parte, destacó algo que para ella siempre fue determinante en Manzanera: su trato humano. “Lo que yo siempre he admirado de don Phil es que él prioriza que todos estemos bien, que tú estés cómodo, que estemos aquí relajados, chévere, porque muchos productores no priorizan eso”, dijo a Infobae Colombia.

La cantante recordó que en aquel momento Aterciopelados eran principiantes, y que Manzanera los hacía sentir a la altura hablándoles de figuras como Fito Páez o Caifanes: “Como aterrizarnos a todos a la escala humana y darle a uno confianza. Don Phil es divino, tiene un sentido del humor increíble, es un ser simpático, agradable, chéverísimo”.

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Buitrago ilustró ese humor con una anécdota que terminó por inspirar una canción. En plena sesión, Manzanera dejó olvidada su libreta de notas, y los músicos, convencidos de que contenía detalles de producción —o como ellos lo denominaron “las claves del universo”—, la abrieron para encontrar una lista de víveres: “Comprar leche, comprar tomates, pasar por la bicicleta”. Esa escena quedó inmortalizada en Tomate, canción incluida en el álbum Oye. “A veces ser humano es normal”, comentó Echeverri entre risas.

La celebración de los 30 años de ‘La pipa de la paz’ en el Movistar Arena

El dúo anunció que presentará versiones reinterpretadas de algunas de las canciones más destacadas de 'La pipa de la paz' junto a destacados invitados latinoamericanos, en su concierto de aniversario el 30 de octubre en el Movistar Arena - crédito cortesía Aterciopelados

La nueva versión de La Culpable hace parte de la conmemoración de los 30 años de La Pipa de la Paz, que tendrá su momento central el 30 de octubre con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá.

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Entre los invitados confirmados por la banda están La Muchacha, Beto Cuevas, Ana Tijoux y Julio Correal —manager de la banda en aquella época y participante en la grabación original—, además de una exposición con obras de alrededor de 25 artistas plásticos, entre ellos la propia Echeverri y la colombocanadiense Lido Pimienta. “Viene para el Cordillera y me dijo que ahí me daba la obra”, apunto Echeverri con una sonrisa.