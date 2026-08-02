Capturaron al presunto responsable del asesinato del estudiante de la Universidad de Antioquia Gabriel Arenas Erazo: esto dijo la Gobernación

El cuerpo de Gabriel Arenas Erazo fue hallado el 5 de mayo de 2026 en el caño El Silencio, en el sector de Pueblo Nuevo de Caucasia - crédito Universidad de Antioquia/Andrés Julián Rendón

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La captura de Diego Esteban Raigoza Osorio por parte de la Policía Nacional puso fin a meses de incertidumbre en el caso del asesinato de Gabriel Arenas Herazo.

El anuncio lo hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó: “Antioqueños, fue capturado por la Policía Nacional Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Enrique Arenas Erazo, estudiante de ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia”.

La noticia de la detención fue acompañada de un mensaje de confianza en el accionar judicial. “Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad”, manifestó el gobernador Rendón durante la comunicación oficial.

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La captura se produjo tras una investigación que incluyó el ofrecimiento de una recompensa. “La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables”, recordó el mandatario departamental, destacando el papel de la colaboración ciudadana en el avance del caso.

Andrés Julián Rendón afirmó que el detenido también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad en Pueblo Nuevo - crédito @AndresJRendonC/X

El hecho tuvo otra arista en la declaración de Rendón, quien señaló: “Según información de las autoridades, este sujeto, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia”. Esta revelación sumó gravedad al caso y aumentó la expectativa por el desarrollo del proceso judicial.

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La desaparición y hallazgo de Gabriel Arenas Herazo

Gabriel Arenas Herazo, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia, desapareció el 30 de abril de 2026. Después de cinco días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en el caño El Silencio, cubierto con una sábana verde, en el sector de Pueblo Nuevo, Caucasia.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación estuvieron presentes desde el descubrimiento del cadáver, el 5 de mayo, recopilando pruebas y testimonios para esclarecer la muerte y proceder con la captura.

La confirmación de la identidad de Gabriel fue realizada por el CTI en mayo, cerrando la primera etapa de la investigación y abriendo el camino para la búsqueda de los responsables.

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Hallan sin vida a Gabriel Arenas, el joven desaparecido hace cinco días en Caucasia - crédito @LaJornadaco/X

La desaparición del universitario estuvo rodeada de incertidumbre y versiones encontradas. La familia relató haber recibido una llamada en la que desconocidos informaron sobre la retención de la motocicleta de Gabriel y exigieron un pago para recuperarla. A pesar de cumplir con la exigencia, no volvieron a saber de él ni recuperaron la motocicleta.

Otra versión señalaba que Gabriel salió de noche para parquear su moto en un lugar habitual, pero al estar cerrado, buscó otro sitio, momento en el que se perdió su rastro. Una tercera hipótesis indicaba que Gabriel llamó a su madre en la madrugada para pedirle dinero y, tras esa conversación, no hubo más contacto.

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¿Qué dijo la Universidad tras el asesinato?

En mayo, tras la confirmación oficial de su muerte, la institución expresó públicamente la conmoción: “La Universidad de Antioquia expresa su más profunda consternación y tristeza ante la confirmación de la muerte de nuestro estudiante Gabriel Arenas Herazo”, se leía en la misiva que circularon entre la comunidad.

La universidad, a través de un comunicado, precisó el procedimiento que antecedió la noticia: “Tras la constatación oficial mediante los procedimientos establecidos por Medicina Legal y las autoridades competentes, recibimos esta noticia con el corazón encogido y reiteramos nuestra solidaridad y acompañamiento permanente a su familia, amigos, compañeros y allegados en este momento de inmenso dolor”.

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La investigación sobre la desaparición de Gabriel Arenas Erazo incluyó la versión de una llamada para exigir dinero por su motocicleta - crédito Gobernación

El 30 de abril, la universidad ya había llamado a la colaboración de la comunidad y las autoridades para localizar al joven. El desenlace, marcado por el informe de Medicina Legal, llevó a la institución a renovar su llamado a la sociedad: “Nos vemos conminados como comunidad universitaria a hacer un vehemente llamado a la sociedad para que colectivamente ratifiquemos la urgencia de respetar la vida como valor supremo y el diálogo como único camino posible para la resolución de conflictos”.