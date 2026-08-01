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Alerta naranja en el volcán Puracé: emisiones alcanzan su nivel más alto desde 1993, autoridades llaman a estar preparados

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán reportó variaciones sostenidas detectadas desde el 20 de julio, con seguimiento reforzado y comunicados informativos cada 24 horas

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán detectó desde el 20 de julio un aumento persistente en la actividad del volcán Puracé - crédito Servicio Geológico Colombiano
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que, a partir del sábado 1 de agosto de 2026, el volcán Puracé, perteneciente a la cadena volcánica Los Coconucos, cambia su estado de alerta de Amarilla a Naranja.

La decisión responde a cambios importantes en los parámetros monitoreados, detectados por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán desde el 20 de julio, que muestran un aumento persistente en la actividad volcánica.

Según explicó la directora técnica de Geoamenazas del SGC, Nathalia Contreras, el estado de alerta Naranja significa que la posibilidad de una erupción mayor ahora es más alta respecto a las últimas semanas, aunque no implica que esta sea inminente. Contreras subrayó que la población y las autoridades deben estar preparadas y que el monitoreo será intensificado, con la emisión de boletines informativos cada veinticuatro horas para mantener a la comunidad al tanto de la evolución de la situación.

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Parámetros volcánicos que motivaron el cambio de alerta

El monitoreo realizado desde el pasado 20 de julio muestra un incremento en la energía sísmica, las emisiones de gases y ceniza, el aumento de la temperatura en las emisiones y la persistencia de la deformación del terreno. Estos cambios han alcanzado valores máximos desde el inicio del monitoreo del Puracé en 1993.

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
El monitoreo del volcán Puracé mostró un incremento en la energía sísmica, las emisiones de gases y ceniza y la temperatura de las emisiones - crédito SGC/X

En particular, se han registrado columnas de gas y ceniza de hasta 3.400 metros sobre la cima del volcán, con temperaturas aproximadas de 140 °C y emisiones de dióxido de azufre (SO₂) con flujos de hasta 4.200 toneladas por día. Además, el dióxido de carbono (CO₂) medido en el suelo alcanzó una concentración de 688 ppm (partes por millón). El comportamiento de la deformación del suelo, sin embargo, se mantiene lento y constante desde 2022.

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El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Jaime Raigosa, indicó que estos parámetros observados representan una alteración importante en la actividad del volcán y justifican el cambio a alerta Naranja.

En desarollo...

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