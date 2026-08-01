Recargarán pasajes gratis a más de 730.000 usuarios de Transmilenio durante agosto: así podrán reclamar el beneficio

La Secretaría Distrital de Integración Social otorgará pasajes gratis en Bogotá a más de 730.000 personas vulnerables durante agosto mediante el Ingreso Mínimo Garantizado - crédito Secretaría de Integración Social

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Más de 730.000 personas en situación de vulnerabilidad en Bogotá podrán movilizarse de manera gratuita durante agosto gracias a la recarga de pasajes otorgada por la Secretaría Distrital de Integración Social.

La medida, implementada a través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), busca reducir las barreras económicas de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp y Transilenio) y facilitar oportunidades de educación, empleo y acceso a servicios de salud para la población más necesitada de la ciudad.

La inversión destinada a este ciclo de recargas supera los $11.000 millones, recursos que permiten a quienes enfrentan condiciones socioeconómicas adversas trasladarse dentro de Bogotá sin costo, promoviendo la equidad y la inclusión social. El beneficio impacta principalmente a personas mayores, personas con discapacidad, quienes viven en condiciones de pobreza, personas exhabitantes de calle y residentes en viviendas tipo pagadiarios.

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La recarga gratuita para el Sitp y Transmilenio supera los $11.000 millones y busca reducir barreras de acceso a educación, empleo y salud en Bogotá - crédito Integración Social

¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis y por qué?

La asignación automática de los pasajes gratuitos se dirige a diversos grupos poblacionales previamente identificados por la entidad. Para agosto, la distribución es la siguiente: 327.000 personas mayores reciben el beneficio, con una inversión de $3.458 millones

161.000 personas con discapacidad acceden a la recarga, representando $2.945 millones

244.000 personas en condición de pobreza cuentan con apoyo por un monto de $4.735 millones.

Además, la estrategia contempla a 70 personas exhabitantes de calle y 721 personas que viven en pagadiarios.

El criterio principal para la selección de beneficiarios es la situación de vulnerabilidad, determinada a través del Sisbén IV o mediante la vinculación a programas de atención específicos de la Integración Social.

Desde febrero de 2026, la cobertura se ha ampliado para incluir a personas mayores con dependencia moderada vinculadas al Servicio Comunidad de Cuidado, personas exhabitantes de calle en el Servicio Hospedaje Social, y quienes residen en viviendas tipo pagadiarios.

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Los pasajes gratis en Bogotá alcanzan a 327.000 personas mayores, 161.000 personas con discapacidad y 244.000 personas en condición de pobreza - crédito Alcaldía de Bogotá

El proceso de selección y asignación depende de la caracterización socioeconómica, la edad y la pertenencia a grupos poblacionales específicos, como personas mayores de 62 años o con discapacidad, incluso si no cuentan con encuesta Sisbén, siempre que dispongan de una tarjeta TuLlave personalizada.

Cómo reclamar y activar el beneficio

Para hacer uso de los pasajes gratuitos, los beneficiarios deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada y pueden activar el subsidio en cualquiera de las taquillas de TransMilenio o en los puntos automáticos distribuidos en la ciudad.

El procedimiento es sencillo: en las taquillas, basta con presentar la tarjeta y solicitar la activación del beneficio; en los puntos automáticos, se debe insertar la tarjeta, seleccionar la opción “Transacciones virtuales”, elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”, confirmar los pasajes asignados y finalizar el proceso.

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Para activar la recarga gratuita, los beneficiarios deben tener una tarjeta TuLlave personalizada y validar el subsidio en taquillas o puntos automáticos de Transmilenio - crédito Secretaría de Integración Social

No es necesario adquirir una tarjeta nueva si ya se cuenta con una TuLlave personalizada activa. En caso de bloqueo, la persona debe acudir a los canales de atención de Transmilenio para resolver el inconveniente. La depedencia distrital aclaró que la recarga de pasajes se realiza de manera automática para quienes cumplen con los criterios establecidos, y la cantidad de viajes asignados dependerá de la situación particular de cada beneficiario.

Para verificar si se es beneficiario, es importante consultar la información en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social y Transmilenio, así como mantener actualizada la información de Sisbén y los datos personales en el sistema de transporte.

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Motivos de exclusión y atención a usuarios

Algunas personas que antes recibían el subsidio para personas mayores pueden dejar de recibirlo si su perfil en Sisbén ya no cumple con los criterios de inclusión, aunque la asignación también considera datos proporcionados directamente por Transmilenio S.A., sobre la edad. Por tanto, todas las personas mayores de 62 años con tarjeta personalizada son evaluadas para recibir el beneficio, incluso quienes no figuran en la base de datos del Sisbén.

La SDIS también incluyó en el beneficio de Transmilenio a personas exhabitantes de calle y a residentes en viviendas tipo pagadiarios - crédito Integración Social

La información relativa al desbloqueo de tarjetas y a cualquier inconveniente con el subsidio es gestionada exclusivamente a través de los canales oficiales de Transmilenio S.A., quienes orientan sobre los pasos a seguir para restituir el acceso al servicio.

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Para acceder a los pasajes gratuitos, es requisito residir en Bogotá y estar incluido en la encuesta Sisbén IV o formar parte de las poblaciones focalizadas en situaciones extremas de exclusión. En el caso de personas mayores y personas con discapacidad que no cuenten con encuesta Sisbén de Bogotá, basta con disponer de una tarjeta TuLlave personalizada para recibir los viajes asignados.