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La periodista de ‘Noticias Caracol’ Luisa Fernández Soto enfrenta críticas por su voz y vestimenta: “Me siento mujer y soy una mujer”

Soto compartió su experiencia con comentarios sobre su imagen y reabrió la discusión sobre la discriminación de género, invitando a dejar atrás etiquetas y a priorizar debates trascendentales

En un video difundido en redes sociales, la comunicadora abordó la incomodidad que generan los juicios sobre su imagen y cuestionó que en 2026 persistan prejuicios sobre la identidad y la expresión de género, instando a centrar los debates en problemáticas sociales de fondo - crédito

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La periodista Luisa Fernández Soto, reconocida por su labor en Noticias Caracol, abrió un debate necesario sobre los juicios y estereotipos de género que persisten en la sociedad colombiana, especialmente en el ámbito mediático.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la comunicadora expuso la incomodidad e indignación que le generan los comentarios sobre su tono de voz y su forma de vestir, cuestionamientos que, en pleno 2026, aún afectan la percepción pública y la convivencia social.

En el video, Fernández Soto relató que, aunque suele recibir mensajes positivos por su trabajo, decidió referirse a los comentarios que critican su apariencia o la catalogan por no ajustarse a los cánones tradicionales de feminidad. “Tengo muchos comentarios como que te ves como un hombrecito, pareces un machito, hablas como un hombrecito, esa voz es fingida, esa voz es de hombre, vistes como un hombre. Mire, para ser sincera, no son comentarios que me duelan, pero tampoco son comentarios que me den igual. Los leo, los veo”, expresó la periodista, visiblemente incómoda ante el peso de esas opiniones.

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La comunicadora utilizó sus redes sociales para expresar la incomodidad que le generan los comentarios sobre su voz y su vestimenta - crédito @luisafdezsoto/ Instagram
La comunicadora utilizó sus redes sociales para expresar la incomodidad que le generan los comentarios sobre su voz y su vestimenta - crédito @luisafdezsoto/ Instagram

La comunicadora reconoció que, en ocasiones, estos juicios le han hecho cuestionarse sobre cómo podría ser percibida en escenarios públicos. “Hoy creo que fue la única vez que me di cuenta que de pronto he encalado. Voy hacia un congreso económico, tengo gripa y la voz se agravó un poco más, o se volvió como más grave. Así que me pregunté en algún momento si el auditorio me iba a escuchar con voz de hombre. ¿Qué es eso?”, agregó, subrayando lo absurdo de que estos temas sigan siendo materia de debate.

Fernández Soto fue enfática al señalar que los debates actuales deberían girar en torno a cuestiones fundamentales y no a las preferencias personales o la expresión de género. “En pleno 2026, cuando el debate debería estar concentrado en otras cosas, todavía la gente de verdad se concentra en los gustos de alguien, en la forma de vestir”, afirmó, rechazando la idea de que la apariencia o el tono de voz determinen la identidad de una persona.

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La comunicadora expresó su incomodidad ante las críticas y exhortó a la sociedad a superar los prejuicios, destacando la necesidad de empatía y respeto en la vida pública y privada - crédito @luisafdezsoto/ Instagram
La comunicadora expresó su incomodidad ante las críticas y exhortó a la sociedad a superar los prejuicios, destacando la necesidad de empatía y respeto en la vida pública y privada - crédito @luisafdezsoto/ Instagram

Durante su intervención, la periodista cuestionó el humor que trivializa temas históricamente dolorosos como el machismo y la discriminación. “El humor para las cosas que han sido históricamente dolorosas en nuestro país, como el machismo, el racismo, la segregación, la discriminación, son vitales. Le llamamos humor pesado. Es una forma de superar esos procesos históricos que todavía nos duelen, pese a que muchas personas no lo hemos vivido. Pero eso se deja para los círculos en donde hemos llegado a un acuerdo para hacer ese tipo de humor”, explicó.

Fernández Soto hizo un llamado directo a la reflexión y a superar prejuicios anclados en el pasado. “¿Usted sí cree que los carros son para los niños y las muñecas para las niñas? ¿Usted sí cree que si yo me visto con camisa y pantalón soy un hombre y no tengo el derecho de que me llamen mujer, porque además me siento como una mujer y soy una mujer?”, preguntó, desafiando las etiquetas y recordando que la identidad no debe reducirse a estereotipos.

La periodista aprovechó el espacio para abordar problemáticas sociales de mayor relevancia y urgencia. “Hay tantas cosas en la sociedad que hemos superado, pero tantas otras que necesitamos superar. Por ejemplo, que todavía haya guerras en el mundo, que haya gente enfrentándose por una ideología, por prejuicios o por una religión”, señaló, invitando a cambiar el foco de los debates.

Fernández Soto cerró su mensaje recordando la importancia de la empatía y el respeto, y llamó a dejar atrás las categorías que dividen a la sociedad - crédito @luisafdezsoto/ Instagram
Fernández Soto cerró su mensaje recordando la importancia de la empatía y el respeto, y llamó a dejar atrás las categorías que dividen a la sociedad - crédito @luisafdezsoto/ Instagram

Fernández Soto concluyó su mensaje reiterando la importancia de la empatía y el respeto en la convivencia diaria: “Como una mujer que hace mucho tiempo, mujer porque me siento mujer y soy una mujer, entendí que para expresarme, para vestir y para sentir borré por completo las categorías masculino y femenino, les digo, hay cosas más importantes que debatir”.

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